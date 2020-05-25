Смольный начал объявлять аукционы на содержание дорог на полтора года. Самые дорогие районы уйдут за 1,3 млрд

Извещения появились на сайте госзакупок 25 мая, размещал их комитет по госзаказу. Если отталкиваться от максимальной стоимости контракта, то Приморский район оценен в 1,333 млрд, Выборгский - в 1,315 млрд, Центральный — 1,203 млрд, Московский — в 1,174 млрд, Невский — 1,128 млрд, Красногвардейский — 1,088 млрд, Пушкинский — в 1,044 млрд, Калининский — в 969 млн, Красносельский — в 915 млн. Окончание приема заявок намечено на 10 июня, подрядчика предполагается выбрать в середине месяца.

Комитет по благоустройству объявил несколько аукционов на содержание дорог регионального значения. Суммы там внушительные, но и сроки тоже — в этот раз подрядчика ищут на полтора года.

Невооруженным глазом видно, что суммы в разы больше, чем при предыдущем распределении районов. Причина — в сроках исполнения работ: с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года. Когда Смольный объявлял аукционы в конце прошлого года, бюджет еще не был окончательно утвержден, так что контракты в итоге заключили лишь на первое полугодие 2020-го. Как и предписывала антимонопольная служба по следам «снежного картеля», город отошел от практики объединения разных районов в один лот и объявил 18 аукционов. На конкурентности рынка это не сильно сказалось: в каждом из случаев рассматривалась лишь одна заявка. О том, как бесснежная зима повлияла на стоимость работ — читайте в материале «Фонтанки».

В итоге в принятом бюджете на весь 2020 год было заложено 11,6 млрд рублей, 9,7 млрд из них — на комплексную уборку и вывоз снега. Контракты на первое полугодие были заключены на 6,2 млрд. В проекте корректировки бюджета, который уже одобрен в первом чтении, с содержания дорог снимают 187 млн. На 2021 год в трехлетнем бюджете вписано 11 млрд рублей. Если исходить из этого, то всего у комблага в распоряжении 16 с лишним миллиардов, чтобы подписать подрядчиков на полтора года.