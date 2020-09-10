ГУП «ТЭК» потеплело к Газпрому. Смольный надеется, что стороны помогут друг другу с трубами

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ

За неделю до предполагаемого нагревания батарей городские энергетики и чиновники собрались обсудить будущий отопительный сезон. Пандемический год заставил старые сюжеты играть новыми красками: трубы и горожан будут испытывать на прочность в октябре, «Теплосети» облегчают пока фантастическое объединение с ГУП «ТЭК», а реконструкция бедовых сетей Колпинского и Пушкинского районов уже потекла миллиардами в тариф — вот только добиться их от города будет непросто. Межведомственная комиссия по отопительному сезону собралась 10 сентября в здании Водоканала, как в старые добрые времена. Напомним, в начале 2019 года недавно назначенный вице-губернатором Максим Шаскольский неожиданно перенес мероприятие в «Невскую ратушу» и сразу дал понять, что это не случайность: у одного из предприятий, заявил он тогда, «сложилось ложное впечатление о собственной исключительности». На том же заседании чиновник поручил передать материалы проверки Водоканала правоохранителям, после чего понеслось: директора ГУП Целикова уволили, а вскоре и задержали; предприятие начало расторгать забронзовевшие контракты и замедлять тарифы. В общем, с недавних пор снова можно собираться на Таврической — уже, конечно, без ощущения исключительности. Дыхание пандемии ощущалось вовсю: стулья для участников расставили пореже, всем прописали маски, а главное — не угостили традиционными пирожками. В следующем году обещали двойную порцию, но утешение слабое.



Жилищный комитет неинтересно отчитался о 100-процентной готовности к зиме 23,7 тысяч жилых зданий, а вот дальше пошли, собственно, энергетики. ГУП «ТЭК» (4,8 тысяч км сетей), рассказал, что за первые 8 месяцев устранил 1780 нарушений (примерно на 200 меньше, чем годом ранее). Большей частью трубы текли просто в ходе эксплуатации, но порядка 200 раз стреляло во время испытаний весной и летом. «Теплосеть Санкт-Петербурга» (2,6 тысяч км) не порадовала: в прошлом году насчитали 3,7 тысяч повреждений, в нынешнем — почти 4 тысячи. При этом, если говорить об испытаниях, то число прорывов выросло с тысячи до 1,12 тысяч; в самом предприятии это объясняют повышением давления, которое стали применять при тестировании сетей.



Ничего еще не закончилось: проверки при максимальных температурах, которые из-за пандемии не удалось провести весной, запланированы на начало отопительного сезона. ТЭК запланировал это на 12-20 октября, в течение которых на один день без горячей воды останутся почти тысяча домов в 9 районах. «Теплосеть» запланировала свои тесты на 14 и 21 октября.

Городской ТЭК перекладывает в год в несколько раз больше труб, чем Теплосеть, у которой половина инфраструктуры старше 25 лет, а еще 23% - от 15 до 25. И это традиционно вызывает вопрос об участии Смольного в программе Теплосети, благо у него больше 34% в капитале компании (остальное — у ТГК-1, а проще говоря — у Газпрома и у финской Fortum). В 2020 году город вложил в трубы Теплосети 3 млрд (получив при этом более 6% акций), в следующем предполагал инвестировать еще 3,5 млрд. Однако, судя по бюджетной заявке комитета имущественных отношений, эти планы меняются, так как на эти цели запросили лишь 2,5 млрд. Максим Шаскольский пояснил, что город исходит из числа уже готовых проектов, которые можно будет начинать в 2021-м.



В принципе этот дуэт — ТЭК и Теплосеть - и разыгрывает каждый год весь аварийно-тепловой сюжет города: у «Петербургтеплоэнерго» все традиционно несравнимо лучше, так как у него и сетей меньше, и идут они, по большей части, в новых районах. Но многие считают, что действующих лиц многовато. В начале осени 2020 года опять всплыла многолетняя тема «продажи ветхой Теплосети Смольному за рубль»: ее много лет лоббирует спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. «Мы обсуждали это с акционерами, и мы, конечно, хотим забрать за рубль, потому что состояние сетей плохое и требует бюджетных инвестиций, - подтвердил Шаскольский. - Губернатор города обратился к концерну Fortum с просьбой рассмотреть возможность отказаться от этого актива, потому что город готов его развивать. Акционеры вкладывают в амортизацию, но специальной инвестиционной программы не имеют. Коллеги сказали, что за рубль отдавать не планируют, давайте покупайте на рыночных условиях».



