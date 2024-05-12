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    Температура в Петербурге растёт, но пока всё ещё ниже нормы

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    Последний день майских каникул в Петербурге — вполне весенний. На улице становится всё теплее.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая в городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха, которая ночью стремилась к нулю, днем составит плюс 9–11 градусов.

    Сегодня погоду в регионе определяет восточная периферия антициклона. Благодаря ей будет преимущественно солнечно и сухо, а температурные показатели будут постепенно повышаться, хотя пока и останутся ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В понедельник и вторник будет ещё немного теплее. Завтра 10–12 градусов, днем местами небольшой дождь. А 14 мая — 14–16 градусов, без осадков.

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