Ныряют снова девушки. После неуверенного дефиле по мосту Александра Невского петербурженка решила освежиться в Неве

В первый день после майских холодов петербурженка совершила заплыв по Неве. Раздеваться перед водными процедурами она не стала.



Как стало известно «Фонтанке», днём 12 мая из воды у моста Александра Невского прохожие доставали 26-летнюю женщину. Она сама подплыла к причалу и позвала на помощь. Незнакомцы помогли ей выбраться на берег. Купальщица была в верхней одежде.