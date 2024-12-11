Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

с-з.

 760мм 72%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Как срубить елку
А что с репой?
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «В салоне находилось 45 пассажиров». Под Новосибирском автобус столкнулся с грузовиком и несколько раз перевернулся

«В салоне находилось 45 пассажиров». Под Новосибирском автобус столкнулся с грузовиком и несколько раз перевернулся

1 124
2 комментария

В Новосибирском районе Новосибирской области вечером 11 декабря произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, в салоне которого находилось 45 пассажиров. Троим людям потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным NGS.RU, авария случилась на трассе Р-254 недалеко от станции Мочище. Двигаясь на дороге, автобус попытался притормозить, однако в этот момент в него въехал автомобиль, идущий сзади. После чего автобус вылетел в кювет, перевернувшись несколько раз. 

«У людей поломаны рёбра, разбиты лица, в общем, ничего хорошего», — поделились очевидцы с изданием. 

СУ СК России по Новосибирской области сообщает, что по факту ДТП началась доследственная проверка. «В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, а также проверить действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров», — отмечает ведомство.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
prosto korsak
14 минут
Чудо, что из 45 человек после нескольких переворотов автобуса медпомощь только троим потребовалась! Здоровья им!
Ипсилон Ц
11 минут
не тормози сникерсни
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34