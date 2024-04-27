Как создать сложное производство и получать прибыль
Новая экономика Петербурга
Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» увеличила свою площадь почти вдвое: в ее состав вошли две новые площадки — на Парнасе и в Шушарах. Расскажем, почему это хорошая новость не только для инвесторов, но и для всего города. Спойлер: появляется уникальная возможность быстро создавать высокотехнологичное производство и получать прибыль. А заодно — развивать экономику региона.
оЭЗ
«Лазерные системы»
«Газпромнефть - Промышленные инновации»
«ВЕРТЕКС»
Возможно, наш материал читают те, кто слышал про Особую экономическую зону (ОЭЗ), но ничего не знают о ней. Для них сразу объясним — это созданная государством уникальная площадка, где собраны наукоемкие высокотехнологичные производства.
От обычного индустриального парка она отличается широким набором льгот и преференций. Вкладываясь в развитие инфраструктуры и предлагая привлекательные финансовые условия, город получает отдачу за счет налогов и создания тысяч рабочих мест. Так потраченные бюджетом средства возвращаются в экономику.
От обычного индустриального парка она отличается широким набором льгот и преференций. Вкладываясь в развитие инфраструктуры и предлагая привлекательные финансовые условия, город получает отдачу за счет налогов и создания тысяч рабочих мест. Так потраченные бюджетом средства возвращаются в экономику.
ОЭЗ в Петербурге работает с 2006 года. Первыми действующими площадками стали «Нойдорф» в Стрельне и «Новоорловская»
в Приморском районе.
в Приморском районе.
На момент публикации обе на 100% заняты резидентами — это чуть более 70 компаний. Однако промышленность в городе активно развивается, что требует новых хорошо подготовленных для нее территорий. Именно поэтому в декабре 2023 года в состав технико-внедренческой зоны были включены участки «Шушары» и «Парнас» площадью 127,2 га и 27,6 га соответственно. По размерам они сопоставимы с площадками первой очереди.
— ОЭЗ — комплексный проект развития территорий и стимулирования роста инвестиций и производства, — рассказывает генеральный директор Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева. — И он также имеет комплексное влияние по ряду направлений. Так, для города ОЭЗ — это компактно расположенные новые высокотехнологичные современные предприятия и налоговые отчисления в региональный бюджет. Для бизнеса — это площадка максимально быстрого развития, расширения производства и запуска новых продуктов с преференциальным режимом ведения деятельности и качественной инфраструктурой, благодаря которой инвестор экономит более 30% от общего объема капиталовложений. Для жителей города — это высокооплачиваемые рабочие места вблизи мест проживания, а также возможность пользоваться дорогами и иной инфраструктурой, построенной и подведенной к ОЭЗ.
Тамара Рондалева, генеральный директор Особой экономической зоны «Санкт-Петербург»
Какие возможности с появлением особой экономической зоны открываются для бизнеса, видно на примере действующих резидентов. Об успешном опыте работы на действующих площадках рассказывают первые лица компаний.
ОЭЗ «Санкт-Петербург» в цифрах и фактах
15 выкупленных
резидентами участков
73
резидента
4
площадки
337 га
территории
217,1 млрд рублей
заявленных инвестиций
405 млрд рублей
выручка резидентов
осуществленных инвестиций
102,5 млрд рублей
ТОП-5 популярных отраслей:
Фармацевтика
Приборостроение и новые материалы
Биотехнологии
Микроэлектроника
Информационные технологии и телекоммуникации
«ВЕРТЕКС» — фармацевтическая компания почти с 25-летней историей. Она стала первым резидентом с действующим производством на участке «Новоорловская». За эти годы построила на территории инновационно-производственный комплекс и строит вторую площадку. Общая площадь двух объектов превысит 78 тыс. кв. м.
По словам генерального директора Георгия Побелянского, на решение стать резидентом ОЭЗ повлияли четыре причины: готовая инженерная инфраструктура участка за счет города, налоговые и таможенные преференции, а также возможность дальнейшего выкупа земельного участка по льготной цене — за 25% от кадастровой стоимости. Оправдались ли ожидания?
По словам генерального директора Георгия Побелянского, на решение стать резидентом ОЭЗ повлияли четыре причины: готовая инженерная инфраструктура участка за счет города, налоговые и таможенные преференции, а также возможность дальнейшего выкупа земельного участка по льготной цене — за 25% от кадастровой стоимости. Оправдались ли ожидания?
