Нет рынка — нет картеля. Содержание дорог в Петербурге избавляют от неопределенности

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Смольный рассчитывает реорганизовать дорожные предприятия, которые занимаются содержанием городских дорог. Из унитарных предприятий они превращаются в бюджетные учреждения, за которыми эти самые дороги закрепят на праве оперативного управления. Другими словами, даже изображать борьбу за контракты больше не придется. Антимонопольщики уже обеспокоены.

О планах Смольного стало известно на прошлой неделе, когда комитет по благоустройству опубликовал проект соответствующего постановления. Документ предлагает трансформировать государственные унитарные дорожные предприятия в государственные бюджетные учреждения. ГУДП «Центр», «Путь», «Курортное» и «Петродворцовое», таким образом, превращаются в элегантные ГБУ «Автомобильные дороги» с порядковыми номерами от 1 до 4 соответственно.



Целью ГБУ «Автомобильные дороги — 1» станет осуществление дорожной деятельности на территории Московского, Фрунзенского, Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского, Петроградского и Невского районов; «Автомобильные дороги — 2» — Красносельского и Кировского; «Автомобильные дороги — 3» — Курортного и Кронштадтского; «Автомобильные дороги — 4» — Петродворцового. В понятие «дорожная деятельность» входят и комплексная уборка, и поддержание технического состояния дорог, и вывоз снега, то есть все, что и так распределяется между названными предприятиями — однако пока через аукционы.



Сам процесс ухода унитарных предприятий — не только дорожных — рассчитан до 2025 года: 485-ФЗ предписывает к тому времени реорганизовать или ликвидировать все ГУП, созданные до 8 января 2020 года и осуществляющие деятельность на товарных рынках в условиях конкуренции. В частности, поэтому меняется форма собственности ГУП «ТЭК» и трех банных комплексов, хотя переформатирование в АО со 100-процентным участием города сложно назвать полноценной приватизацией.



По информации «Фонтанки», такое же акционерное будущее в 2021 году рисовали и четырем дорожным ГУДП, это обсуждалось на совещаниях в УФАС. Однако в итоге, как видно, выбрана форма бюджетного учреждения, и понятно почему: именно это, по Гражданскому кодексу, позволяет передать имущество на праве оперативного управления, которым ГБУ владеют и пользуются в соответствии с целями своей деятельности.



Название — ГБУ «Автомобильные дороги» — адресует к Москве. Именно так в столице именуется учреждение, которое обслуживает крупнейшие магистрали: Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, Новый Арбат, Кутузовский проспект, Ленинградское шоссе, Ленинградский проспект, Дмитровское шоссе, Тверскую улицу и другие. В качестве подрядчика учреждение выступает от случая к случаю, в обычной же жизни оно само — крупнейший заказчик; в 2019 году заключено более 500 контрактов почти на 50 млрд рублей. По большей части речь идет о поставке сырья, материалов и техники, но и некоторые работы по содержанию уходят на субподряд.



«Аналогично опыту Москвы — у них (петербургских ГБУ. — Прим. ред.) дороги будут на праве оперативного управления, — подтверждает подозрения собеседник из отраслевого блока Смольного. — То есть это будет имущество, за которое они будут отвечать». В качестве сравнения можно привести «Мостотрест», который на том же основании следит за мостами и набережными. Как видно, проектом постановления распределяются лишь 12 районов из 18 городских. Источник в Смольном сообщил, что это первый этап и во всех районах планируется общий подход.

Если все пойдет, как написано, это и правда можно будет считать изящным уходом Смольного от неудобных вопросов. Регулярно возникать они стали в последние годы, а в одну папку их подшило управление антимонопольной службы, возбудившее в 2019-м дело о так называемом снежном картеле. Антимонопольщики окинули взглядом рынок содержания дорог и пришли к выводу, что все генподрядные контракты распределяются между одними и теми же предприятиями. Помимо указанных четырех ГУДСП, это еще городское ОАО «Коломяжское» и частный «Автопарк № 7 Спецтранс», не попавшие в новое постановление из-за своей формы собственности. Поначалу исследовали 13 контрактов на 2019 год, однако в итоге захватили весь период 2016–2018 годов с контрактами на 24 млрд. Вывод был простой: конкурентная борьба на ежегодных аукционах комблага просто имитируется, максимальная стоимость контракта снижается на копейки, в один лот объединяют разные районы и не связанные виды работ, что отсекает от рынка небольшие предприятия, оставляя им в лучшем случае роль субподрядчика.



В первом полугодии комблаг разбил лоты по районам, однако они разошлись в те же руки и вовсе без борьбы. К следующей аукционной кампании комитет подошел с хорошими для себя новостями: он сумел оспорить в арбитраже решение и предписание УФАС, сейчас процесс в апелляции. Однако подоспели новые неожиданности. В шестерку привычных квазиконкурентов ворвался бывший субподрядчик «СП Северное» и даже сумел выиграть почти миллиардный контракт на дороги Калининского района. ОАО «Коломяжское» пожаловалось на это решение, ссылаясь как раз на отсутствие у победителя генподрядного опыта; УФАС неожиданно согласилось с этим, аукцион откатили, и контракт достался областному «Пригородному ДРСУ № 1». «СП Северное» оспаривает решение антимонопольной службы в арбитраже, но запретить комблагу заключить контракт до решения суда не удалось.



От всех этих хлопот дорожники будут избавлены, если им отдадут дороги в оперативное управление. В этом случае уже точно не придется торговаться с новичками — не ходи на аукцион, я потом на субподряд тебя возьму; именно ГБУ будет отвечать за то, кого допустить на дорогу (хотя бы в виде поставщика песка), а кого нет.



Глава комитета по благоустройству Сергей Малинин и раньше заявлял, что следить за дорогами должны городские предприятия. Бюджетная логика Смольного состоит в том, что отрасль хронически недофинансирована, а значит, и снижать цену на аукционах некуда. Это, впрочем, опровергается как раз теми аукционами, куда смогло заявиться «СП Северное»: и в Калининском районе, и в Выборгском, который достался «Коломяжскому», максимальная стоимость контракта упала примерно на 10%. Осталось посмотреть и сравнить, будут ли в ближайшие полтора года северные районы выглядеть радикально хуже остальных.



В самом комитете по благоустройству сообщили, что дадут «комментарии по вопросам, касающимся процесса перехода городских дорожных предприятий в ГБУ, после того, как будут пройдены все необходимые согласования данного проекта». В УФАС заявили о том, что обеспокоены перспективой перехода рынка содержания дорог в неконкурентную форму.

Сколько времени уйдет на реорганизацию, неизвестно. Однако характерно, что незадолго до появления проекта сменилось руководство на главном предприятии — ГУДП «Центр». Это неофициальный «капитан команды»; например, именно на него закупались почти 500 единиц уборочной техники для всего города за 3 млрд рублей. В новом документе предполагается, что целью предприятия станет материально-техническое обеспечение деятельности комитета в сфере благоустройства территории Санкт-Петербурга. В конце июля директором ГУДП «Центр» стал брат губернатора Псковской области Николай Ведерников.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»