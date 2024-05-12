Ныряют снова девушки. После неуверенного дефиле по мосту Александра Невского петербурженка решила освежиться в Неве

В первый день после майских холодов петербурженка совершила заплыв по Неве. Раздеваться перед водными процедурами она не стала.
Как стало известно «Фонтанке», днём 12 мая из воды у моста Александра Невского прохожие доставали
В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с камер, установленных на мосту Александра Невского. В объектив попала женская фигура, которая размашистыми шагами идет по переправе, при этом пошатываясь в разные стороны. Финалом этого дефиле становится прыжок в воду.
Ранее голая особа с голубыми волосами была замечена на Яхтенном мосту, из воды она тоже выбралась сама.