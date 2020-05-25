Смольный сообщает о завершении в Петербурге отопительного сезона. Он был самым длинным за последние 40 лет

В Санкт-Петербурге утром 26 мая завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.



Тепло отключат с 09:00 26 мая, указано в распоряжении ведомства. Как уточнили в комитете, решение принято в связи с повышением температуры наружного воздуха в Северной столице. Теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего отопительного сезона провести работы в соответствии с графиками планового ремонта источников теплоэнергии и регламентные испытания тепловых сетей.