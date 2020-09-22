Топить по готовности. Откуда берется 100-процентный результат при подготовке к зиме

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив



Жилищники уже трижды за последние две недели отчитались о 100-процентной готовности. Впервые — 10 сентября на заседании профильной межведомственной комиссии. Второй раз — буквально накануне: в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава жилкома Виктор Борщев повторил заветное круглое число. «Все 100% полностью готовы к зиме, — заявил чиновник. — Губернатор еще летом поставил задачу подготовить жилой фонд к 1 сентября, а не к 15, как было в прошлые годы. Это связано с пандемией».

«Это готовность тепловых пунктов, — Борщев расшифровывал ключевое понятие для любого отраслевого чиновника в преддверии отопительного сезона. — Это промывка, опрессовка систем теплоснабжения самого дома. Это утепление дверей, окон, это ремонт кровли, чердачных помещений, подвалов и фасадов».



К тому времени «Фонтанка» уже несколько дней дожидалась от фонда капремонта ответа на вопрос: на сколько процентов выполнены работы по кровлям и системам теплоснабжения, фасады уж решили не приплетать. Не то чтобы какая-то разруха бросалась в глаза или погода пугала; просто очень уж смущали эти 100%. Даже глава комитета по энергетике (которому зима тоже не чужая) и даже сегодня, даже на заседании в Смольном, хоть и излучал уверенность, но совершенства остерегался. Периодическое протапливание началось, а лечебных учреждений подключено 96%, школ — 97,7%. «Оценка готовности к отопительному сезону — её итогом является получение паспорта готовности, — объяснял Бондарчук. — Какие-то выдаются по линии комитета по энергетике, какие-то — администрациями районов, часть — министерством энергетики. Регламентные сроки — до 1 ноября должны быть готовы все теплоснабжающие и теплосетевые объекты; до 15 ноября должны быть оформлены паспорта готовности к отопительному сезону субъектов электроэнергетики и администраций районов».



К тому же еще после первого 100-процентного выхода жилкома «Фонтанка» между делом поинтересовалась наугад у Калининского района, как там обстоят дела с объектами капремонта. 16 сентября пришел ответ: ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения выполнен на 97%, водоотведения — на 27%, крыш — на 60%. Из 15 кровель была закончена одна.



Собственно заседание правительства 22 сентября было ключевой точкой. Виктор Борщев вновь сообщил, что подготовлено 23 661 жилое здание (23 303 многоквартирных дома, остальное — общежития), т.е. 100%. Подготовлено, насколько можно судить, уже две недели как — потому что слайд не отличался от комиссии 9 сентября. Еще к 3 сентября на все выданы паспорта готовности. Выполнен текущий ремонт крыш, трубопроводов, запорной арматуры. По технологии «холодный чердак» предполагалось оборудовать порядка 1300 домов, сделано это пока почти в тысяче; закончить надо к 1 ноября.



Фонд капремонта «Фонтанке» рассказал, что в краткосрочный план 2020 года включено 195 объектов, где необходимо привести в порядок системы теплоснабжения. А это значит — заходить не только на чердаки и в подвалы, но и в квартиры, чтобы менять стояки отопления и радиаторы. «В настоящее время все дома готовы к приему тепла — везде смонтированы розливы отопления, — отчитывается фонд. — На стадии завершения работы в отдельных квартирах (по замене радиаторов), доступ в которые был невозможен в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции или из-за отсутствия собственников квартир. По данным на 22 сентября 2020 года, выполнение работ по всем адресам составляет более 90%». Виктор Борщев также посетовал на трудности с доступом в квартиры и пообещал все закончить к 30 сентября.

