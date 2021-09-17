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В Смольном сообщили, когда Петербург перейдет на регулярное отопление

Петербург переходит на регулярное отопление с 20 сентября

Смольный сдвигает сроки перехода на регулярное отопление в Петербурге. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

«С 20 сентября в Санкт-Петербурге официально начнётся отопительный сезон. Подключение многоквартирных домов к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих компаний. Также обязаны перейти на регулярное отопление все жилищные организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома», — говорится в сообщении.

Напомним, периодическое протапливание социальных учреждений в городе началось с 13 сентября. На 14-е число были подключены к теплу 80% школ и детсадов.

«На сегодняшний день к отоплению подключены 99 % многоквартирных домов», — уверяют в Смольном.

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Комментарии (5)

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Еще в августе бы включали, и до июня, бабло капает же, топи, газа много.
Владислав Фёдоров
Враньё. Группа нашего ЖКС разрывается от требований дать тепло.
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