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    У петербургских японских макак — третий сын. В зоопарке рассказали, как реагируют старшие братья

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    2 комментария
    Кадр из видео Ленинградского зоопарка
    Кадр из видео Ленинградского зоопарка
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    В Ленинградском зоопарке у японских макак Мии и Киото родился детеныш.

    Миа и Киото приехали в Петербург в 2015 году из японского зоопарка Нихондайра. Малыш появился на свет ещё 21 апреля, а зоопарк сообщил хорошую новость 12 мая, когда стало понятно, что с ним всё хорошо. Это третий детёныш пары. Первый сын (Кайко) родился в марте 2021 года, второй (Акира) в 2023 году.

    Когда появился Акира, старший Кайко очень ревновал и старался любыми способами привлечь внимание взрослых. Сейчас он уже освоился с ролью старшего брата и просто с интересом наблюдает за «новеньким». А вот Акира пока к младшему братцу не привык, он продолжает приставать к родителям и висеть у мамы на спине.

    «Но не стоит переживать! Миа — опытная многодетная мама, поэтому ведет себя расслабленно и уделяет достаточно внимания всем своим детям», — отмечают в зоопарке.

    Папа Киото не любит проводить время с малышом, но всё равно относится к нему аккуратно и трепетно.

    Кадр из видео Ленинградского зоопарка
    Кадр из видео Ленинградского зоопарка

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