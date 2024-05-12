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    Ныряют снова девушки. После неуверенного дефиле по мосту Александра Невского петербурженка решила освежиться в Неве

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    В первый день после майских холодов петербурженка совершила заплыв по Неве. Раздеваться перед водными процедурами она не стала.

    Как стало известно «Фонтанке», днём 12 мая из воды у моста Александра Невского прохожие доставали 26-летнюю женщину. Она сама подплыла к причалу и позвала на помощь. Незнакомцы помогли ей выбраться на берег. Купальщица была в верхней одежде.

    В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с камер, установленных на мосту Александра Невского. В объектив попала женская фигура, которая размашистыми шагами идет по переправе, при этом пошатываясь в разные стороны. Финалом этого дефиле становится прыжок в воду.

    Ранее голая особа с голубыми волосами была замечена на Яхтенном мосту, из воды она тоже выбралась сама.

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