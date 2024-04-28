В Петербурге открыт купальный сезон. Голая девушка с зеленой шевелюрой нырнула с Яхтенного моста

Смелая петербурженка красиво открыла купальный сезон в Приморском районе. Прыжку в холодную воду предшествовало голое дефиле.
«Фонтанка.ру»
Как стало известно «Фонтанке», днем 28 апреля горожане заметили даму с зелеными волосами в естественной красоте. Без одежды и обуви она продефилировала в сторону парка парка 300-летия Санкт-Петербурга.
На Яхтенном мосту девушкой заинтересовались полицейские. Но петербурженка, увидев служебную машину, была решительна — побежала к ограждению и спрыгнула в воду. По словам очевидцев, заплыв удался. Никто не пострадал. А естественную красоту через несколько минут наблюдали горожане, прогуливающиеся по пляжу.