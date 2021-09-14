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В Петербурге обогреты 80% школ и детсадов. Жителям напоминают, куда жаловаться на холод

К отоплению подключили 80% школ и детсадов Петербурга

В Петербурге 14 сентября по состоянию на 16:00 к отоплению подключены 83% детских садов и 81% школ. По медицинским учреждениям показатель — 66%.

Актуальные цифры периодического протапливания «Фонтанке» озвучили в комитете по энергетике. Напомним, этот режим был объявлен накануне.

На данный момент жилые дома начинают обогревать по решению управляющей компании, полноценный отопительный сезон начнется позже — после пяти дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов. Тем не менее Смольный уже советует вооружаться телефонами для жалоб.

«Мы начинаем периодическое протапливание, – напомнил вице-губернатор Николай Бондаренко на своей странице. – В первую очередь подключаем наши садики, школы и поликлиники. Скоро начнем подключать и квартиры. Прошу от вас обратную связь – сообщайте, если возникнут какие-то проблемы с отоплением».

К посту приложен перечень телефонных номеров горячих линий жилкома по районам.

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