«Проведены все необходимые регламентные работы на системах теплоснабжения зданий. Обеспечена их 100% готовность к приему тепла», — сказал он.
Беглов также обратился к управляющим компаниям с просьбой не «отлынивать» и провести соответствующую работу, чтобы отопление в дома петербуржцев поставлялось.
В этом году старт сезона оказался рекордно ранним. Впервые за 5 лет он начался 20 сентября, всего через неделю после начала так называемого периодического протапливания. Однако, несмотря на 100% готовность, как писала «Фонтанка», заметили теплые батареи далеко не все.
Беглов заявил о 100% готовности Петербурга к отопительному сезону
Петербург полностью готов к отопительному сезону. Об этом на совещании правительства 23 сентября сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Проведены все необходимые регламентные работы на системах теплоснабжения зданий. Обеспечена их 100% готовность к приему тепла», — сказал он.