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Беглов заявил о 100% готовности Петербурга к отопительному сезону

Петербург полностью готов к отопительному сезону. Об этом на совещании правительства 23 сентября сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Проведены все необходимые регламентные работы на системах теплоснабжения зданий. Обеспечена их 100% готовность к приему тепла», — сказал он.

Беглов также обратился к управляющим компаниям с просьбой не «отлынивать» и провести соответствующую работу, чтобы отопление в дома петербуржцев поставлялось.

В этом году старт сезона оказался рекордно ранним. Впервые за 5 лет он начался 20 сентября, всего через неделю после начала так называемого периодического протапливания. Однако, несмотря на 100% готовность, как писала «Фонтанка», заметили теплые батареи далеко не все.

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Комментарии (6)

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Повесить медаль за геройство…
Xodok1
А что, на бумаге Питер был когда нибудь не готов на 100% к отопительному сезону?
Клаустрофобик
И почему Вам мистер Сбеглоу веры нет.
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