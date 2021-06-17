В Петербурге за счет бюджета построят TikTok House за 15 млн рублей

В Колпинском районе Петербурга появится современное молодежное пространство с TikTok-хаусом. Инициатива победила на голосовании в проекте «Твой бюджет». На ее реализацию из бюджета выделят 15 млн рублей.



Как сообщили 17 июня в официальной группе проекта во «ВКонтакте», на районном голосовании победила идея студента, члена Молодежного совета Колпинского района Матвея Большакова. Он предложил создать пространство с коворкинг-зоной, многофункциональным залом со световой, аудио- и видеоаппаратурой, TikTok-хаусом, медиастудией, зоной отдыха. Помещения оборудуют техникой для показа фильмов, съемок и монтажа видео, в том числе проекторами, видеокамерами, ноутбуками с программами для обработки материалов и хромакеем. Зона отдыха будет включать чайную комнату, комнаты для репетиций с музыкальными инструментами и занятий фитнесом.

