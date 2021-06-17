В Петербурге за счет бюджета построят TikTok House за 15 млн рублей

В Колпинском районе Петербурга появится современное молодежное пространство с TikTok-хаусом. Инициатива победила на голосовании в проекте «Твой бюджет». На ее реализацию из бюджета выделят 15 млн рублей.
Как сообщили 17 июня в официальной группе проекта во «ВКонтакте», на районном голосовании победила идея студента, члена Молодежного совета Колпинского района Матвея Большакова. Он предложил создать пространство с коворкинг-зоной, многофункциональным залом со световой, аудио- и видеоаппаратурой, TikTok-хаусом, медиастудией, зоной отдыха. Помещения оборудуют техникой для показа фильмов, съемок и монтажа видео, в том числе проекторами, видеокамерами, ноутбуками с программами для обработки материалов и хромакеем. Зона отдыха будет включать чайную комнату, комнаты для репетиций с музыкальными инструментами и занятий фитнесом.
Автор идеи считает, что в Колпино не хватает мест для сбора активной молодежи, из-за чего ей приходится ездить в Петербург и тратить на это много времени. Он предлагает разместить пространство в доме 82 по Павловской улице. Предполагается, что ежемесячно центр будет посещать 300–400 молодых людей, а показатели правонарушений среди несовершеннолетних в районе снизятся.
Победителя выбрали члены бюджетной комиссии Колпинского района. Всего в голосовании участвовали восемь предложений, среди которых были детский автогородок, площадка для уличных танцоров. Эти проекты отправятся на общегородское голосование.