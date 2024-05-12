Температура в Петербурге растёт, но пока всё ещё ниже нормы

Последний день майских каникул в Петербурге — вполне весенний. На улице становится всё теплее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая в городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха, которая ночью стремилась к нулю, днем составит плюс 9–11 градусов.