Лекарства для всей страны
Георгий Побелянский, генеральный директор «ВЕРТЕКС»
— Почти за 9 лет со старта производства на территории ОЭЗ выручка компании увеличилась в 6,5 раза, ассортиментный портфель — вдвое. «ВЕРТЕКС» продолжает работу по расширению имеющихся мощностей, — отмечает руководитель компании.
— Реализация любого проекта от первого кирпича до выпуска продукции — очень затратная история. Поэтому при строительстве производственного объекта наличие инженерных сетей — крайне важный фактор в экономии ресурсов, времени.
И самое главное: город так интенсивно расширяется, что с учетом объема затрат любому инвестору необходима уверенность в стабильности проекта. Важно понимать, что территория, предназначенная для промышленных объектов, — не просто купленный участок земли, который потом может потерять назначение для производства. Технико-внедренческая направленность площадок дает гарантию, что эта земля в долгосрочной перспективе будет ориентирована прежде всего на расположение таких объектов.
И самое главное: город так интенсивно расширяется, что с учетом объема затрат любому инвестору необходима уверенность в стабильности проекта. Важно понимать, что территория, предназначенная для промышленных объектов, — не просто купленный участок земли, который потом может потерять назначение для производства. Технико-внедренческая направленность площадок дает гарантию, что эта земля в долгосрочной перспективе будет ориентирована прежде всего на расположение таких объектов.
Рассуждая о преимуществах особой экономической зоны для будущих резидентов, которые займут площадки «Парнас» и «Шушары», Георгий Побелянский говорит:
К слову, срок действия статуса ОЭЗ — до 2054 года.
На протяжении шести лет «ВЕРТЕКС» находится в ТОП-5 российских производителей лекарств, оказавших наибольшее влияние на развитие фармрынка РФ*. 77% реализованных препаратов компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших**. По итогам 2023 года объем продаж превысил 130 млн упаковок. Резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург» с 2010 года.
С 2016 года производитель вывел на рынок 6 видов оригинальных комбинированных лекарственных препаратов. Их области применения: гинекология, дерматология, оториноларингология, кардиология, устранение симптомов ОРВИ и «простуды», грибковые поражения ногтей.
С 2016 года производитель вывел на рынок 6 видов оригинальных комбинированных лекарственных препаратов. Их области применения: гинекология, дерматология, оториноларингология, кардиология, устранение симптомов ОРВИ и «простуды», грибковые поражения ногтей.
Компания включена в число системообразующих организаций Петербурга и России. В течение пяти ближайших лет резидент ОЭЗ планирует создать как минимум 500 новых рабочих мест, в том числе не менее 100 высокопроизводительных.
Налоговые льготы и преференции для резидентов ОЭЗ
0%
налог на транспорт 5 лет
0%
налог на имущество 10 лет
0%
налог на землю 5 лет
*Ставка налога на прибыль составляет:
2% в федеральный бюджет в течение 6 налоговых периодов с момента получения прибыли;
7% в течение 4 последующих периодов (2% федеральный + 5% региональный бюджеты);
15,5% по истечении 10 налоговых периодов (2% федеральный + 13,5% региональный бюджеты).
2% в федеральный бюджет в течение 6 налоговых периодов с момента получения прибыли;
7% в течение 4 последующих периодов (2% федеральный + 5% региональный бюджеты);
15,5% по истечении 10 налоговых периодов (2% федеральный + 13,5% региональный бюджеты).
2%
пониженный налог на прибыль*
Бесплатное присоединение к инженерным сетям
Выкуп земли за 25% от кадастровой стоимости
Аренда земли за 2% от кадастровой стоимости
Лазеры с прицелом в космос
«Лазерные системы» работают в сфере лазерных технологий и оптоэлектронных систем более 25 лет. Это тоже один из первых резидентов особой экономической зоны. Еще не построив собственное здание в Стрельне, компания в 2015 году запустила на арендованных площадях в ОЭЗ серийное производство флагманского продукта — алкорамки, которая мгновенно определяет наличие алкоголя в выдохе человека с помощью технологии диодно-лазерной спектроскопии. После того как производство перебазировалось в свое здание, выручка увеличилась в 2,5 раза.
— У нас как у высокотехнологичного предприятия объем отчислений очень значительный, поэтому такой подход позволяет экономить существенные средства, которые мы направляем на разработки и развитие компании, — говорит топ-менеджер.
