Температура в Петербурге растёт, но пока всё ещё ниже нормы

Последний день майских каникул в Петербурге — вполне весенний. На улице становится всё теплее.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая в городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха, которая ночью стремилась к нулю, днем составит плюс 9–11 градусов.
Сегодня погоду в регионе определяет восточная периферия антициклона. Благодаря ей будет преимущественно солнечно и сухо, а температурные показатели будут постепенно повышаться, хотя пока и останутся ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит
В понедельник и вторник будет ещё немного теплее. Завтра 10–12 градусов, днем местами небольшой дождь. А 14 мая — 14–16 градусов, без осадков.