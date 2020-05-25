Смольный сообщает о завершении в Петербурге отопительного сезона. Он был самым длинным за последние 40 лет
В Санкт-Петербурге утром 26 мая завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Тепло отключат с 09:00 26 мая, указано в распоряжении ведомства. Как уточнили в комитете, решение принято в связи с повышением температуры наружного воздуха в Северной столице. Теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего отопительного сезона провести работы в соответствии с графиками планового ремонта источников теплоэнергии и регламентные испытания тепловых сетей.
В Смольном подчеркнули, что продолжительность отопительного сезона составила 254 дня — это самый долгий период за последние 40 лет. «Этому способствовала пониженная температура в мае, когда в ночные часы столбик термометра опускался до +2 градусов, — говорится в сообщении. — Именно это не позволяло полностью отключить регулярное отопление ранее. Предыдущий рекорд в 245 дней принадлежит отопительному сезону 1979–1980 годов».
На режим периодического протапливания Санкт-Петербург перешел 8 мая, однако вскоре произошло новое похолодание. С 12 по 22 мая подача отопления с ТЭЦ и котельных была восстановлена в полном объеме. После этого горожане стали массово жаловаться на жару в квартирах.