Генеральный директор компании «Лазерные системы» Дмитрий Васильев отмечает, что большую поддержку оказывают действующие в ОЭЗ льготы: например, социальный налог, уплачиваемый в ФСС, и льгота по налогу на прибыль.
— Она включает в себя консультации по вопросам подготовки бизнес-планов, подключения к инженерным сетям, налогообложения, юридического сопровождения и другим, — отмечает Дмитрий Васильев.
Также одним из преимуществ он считает сопровождение резидентов: управляющая компания ОЭЗ «Санкт-Петербург» оказывает инвесторам поддержку на всех этапах реализации проекта.
Он называет площадку в Стрельне комфортным и удобным пространством для работы — со свободными парковками и ухоженной охраняемой территорией. Кроме того, ОЭЗ — свободная таможенная зона для ввоза оборудования и комплектующих на льготных условиях.
Увидеть место, где создается сложнейшее оборудование, можно во время экскурсий, которые команда «Лазерных систем» организует для школьников и студентов, причем не только российских. А на базе Центра Аддитивных Технологий открыт учебный класс, где будут проходить обучающие лекции.
Увидеть место, где создается сложнейшее оборудование, можно во время экскурсий, которые команда «Лазерных систем» организует для школьников и студентов, причем не только российских. А на базе Центра Аддитивных Технологий открыт учебный класс, где будут проходить обучающие лекции.
«Лазерные системы» созданы командой единомышленников на базе БГТУ «ВОЕНМЕХ» — это успешный симбиоз науки и бизнеса. Компания прошла путь от создания первых мощных лазеров до серийного производства сложнейшего оборудования, не имеющего аналогов в мире. Выпускаемая продукция применяется в промышленности, аэронавигации и метеорологии, оборонном комплексе.
В 2024 году на территории ОЭЗ начал работу Центр Аддитивных Технологий с промышленными 3D-принтерами. Они могут печатать металлическими порошками детали сложных геометрических форм, применяемые в самых различных сферах. Это комплектующие для металлургии и нефтегазовой промышленности; детали для специализированных автомастерских, авиации и космической техники; медицинские импланты и расходники для эндопротезирования, стоматологии.
Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, зарегистрированная в Петербурге.
1
Основа деятельности — разработка и внедрение инновационных технологий, производственная деятельность в приоритетных отраслях.
2
Предполагаемая общая площадь строительства на территории ОЭЗ — не менее 4 000 м кв. на участке не менее1 га.
3
Выпуск востребованной на рынке продукции.
4
Финансовая устойчивость: собственные средства или договоренности с банками или сторонними инвесторами.
5
Российские технологии для нефтяной промышленности
«Газпромнефть – Промышленные инновации» — единый технологический центр, отвечающий за разработку, инжиниринг, лицензирование и внедрение собственных российских решений для «Газпром нефти», а также для внешних заказчиков в отраслях нефтепереработки, нефтехимии, химии и зеленых технологий.
Михаил Никулин, руководитель центра промышленных инноваций «Газпром нефти»
— Наша компания развивает новые технологии для предприятий, которые занимаются нефтепереработкой и созданием продуктов из нефтехимии, — рассказывает руководитель центра промышленных инноваций «Газпром нефти» Михаил Никулин. — Это наукоемкое производство, которое требует объединения ресурсов ученых, инженеров и компаний из разных индустрий. Таким связующим звеном для нас стало технологическое пространство «Новоорловская»: оно соединяет разработчиков инноваций и их заказчиков.
С точки зрения налогового режима, готовой инфраструктуры и делового взаимодействия особая экономическая зона Санкт-Петербурга — это эффективный инструмент промышленной политики города.
С точки зрения налогового режима, готовой инфраструктуры и делового взаимодействия особая экономическая зона Санкт-Петербурга — это эффективный инструмент промышленной политики города.
Центр промышленных инноваций «Газпром нефти» специализируется на разработке, инжиниринге, лицензировании и внедрении технологических инноваций в сфере нефтепереработки, нефтехимии, химии и зеленых технологий.
Технологические решения, созданные в центре, востребованы для применения на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, на промышленных производствах в отраслях фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой и агропромышленности, строительства и металлургии.
Метро и дороги: преимущества новых площадок
Новые площадки ОЭЗ расположены в районах с хорошей транспортной доступностью.
