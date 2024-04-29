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    Итог для русалки. Чем закончилось общение полиции с девушкой, нырнувшей голой с Яхтенного моста

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    Девушка, которая накануне голышом прыгнула с Яхтенного моста, избежала штрафов. По данным «Фонтанки», ее отпустили без административных претензий.

    «Фонтанка.ру»

    Однако на этом история не заканчивается. Предположительно, искупаться в Финском заливе она решила не из-за жаркой погоды — вероятно, что гуляла она в измененном сознании. Возможно, после полиции ей понадобилась специализированная медпомощь.

    Связаться с героиней корреспонденту «Фонтанки» по известному редакции номеру пока не удалось: девушка не отвечает на телефон и сообщения. Хотя при задержании (чтобы ее скрутить, понадобилось двое крепких сотрудников), паспорта у нее с собой не оказалось, по нашим данным, 28-летняя девушка в Петербург приехала из Подмосковья.

    Как стало известно «Фонтанке», днем 28 апреля горожане заметили даму с зелеными волосами в естественной красоте. Без одежды и обуви она продефилировала в сторону Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

    На Яхтенном мосту девушкой заинтересовались полицейские. Но та, увидев служебную машину, была решительна — побежала к ограждению и спрыгнула в воду. По словам очевидцев, заплыв удался. Никто не пострадал. А естественную красоту через несколько минут наблюдали горожане, прогуливающиеся по пляжу.

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