— ОЭЗ — комплексный проект развития территорий и стимулирования роста инвестиций и производства, — рассказывает генеральный директор Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева. — И он также имеет комплексное влияние по ряду направлений. Так, для города ОЭЗ — это компактно расположенные новые высокотехнологичные современные предприятия и налоговые отчисления в региональный бюджет. Для бизнеса — это площадка максимально быстрого развития, расширения производства и запуска новых продуктов с преференциальным режимом ведения деятельности и качественной инфраструктурой, благодаря которой инвестор экономит более 30% от общего объема капиталовложений. Для жителей города — это высокооплачиваемые рабочие места вблизи мест проживания, а также возможность пользоваться дорогами и иной инфраструктурой, построенной и подведенной к ОЭЗ.