Площадка находится в непосредственной близости к кольцевой автодороге и одному из крупнейших районов массового жилищного строительства. Участок отличает также удобный доступ к автодорогам.
ОЭЗ уже приступает к инфраструктурному развитию северной площадки. Так как есть первые резиденты, готовые к реализации проектов, управляющей компании предстоит максимально оперативно провести инженерную подготовку. Она начнется в 2024 году, на эти цели выделено 2,8 млрд рублей из бюджета.
Помимо участков, на южной площадке инвесторам планируют предложить готовые производственные площади в объеме не менее 20 тыс. кв. м. До конца года управляющая компания должна разработать проектную и рабочую документацию, осуществить ее экспертизу. Строительство инфраструктуры намечено на 2025–2028 годы. По предварительной оценке, оно потребует 15,4 млрд рублей бюджетных инвестиций.
Расположение южной площадки стратегически верно благодаря близости к метро «Шушары» и аэропорту «Пулково». Это эффективно с точки зрения ведения бизнеса и удобно для сотрудников компаний-резидентов.
— На «Парнасе» может быть размещено около 7 компаний-резидентов с объемом инвестиций порядка 20-25 млрд рублей, — отмечает генеральный директор Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева. —Экспертный совет ОЭЗ в начале 2024 года уже одобрил к реализации здесь три новых инвестпроекта — предприятия займут около 70% земельных участков от площади, пригодной для размещения резидентов.
— На площадке «Шушары» ожидается размещение до 40 предприятий-резидентов с объемом инвестиций более 57 млрд рублей, — рассказала руководитель ОЭЗ Тамара Рондалева. — Она будет развиваться чуть позже — в период с 2025 по 2028 года. Проектирование начнется после конкурсных процедур, на это уже получено 500 млн рублей.
«Шушары»
«Парнас»
Новые площадки ОЭЗ «Санкт-Петербург»
«Шушары»
Территория, ограниченная улицами: Автозаводская, Ленина, Николаевский проезд, Софийская
Территория, ограниченная улицами: проспект Энгельса, 8-й Верхний переулок, 9-й Верхний переулок и границей с Ленобластью
«Парнас»
— УК ОЭЗ оказывает комплексную поддержку резидентам, — подводит итог Тамара Рондалева. — Мы регулярно проводим семинары и конференции с участием организаций, фондов, учреждений, оказывающих различные меры поддержки — лизинговые, кредитные и т.д., с участием таможенной, налоговой служб. Это позволяет максимально полно информировать компании о возможностях, созданных для развития бизнеса в Петербурге.
В этом году мы запустили образовательный проект «Инновации на Неве», в котором участвуют несколько резидентов и Инженерно-технологическая школа №777, которая специализируется на подготовке будущих инженеров. Проект дает возможность ее ученикам получить практические навыки и опыт на предприятиях, расположенных в ОЭЗ.
В этом году мы запустили образовательный проект «Инновации на Неве», в котором участвуют несколько резидентов и Инженерно-технологическая школа №777, которая специализируется на подготовке будущих инженеров. Проект дает возможность ее ученикам получить практические навыки и опыт на предприятиях, расположенных в ОЭЗ.
Тамара Рондалева, генеральный директор Особой экономической зоны «Санкт-Петербург»
По словам руководителя особой экономической зоны, образовательный проект поможет подготовить будущих специалистов, которые уже изучили реальные производственные процессы и технологии. А это — одно из решений всегда актуального кадрового вопроса.
*Исполнитель исследования по итогам 2023 г. — ИД «Бионика Медиа Инновации».
**В объеме продаж лекарств компании в натуральном выражении по итогам первого квартала 2024 года.
**В объеме продаж лекарств компании в натуральном выражении по итогам первого квартала 2024 года.
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АО «ОЭЗ «Санкт‑Петербург», ИНН:7819036901
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: АО «ОЭЗ «Санкт‑Петербург», «ВЕРТЕКС», «Лазерные системы», «Газпромнефть - Промышленные инновации»
Иллюстраций: Istock
Дизайнеры: Анастасия Гализина, Соня Осколкина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: АО «ОЭЗ «Санкт‑Петербург», «ВЕРТЕКС», «Лазерные системы», «Газпромнефть - Промышленные инновации»
Иллюстраций: Istock
Дизайнеры: Анастасия Гализина, Соня Осколкина
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