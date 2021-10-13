«Недоверие к исполнительной власти». На фоне отопительных претензий прокуратуры Смольный подбирает нового командующего для батарей

автор фото Александр Подгорчук/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В этом году отопительный сезон оказался рекордно ранним. Впервые за 5 лет он стартовал 20 сентября, всего через неделю после начала так называемого периодического протапливания. Уже на 10-й день вице-губернатору Николаю Линченко, нежданно-негаданно оказавшемуся ответственным за жилищный блок и районные администрации, прокуратура выкатила список претензий в виде представления.

Первым камнем преткновения стал капитальный ремонт. Как указано в документе от 30 сентября, капремонт систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и кровли не был завершен по 619 объектам в 526 многоквартирных домах, из которых по 202 видам работ сроки выполнения уже истекли. Подобные случаи прокуроры выявляли в различных районах города.



В Центральном паспорта готовности из-за этого не получили 27 многоквартирных домов. Там подрядчики фонда капитального ремонта не доделали систему теплоснабжения. В Московском районе рабочие не успели летом закончить крышу одного из домов и осенью оставили его практически без крыши. На конец сентября там было выполнено меньше половины. В Невском районе похожая ситуация, но там, как указывает прокуратура, это не помешало администрации оформить паспорта готовности. «Какие-либо сведения о выполняемых работах в них не отражены», — заключили в ведомстве. Впрочем, преждевременно паспорта выдавались по городу в целом — в Выборгском, Кронштадтском, Приморском и Центральном районах.

В частности, из-за ситуации с капремонтом администрация Адмиралтейского района обратилась к председателю Жилищного комитета Виктору Борщеву. Как сказано в письме от 7 октября, из-за невыполненных работ по ремонту инженерных систем одним из подрядчиков в шести домах батареи либо потеплели с большим опозданием, либо так и остались холодными. Также есть случаи, когда отопление появилось в начале октября, но из-за некачественных работ происходят постоянные отключения. Район указывал на одного подрядчика, уже получившего сомнительную известность в этом году, — «Альянс»: ранее именно через отданные ему в работу крыши дождь уверенно просачивался в квартиры горожан.



«Сложившаяся ситуация повлекла за собой социальное напряжение и крайнее недовольство жителей. Все вышеизложенное негативно отражается на имидже администрации района и вызывает недоверие к исполнительной власти со стороны жителей района. Просим вас оказать содействие в завершении работ по капитальному ремонту», — говорится в обращении, которое есть в распоряжении «Фонтанки».



Реагировать на нарушения в таких случаях также должна Государственная жилищная инспекция Петербурга, только вот на ситуацию она «не влияет». «Проверки готовности жилищного фонда к отопительному сезону проводились инспекцией «по приглашению» районных администраций», — говорится в представлении. То есть по своей инициативе, как установила прокуратура, ГЖИ на проверку не выходила.

Условием для нарушений, как считают прокуроры, становится то, что в городе нет отдельного нормативного правового акта, который бы регулировал вопросы подготовки и проведения отопительного сезона. Ведомство, как сообщается в представлении, не раз указывало чиновникам, что его необходимо разработать. Сделать это решила Городская межведомственная комиссия. Она имеет право подготавливать предложения для разработки актов или дополнять их, а ей был создан целый свод правил, которые приняли в городском правительстве. Законность их применения оспаривалась в суде. Дело прекратили, так как вроде бы к разработке проекта нормативного правового акта все же приступили, однако принят он так и не был. Сама же комиссия, которая координирует работу органов власти, когда город готовится пустить тепло в квартиры, должна собираться не реже одного раза в месяц. По итогу на конец сентября, в последний раз она заседала только в середине лета.



«Вышеизложенное свидетельствует о недостаточном влиянии уполномоченных органов на ситуацию, сложившуюся в жилищно-коммунальной сфере Санкт-Петербурга», — констатирует прокуратура. В представлении указывается на формальный подход чиновников в подготовке к отопительному сезону, что приводит к нарушению прав граждан на благополучие. В причинах нарушений, «требующих незамедлительного принятия мер», прокуратура видит просчет в работе органов государственной власти.

Тем временем в Жилищном комитете заявляют, что все 23 806 жилых домов (100%) в настоящий момент подключены к отоплению. «Комитетом совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга организован контроль качества коммунальной услуги по отоплению. Итоги отработки замечаний рассматриваются на еженедельных совещаниях. В целом подготовку города к зиме можно оценить удовлетворительно», — сообщил «Фонтанке» глава комитета Виктор Борщев. О том, как жилищно-коммунальный блок тяготеет к «100-процентным» рапортам и из чего они складываются, «Фонтанка» писала.



В настоящее время, по словам Борщева, наибольшее количество обращений по качеству отопления на 1 000 жителей зафиксировано в Центральном районе, а лучше всего эта работа организована в Приморском районе. «Надо признать, что тепло не сразу поступило в каждую квартиру», — добавил он. Это в комитете объясняют технологическими нарушениями на наружных и внутренних инженерных сетях. С начала сезона по 10 октября из-за 444 нарушений на первых были отключены 4,4 тысячи домов, а на вторых — 71 дом (55 нарушений). Тепла, как уточнили в комитете, может также не быть из-за завоздушивания системы. По данным на 11 октября, есть восемь технологических нарушений (с отключением 63 многоквартирных домов), в том числе одно — на внутридомовой системе теплоснабжения.

В начале октября Борщев вышел с докладом к районным администрациям. В нем сообщается, что за 16 дней с начала отопительного сезона на линию в СПб ГКУ ГМЦ поступило свыше 21 тысячи обращений по вопросу отопления. Петербуржцы стали жаловаться на отопление на 20% больше, чем в прошлом году, тогда за аналогичный период обращений было 17,5 тысяч. При этом большинство неотработанных обращений, которые на 7 октября поступили на горячую линию самого комитета, относились к Центральному району (26 заявок).



Согласно отчету комитета, где заявляют о 100%-ной готовности, стояки центрального отопления на 16-й день после старта сезона были отключены по 46 адресам. В нем также объясняется процесс взаимодействия при аварийной ситуации, в котором все завязано на жилкоме. Прямая цепочка такая: район обращается в комитет с просьбой помочь устранить аварию и предоставляет все сведения, дальше комитет идет в СПб ГКУ АВС с требованием обследовать участок и оценить работы. Потом с результатами обследования ГКУ возвращается в комитет, а затем тот принимает решение о ликвидации аварии. На нее выходят в итоге ГКУ или сторонние организации, а затем цепочка замыкается актом о работах, который также поступает в комитет.

В представлении прокуратуры многое, если не все, касается именно Жилищного комитета, однако упоминается он пару раз. В ведомстве даже объясняют почему: «Жилищный комитет Санкт-Петербурга самоустранился от координации, указанные факты выявляются прокурорами ежегодно».

Прокуратура требует — да-да, именно так — от Линченко «безотлагательно принять конкретные меры» по устранению нарушений и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Согласен ли сам вице-губернатор с утверждениями ведомства, остается лишь догадываться. «Фонтанка» задала вопросы его аппарату, но ответа на момент публикации не получила. Возможно, в итоге он придет от другого аппарата. Дело в том, что строительного вице-губернатора Линченко нагрузили ЖКХ временно — в связи с тем, что в ЗакС ушел многолетний ответственный за эту отрасль Николай Бондаренко. По данным «Фонтанки», в качестве одного из возможных кандидатов на то, чтобы полноценно занять кресло коммунального вице-губернатора, рассматривается председатель КИО Леонид Кулаков. Сам он на звонки и сообщения корреспондента не ответил.



Мария Долбиш,

«Фонтанка.ру»

