Итог для русалки. Чем закончилось общение полиции с девушкой, нырнувшей голой с Яхтенного моста

Девушка, которая накануне голышом прыгнула с Яхтенного моста, избежала штрафов. По данным «Фонтанки», ее отпустили без административных претензий.
«Фонтанка.ру»
Однако на этом история не заканчивается. Предположительно, искупаться в Финском заливе она решила не из-за жаркой погоды — вероятно, что гуляла она в измененном сознании. Возможно, после полиции ей понадобилась специализированная медпомощь.
Связаться с героиней корреспонденту «Фонтанки» по известному редакции номеру пока не удалось: девушка не отвечает на телефон и сообщения. Хотя при задержании (чтобы ее скрутить, понадобилось двое крепких сотрудников), паспорта у нее с собой не оказалось, по нашим данным, 28-летняя девушка в Петербург приехала из Подмосковья.
Как стало известно «Фонтанке», днем 28 апреля горожане заметили даму с зелеными волосами в естественной красоте. Без одежды и обуви она продефилировала в сторону Парка 300-летия Санкт-Петербурга.
На Яхтенном мосту девушкой заинтересовались полицейские. Но та, увидев служебную машину, была решительна — побежала к ограждению и спрыгнула в воду. По словам очевидцев, заплыв удался. Никто не пострадал. А естественную красоту через несколько минут наблюдали горожане, прогуливающиеся по пляжу.