Видимо, понимая, к чему клонят журналисты, фонд сразу оговаривается: в прошлые годы работы по монтажу систем начинались сразу по окончании отопительного сезона, но в 2020 году это произошло почти на месяц позже. Причина — рекордно длинный отопительный сезон (254 дня) и пандемия. По капремонту кровель до финишной ленточки куда дальше. В нынешнем году залатать крыши надо было в 508 домах; из них 127 — мягкие кровли, остальные — жесткие, металлические. На сегодня сделаны 350, при этом общую готовность фонд оценивает в 80%. «Все работы проходят в соответствии с договорными сроками, — утверждает фонд. — Подрядчики, которые выполняют работы с задержкой, гарантируют продолжение работ до их полного завершения с соблюдением необходимых мер, исключающих возникновение протечек».



Представление о том, что ход работ регулярно отслеживается, либо не подтверждается, либо не влияет на содержательность ответов. По крайне мере раскладку по районам «Фонтанке» не дали, хотя она запрашивала. На вопрос, в каком районе особенно худо, был дан следующий ответ: «Есть объекты, на которых договорные сроки продлены в связи с тем, что выявлены дополнительные объемы работ или в связи с более поздним доступом на объекты из-за ограничений в период пандемии». Да, мы поняли, что дело в пандемии, но спрашивали о другом.



Можно было бы подумать, что секрет 100% жилкома — в понятийном разделении всего текущего и всего капитального. Однако сам Борщев на правительстве четко дал понять: подготовка к отопительному сезону включает, в том числе, и капремонт крыш, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Всего ни много ни мало на 5,8 млрд. Как пояснили в комитете, в случае с теплоснабжением речь идет о полной готовности общедомового имущества; доступ в квартиры — это ответственность самих собственников, которые могут и отказаться от проведения работ, если, например, сами сделали ремонт в квартире. С крышами сложнее: они ремонтируются по различной технологии в зависимости от типа. Где-то еще предстоит засыпать керамзит, где-то настелить последний слой. Но жилком уверен, что, даже если прямо сейчас пойдет снег, это уже не помешает.



На крыши этой зимой запустят 500 штатных кровельщиков управляющих организаций; если повалит, как в начале 2019-го, хотят привлекать 960 сторонних специалистов. По словам Борщева, комитет общался с организациями по ремонту кровель и поручил управляющим организациям заключить предварительные договоры по найму еще 400–500 человек на случай «совсем уж аномальных снегопадов». Депутат Оксана Дмитриева, которая тоже присутствовала на заседании, порадовалась этим цифрам, вспомнив, что в 2014 году на 50 крыш приходился 1 кровельщик. Однако её не устраивает конфликт интересов. «Хотелось бы, чтобы кровельщики отвечали и за ремонт этой крыши, и за её уборку», — предложила она: человек, заботящийся только о том, чтобы убрать наледь с кровли, к концу зимы может привести крышу к необходимости очередного ремонта. Виктор Борщев пошел дальше. «Позиция жилищного комитета: каждому дому должен быть свой дворник, который отвечает за этот дом», — заявил он.



Между тем в фонде удивили. Напомним, в начале года взносы с петербуржцев выросли вдвое; еще тогда возникали некоторые сомнения, что это серьезно скажется на поступлениях, ведь горожане могут в одностороннем порядке расторгнуть этот контракт с государством. Подозрения усилились после того, как правительство, на фоне опять же пандемии, запретило штрафовать неплательщиков; по данным «Фонтанки», в начале июня собираемость колебалась у невеселой отметки 82%. Параллельно Смольный переверстал бюджет так, что практически самоустранился от программы на этот год, в 10 раз сократив 3-миллиардную субсидию фонду.



На фоне этого казалось, что исполнить краткосрочный план невозможно. Было решено вдвое урезать 10-процентную подушку безопасности учреждения, половину её пустив в дело. Расçчитывали экономить и на конкурсах. В итоге летом план не только не уменьшили, но и увеличили с 2146 объектов до 2313. «До конца года фонд ожидает еще корректировки краткосрочного плана, снижение объемов краткосрочного плана не предполагается», — добавили в учреждении.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру».