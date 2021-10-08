Прокуратура Петербурга нашла массу нарушений при подготовке отопительного сезона

В нем отмечается, что в конце сентября была объявлена готовность к отопительному сезону на 100%, о чем также заявлял губернатор города Александр Беглов. Однако в настоящее время, как показала проверка, не завершены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего водоснабжения и кровель по 619 объектам в 536 многоквартирных домах, из которых по 202 видам работ сроки исполнения договоров истекли.

Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление вице-губернатору Николаю Линченко, контролирующему «жилищный блок» и районные администрации, об устранении нарушений, допущенных при подготовке отопительного сезона. Об этом говорится в документе, который поступил в аппарат чиновника сегодня, 8 октября.

В различных районах Петербурга на пороге холодов жилые дома оказались без крыш и со срезанными стояками. При этом Государственная жилищная инспекция проводила проверки жилищного фонда только «по приглашению» районных администраций, а туда, где есть очевидные проблемы, не заглядывала, так как чиновники посетить их не предлагали.



При этом координирует деятельность органов власти в подготовке к отопительному сезону Городская межведомственная комиссия, заседания которой должны проводить не реже одного раза в месяц. Однако с 15 июля они не проходили. К тому же прокуратура указывала городским властям на то, что нет отдельного нормативного правового акта, регулирующего вопросы подготовки к отопительному сезону, который так разработан и не был, что способствовало нарушениям.



«Вышеизложенное свидетельствует о недостаточном влиянии уполномоченных органов на ситуацию, сложившуюся в жилищно-коммунальной сфере Петербурга», — говорится в представлении.



Прокуратура потребовала принять меры по устранению допущенных нарушений закона и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

