У петербургских японских макак — третий сын. В зоопарке рассказали, как реагируют старшие братья

В Ленинградском зоопарке у японских макак Мии и Киото родился детеныш.
Миа и Киото приехали в Петербург в 2015 году из японского зоопарка Нихондайра. Малыш появился на свет ещё 21 апреля, а зоопарк сообщил хорошую новость 12 мая, когда стало понятно, что с ним всё хорошо. Это третий детёныш пары. Первый сын (Кайко) родился в марте 2021 года, второй (Акира) в 2023 году.
Когда появился Акира, старший Кайко очень ревновал и старался любыми способами привлечь внимание взрослых. Сейчас он уже освоился с ролью старшего брата и просто с интересом наблюдает за «новеньким». А вот Акира пока к младшему братцу не привык, он продолжает приставать к родителям и висеть у мамы на спине.
«Но не стоит переживать! Миа — опытная многодетная мама, поэтому ведет себя расслабленно и уделяет достаточно внимания всем своим детям», — отмечают в зоопарке.
Папа Киото не любит проводить время с малышом, но всё равно относится к нему аккуратно и трепетно.