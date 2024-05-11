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    Музыка

    «Для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас». В Москве не выступил Иван Ургант

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    Иван Ургант не принял участия в юбилейном концерте к 100-летию Булата Окуджавы 11 мая в Москве. В этом убедились корреспонденты MSK1. Вечер, под названием «Заезжий музыкант» проходил в Концертном зале имени Чайковского. Изначально имя Ивана Урганта значилось на афише, но потом программу изменили — и не только на бумаге.

    Перед началом выступления на сцену вышла Ольга Окуджава и принесла извинения слушателям, не называя со сцены конкретных имен.

    «Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас, — цитирует СМИ вдову барда. — И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт».

    Ранее с призывом не выдавать прокатного удостоверения фильму с участием Ивана Урганта, снятому Николаем Солодниковым, в минкульт обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

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