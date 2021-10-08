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Прокуратура Петербурга нашла массу нарушений при подготовке отопительного сезона

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Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление вице-губернатору Николаю Линченко, контролирующему «жилищный блок» и районные администрации, об устранении нарушений, допущенных при подготовке отопительного сезона. Об этом говорится в документе, который поступил в аппарат чиновника сегодня, 8 октября.

В нем отмечается, что в конце сентября была объявлена готовность к отопительному сезону на 100%, о чем также заявлял губернатор города Александр Беглов. Однако в настоящее время, как показала проверка, не завершены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего водоснабжения и кровель по 619 объектам в 536 многоквартирных домах, из которых по 202 видам работ сроки исполнения договоров истекли.

В различных районах Петербурга на пороге холодов жилые дома оказались без крыш и со срезанными стояками. При этом Государственная жилищная инспекция проводила проверки жилищного фонда только «по приглашению» районных администраций, а туда, где есть очевидные проблемы, не заглядывала, так как чиновники посетить их не предлагали.

При этом координирует деятельность органов власти в подготовке к отопительному сезону Городская межведомственная комиссия, заседания которой должны проводить не реже одного раза в месяц. Однако с 15 июля они не проходили. К тому же прокуратура указывала городским властям на то, что нет отдельного нормативного правового акта, регулирующего вопросы подготовки к отопительному сезону, который так разработан и не был, что способствовало нарушениям.

«Вышеизложенное свидетельствует о недостаточном влиянии уполномоченных органов на ситуацию, сложившуюся в жилищно-коммунальной сфере Петербурга», — говорится в представлении.

Прокуратура потребовала принять меры по устранению допущенных нарушений закона и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

«Фонтанка» рассказывала, что после старта отопительного сезона батареи прогрелись не у всех.

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Комментарии (3)

Starishok
Прокуратура Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, принимает меры, направленные на устранение их нарушений и привлечение виновных к ответственности, осуществляет уголовное преследование.Это так должно быть,но к сожалению все плачевно,зубов то у нее совсем нет,за многолетнюю историю существования этого ведомства не помню ни одного случая,когда прокуроры района или города вмешались и устранили недостатки,видимо полномочия не те,раз только предписания выдают.
Serg_I
Я ещё двадцать лет назад смеялся, а теперь рыдаю от "эффективности" работы прокуратуры! Результат работы - дисциплинарная ответственность! То есть это может быть даже "порицание в устной форме"! А ведь на этот "результат" наверняка работали сотни хорошо оплачиваемых работников надзорного ведомства, разбирая работу сотен других "ответственных" и высокооплачиваемых сотрудников!
И всё это - за "наказание" даже не в виде административной, а всего лишь дисциплинарной ответственности!
Клаустрофобик
Кто виноват?Иноагенты?
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