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    Молодые писательницы Месропова, Демишкевич и Богатырёва расскажут на книжном фестивале об эмоциях и соперничестве

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    В воскресенье, 12 мая, в ДК имени Кирова на Васильевском острове пройдет книжный фестиваль «Веранда "Альпины"». Московское издательство привезет в Петербург сценаристов, киноведов, писателей и писательниц. 16+

    Фото: pixabay.com
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    В 14:00 прошлогодний лауреат премии для молодых авторов «Лицей» Дарья Месропова порассуждает о том, как подростки соперничают в спорте, творчестве и жизни. Роман Месроповой «Мама, я съела слона» — это история о двух юных шахматистках, решающих отнюдь не детские жизненные задачи.

    В 16:00 лауреат «Любимовки» и «Рукописи года» Ася Демишкевич поговорит с финалисткой премии «Новая детская книга» и премии имени Крапивина Татьяной Богатырёвой о том, как вызвать у читателя сильные эмоции. У Демишкевич недавно вышел построенный по канону волшебной сказки роман «Раз мальчишка, два мальчишка» о мальчике, которого мачеха отправила в армию в 13 лет, а у Богатырёвой — антиутопия «Говори» о полувоенном государстве, где разрешили смертную казнь. Дискуссию проведет литературный критик Елена Нещерет.

    Кроме того, на фестивале поговорят о доме как о пространстве, которое можно наполнить силой, об эмоциях в кино, а еще — о брендах и их связи с архетипами Карла Густава Юнга. Вечер закончится дискуссией о женщинах, изменивших литературу, в которой поучаствуют филолог Анна Хрусталёва и критик Ксения Грициенко.

    На фестивале пройдут и мероприятия для детей, на которых будут учиться режиму дня, безопасности и полезным привычкам, а еще поговорят о виммельбухах и архитектуре. Также будет работать книжная ярмарка. 6+

    Полная программа и регистрация на сайте.

    Фото: pixabay.com

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