«В салоне находилось 45 пассажиров». Под Новосибирском автобус столкнулся с грузовиком и несколько раз перевернулся

В Новосибирском районе Новосибирской области вечером 11 декабря произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, в салоне которого находилось 45 пассажиров. Троим людям потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным NGS.RU, авария случилась на трассе Р-254 недалеко от станции Мочище. Двигаясь на дороге, автобус попытался притормозить, однако в этот момент в него въехал автомобиль, идущий сзади. После чего автобус вылетел в кювет, перевернувшись несколько раз.

«У людей поломаны рёбра, разбиты лица, в общем, ничего хорошего», — поделились очевидцы с изданием.

СУ СК России по Новосибирской области сообщает, что по факту ДТП началась доследственная проверка. «В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, а также проверить действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров», — отмечает ведомство.