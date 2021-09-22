автор фото Олег Харсеев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Первое совещание в городском правительстве по старту отопительного сезона намечено на завтра, 23 сентября. Различные блоки Смольного отчитаются о том, как обстоят дела с теплоснабжением. А пока чиновники готовят доклады, «Фонтанка» чуть добавит фактуры — чтобы было, что обсудить.

Шквал жалоб с начала недели обрушился на страницу губернатора Александра Беглова. Петербуржцы десятками пишут свои адреса и просят их согреть.



Фото: скриншот страницы губернатора Петербурга Александра Беглова Поделиться Поделиться







Среди читателей «Фонтанка» 22 сентября провела опрос: дали ли в их домах отопление. Общее число голосов на сайте и в Telegram-канале издания — почти 3 тысячи. Большой части опрошенных дали отопление лишь недавно (42,49%), давно живут в тепле (39,21%), а вот мерзнут 18,3%.



«Сплю под одеялом и в спальнике», — делится жительница дома с Гатчинской, 23–25. «Красногвардейская площадь, 4, холод жуткий в квартире. Из-за этого я слегла с пневмонией, и дети заболели», — сообщила Нина Акимова. В квартиры Анастасии Шестаковой по Седова, 49, оказалось чуть теплее чем на улице, всего 14,9 градусов. И так далее.



Фото: предоставила Анастасия Шестакова Поделиться Поделиться







Причины того, почему не топят, могут быть разными — завоздушивание конкретного участка, авария на сетях, ремонт на стояке, неподключение к трубам. Все это относится к ответственности разных структур, но у мерзнущих петербуржцев нет сил и времени разбираться, почему конкретно они простужаются, не выходя из дома.

Холодные батареи, к примеру, в десяти домах на Васильевском острове. Там спешно заканчивают капремонт инженерных систем. Как сообщил собеседник в жилищном блоке, у коммунальщиков возникли проблемы с тем, чтобы попасть в квартиры и проверить систему на герметичность перед запуском теплоносителя. В УК «Мир», которая обслуживает эти дома, тем временем указывают и на срыв сроков работ. «По-хорошему, они должны были закончить работы до отопительного сезона. Большинству подрядчиков мы предоставили дома в марте, больше чем за полгода они так и не смогли провести стояки. Мы писали письма самим компаниям, в фонд и надзорные органы, но в некоторых домах все еще далеко до завершения», — сказал руководитель отдела УК по работе с собственниками Дмитрий Мешков.



Сегодня коммунальщики объехали проблемные адреса и оценили объем выполненных работ по центральном отоплению. В большинстве, по их оценке, закончили уже на 75%, но где-то готовность еще даже не превысила и 30%.



Фото: предоставлено УК «Мир» Поделиться Поделиться







Схожая ситуация и в доме на Кавалергардской, 20. Там работы по инженерным системам ведутся с апреля. «В мае месяце нам срезали стояки отопления, и до настоящего времени новые не установлены. Фонд капремонта на наши жалобы обещает ускорить работы, но ничего не происходит. Жилищный комитет нам написал, что плановая дата завершения работ по договору — 14 октября. Мы и наши дети уже замерзаем и заболеваем», — сказала «Фонтанке» жительница дома Марина Бокова.

Сотрудник подрядной организации ООО «ПВЦ «Восток» Шухрат Мусаев рассказал «Фонтанке», с чем связана задержка. Первая причина — дом большой и старый, а трубы в нем проходят через перекрытия «с поворотами», а вторая — в людях. «Жители все лето нас не пускали в квартиры. Кто-то на даче, кто-то на отдыхе. Сейчас похолодало, и забегали, но в итоге сознательности никакой нет. Они нас просят прийти после работы, в 19 часов вечера, но это дело не пяти минут, мы к вечеру за целый день тоже устаем. Некоторые нас просто отказываются пускать, мы же не можем вломиться без разрешения», — говорит он.



Проблема у трех домов на Петроградской стороне, которые подключены к котельной киностудии «Ленфильм» на Каменноостровском, 12. Как стало известно «Фонтанке», организация не может обеспечить ее работу из-за долгов по газоснабжению. В связке с должником жилые дома по Кронверкскому проспекту, 35, и Кронверкской улице, 1–3, которые рискуют в холода оказаться без теплых батарей.

Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», в настоящий момент «винтики» решили перекрыть из-за непогашенной задолженности киностудии по договору за прошлый отопительный сезон в 786 тыс. рублей. «Невозобновление поставки газа — крайняя, но вынужденная мера. Согласование пуска газа на котельную возможно после оплаты задолженности», — добавили там.

В самом «Ленфильме» утверждают, что отсутствие отопление с долгами не связано. Причина есть, но другая — пробоина в трубе. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе киностудии, на старте отопительного сезона прорвало трубу, что подтвердили фотографией: «Сейчас мы устраняем поломку. Работы идут уже два дня. Подрядчик обещает устранить дефект к концу недели. Ремонт несколько затянулся в связи с задержкой по поставке новых труб. Они прибыли несколько часов назад».



Фото: пресс-служба «Ленфильма» Поделиться Поделиться







При этом речи о резервной схеме отопления, которую используют в случае аварий, здесь не идет. Как пояснили в комитете по энергетике, так как здания подключены к котельной, пока стоит исходить из того, что «Ленфильм», как ее собственник, выполнит свои обязательства. Если нет, то дальше должны реагировать контролирующие органы

«Со стороны энергетиков в городе обеспечивается все необходимое по теплоснабжению. Наша задача обеспечить циркуляцию теплоносителя до входа в дом. Дальше это подключение абонентов, а это уже жилищный блок, работа управляющих компаний», — добавили там.

Куда звонить, если нет отопления?

Однако из-за нарушений на наружных сетях, как уточнили в жилищном комитете, по данным на 22 сентября, отсутствует отопление в 160 домах в девяти районах города. Большая часть из них находится в Пушкинском районе (57). «В настоящее время отсутствие отопления в ряде квартир возможно в связи с завоздушиванием системы центрального отопления. Для нормализации работы системы отопления необходимо обратиться свою управляющую организацию или по телефонам горячих линий», — сообщили в комитете.



Там добавили, что пик жалоб на отсутствие отопления пришелся на 18 сентября, так как многие посчитали периодическое протапливание началом отопительного сезона. А оно длилось всего 7 дней, что стало также особенность для сезона (год назад было 28 дней). За неделю специалисты должны были прогреть системы центрального отопления, удалить воздух из труб, все осмотреть и проверить. Из-за этого в ряде случаев наблюдалась задержка. В настоящий момент, к отопительному периоду, по данным комитета, подготовлено 23,8 тыс. домов.

Понять ситуацию с отоплением по городу, как писал курирующий жилищный блок вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, можно только с помощью жалоб жителей. Звонки принимаются по телефонам горячих линий.



Фото: страница Николая Бондаренко / vk.com Фото: страница Николая Бондаренко / vk.com Поделиться Поделиться







Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