Второй вариант, который тот же Макаров в свое время называл «аферой века» - обмен котельных ГУП «ТЭК» на трубы ТГК-1, т. е. преимущественно Газпрома.. Здесь депутат может быть спокоен — обмена по формуле «всех на всех» не будет. «Генерация — маржинальный бизнес и в приличном состоянии находится, а сети сильно изношены, - заявил Шаскольский. - Возможно, будет какой-то локальный обмен. Найдем какие-то источники, которые выгодны для ТГК-1, могут способствовать развитию зоны теплоснабжения отдельных ТЭЦ крупных, а коллеги предложат нам объем акций «Теплосети». Эта застарелая тема — создания единой теплосетевой организации под контролем города — в 2020-м заиграла новыми красками. Дело в предполагаемом акционировании ГУП «ТЭК» в следующем году . «Это позволит АО «ТЭК» присоединить «Теплосеть», еще какие-то АО, мы по этому пути идем», - подчеркнул Шаскольский.



Что ж, если так и сложится, это будет не первый для ГУП «ТЭК» опыт получения ветхих труб в управление со стороны. Буквально в начале лета после долгой волокиты предприятию были переданы сети, тепловые пункты и котельные в Пушкинском и Колпинском районах, которые ранее принадлежали обанкротившемуся «ПушТЭК». ГУП и так управлял этими сетями, но раньше не имел права проводить полноценную реконструкцию, только дырки латать. В результате, огромная доля всех прорывов на трубах ГУП «ТЭК» приходилась именно на это доставшееся бедовое хозяйство — от четверти до трети.



Это хорошая новость для жителей двух конкретных районов и не такая хорошая — для остальных. Дело в том, что в эти 550 км старых сетей и котельные предстоит вкладывать миллиарды, что сказывается на тарифе за тепло. Напрямую население платит по льготной ставке, которую назначает Смольный: сейчас - 1818,29 рублей за гигакалорию, через год — вероятно, на 3% больше. Но то, что теплоснабжающие организации недобирают по квитанциям, им полагается из бюджета — то есть опять же из коллективного кармана города. История с ПушТЭК уже работает: если с 1 июля реальный тариф ТГК-1 вырос на 2,1%, а «Петербургтеплоэнерго» - на 1,8%, то ГУП «ТЭК» - на 6,9%, хотя без необходимости приводить в порядок наследие ПушТЭК удержался бы в 2%. В итоге экономически обоснованным тарифом для ТЭК считается 3 033 рублей, это больше, чем даже у небольшого, но удивительно успешного «Теплоэнерго». Для сравнения, у ТГК-1 — 2 179 рублей, у «Петербургтеплоэнерго» - 2 280.

Залатать ПушТЭК — дело не одного года, и не ясно, как долго оно будет отзываться в тарифе. Это зависит, в том числе от... «Газпрома». Напомним, на ПМЭФ-2019 национальное достояние сообщило, что может войти в проект своими деньгами в рамках концессии, однако никаких вещественных соглашений так и не подписали. За это, кстати, ТЭК влетало от того же Макарова: «Газпром» предлагает 18 млрд на Пушкинский и Колпинский районы, кто-нибудь шевельнулся?». 18 не 18, но в 12 млрд реконструкцию город действительно оценивает и, по словам Шаскольского шевелится: «Там масштаб почти 12 млрд, а мы заложили [в тариф] только 1,7 млрд. Работы начались и по сетям и по ЦТП, но концессия по-прежнему разрабатывается, чтобы не растягивать это на 7-8 лет. Коллеги работают над материалами, получили все необходимые документы, готовят ТЭО».



Положенную им компенсацию за вилку в тарифах теплоэнергетики в этом году имеют все шансы не получить. Когда бюджет-2020 весной верстали под коронавирус, из него выкинули соответствующие субсидии на 6,3 млрд рублей. Все вздрогнули, ведь вообще-то это предписанные расходы, от которых нельзя просто так отказаться. ТГК-1, например, только-только добился того, чтобы город платил как положено, для чего пришлось немного пожить в судах. Но финансовый блок успокоил: обо всем договорятся. Порядка 5 млрд из названной суммы — это выпадающие доходы как раз ГУП «ТЭК». Не исключено, что средства вернут в бюджет при осенней корректировке, но никаких гарантий пандемия не дает. В следующем году, если судить по базовым показателям комитета финансов, тоже предполагается не столько платить, сколько договариваться. А платежи от населения тоже снизились после того, как правительство ввело мораторий на штрафы и отключения должников.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»