«Для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас». В Москве не выступил Иван Ургант

Иван Ургант не принял участия в юбилейном концерте к 100-летию Булата Окуджавы 11 мая в Москве. В этом убедились корреспонденты MSK1. Вечер, под названием «Заезжий музыкант» проходил в Концертном зале имени Чайковского. Изначально имя Ивана Урганта значилось на афише, но потом программу изменили — и не только на бумаге.



Перед началом выступления на сцену вышла Ольга Окуджава и принесла извинения слушателям, не называя со сцены конкретных имен.



«Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас, — цитирует СМИ вдову барда. — И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт».

