В Смольном сообщили, когда Петербург перейдет на регулярное отопление

«С 20 сентября в Санкт-Петербурге официально начнётся отопительный сезон. Подключение многоквартирных домов к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих компаний. Также обязаны перейти на регулярное отопление все жилищные организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома», — говорится в сообщении.



Напомним, периодическое протапливание социальных учреждений в городе началось с 13 сентября. На 14-е число были подключены к теплу 80% школ и детсадов.



«На сегодняшний день к отоплению подключены 99 % многоквартирных домов», — уверяют в Смольном.

