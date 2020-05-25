Смольный начал объявлять аукционы на содержание дорог на полтора года. Самые дорогие районы уйдут за 1,3 млрд
Комитет по благоустройству объявил несколько аукционов на содержание дорог регионального значения. Суммы там внушительные, но и сроки тоже — в этот раз подрядчика ищут на полтора года.
Извещения появились на сайте госзакупок 25 мая, размещал их комитет по госзаказу. Если отталкиваться от максимальной стоимости контракта, то Приморский район оценен в 1,333 млрд, Выборгский - в 1,315 млрд, Центральный — 1,203 млрд, Московский — в 1,174 млрд, Невский — 1,128 млрд, Красногвардейский — 1,088 млрд, Пушкинский — в 1,044 млрд, Калининский — в 969 млн, Красносельский — в 915 млн. Окончание приема заявок намечено на 10 июня, подрядчика предполагается выбрать в середине месяца.
Невооруженным глазом видно, что суммы в разы больше, чем при предыдущем распределении районов. Причина — в сроках исполнения работ: с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года. Когда Смольный объявлял аукционы в конце прошлого года, бюджет еще не был окончательно утвержден, так что контракты в итоге заключили лишь на первое полугодие 2020-го. Как и предписывала антимонопольная служба по следам «снежного картеля», город отошел от практики объединения разных районов в один лот и объявил 18 аукционов. На конкурентности рынка это не сильно сказалось: в каждом из случаев рассматривалась лишь одна заявка. О том, как бесснежная зима повлияла на стоимость работ — читайте в материале «Фонтанки».
В итоге в принятом бюджете на весь 2020 год было заложено 11,6 млрд рублей, 9,7 млрд из них — на комплексную уборку и вывоз снега. Контракты на первое полугодие были заключены на 6,2 млрд. В проекте корректировки бюджета, который уже одобрен в первом чтении, с содержания дорог снимают 187 млн. На 2021 год в трехлетнем бюджете вписано 11 млрд рублей. Если исходить из этого, то всего у комблага в распоряжении 16 с лишним миллиардов, чтобы подписать подрядчиков на полтора года.
Итоги аукционов на первое полугодие 2020 года:
ГУДП «Центр» получило Центральный район (456 млн рублей), Василеостровский (331 млн), Фрунзенский (338 млн), Московский (449 млн), Петроградский (311 млн), Адмиралтейский (301 млн). ГУДП «Путь» - Кировский (328 млн) и Красносельский (346 млн). ОАО «Коломяжское» - Выборгский (507 млн) и Приморский (500 млн) районам; АО «Автодор» – Пушкинский (392 млн) и Колпинский (208 млн). ГУДСП «Курортное» - Кронштадтский (67 млн) и Курортный (268 млн), «Петродворцовое» – Петродворцовый (194 млн). «Автопарк № 7 Спецтранс» - Невский район (429 млн), Красногвардейский (413 млн) и Калининский (358 млн).
В 2019 году на содержание дорог в Петербурге было выделено 9 млрд. Больше всего подрядов досталось ГУДП «Центр»: за 994 млн — Василеостровский и Петроградский районы, за 634 млн — Московский, за 726 млн — Центральный, за 473 млн — Адмиралтейский, за 475 млн — Фрунзенский и за 605 млн – Невский. Два конкурса выиграло ОАО «Коломяжское» – оно получило за 705 млн Выборгский район и за 690 млн — Приморский. ГУДП «Путь» достались Кировский и Красносельский за 938 млн рублей, ГУДСП «Курортное» – Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый за 773 млн, ОАО «Автодор Санкт-Петербург» – Колпинский и Пушкинский за 853 млн. Автопарк № 7 «Спецтранс» будет содержать дороги в Красногвардейском (573 млн) и Калининском (510 млн) районах. Это единственный победитель, собственником которого не является город.