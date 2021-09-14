Фото: Алексей Смышляев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Жилой дом на Вербной улице с прошлой недели заливает водой — и это последствия капитального ремонта кровли. Потолки текут, электричество вырубается из-за промокшей проводки. В последнее время редкий ливень обходится без таких сообщений, началось еще весной. А буквально накануне таким же образом увлажняли помещения дома на Авиаконструкторов. Чиновники не успевают угнаться за своим новым подрядчиком.

«Я так понимаю, снимают большими пластами. Зацепило всех на 12 этаже, дом большой. Как мне сказали, это уже третий подрядчик. Пошли дожди, и всех топит. Представьте, у нас с соседями общий коридор, дом 137 серии, все льется, причем нехило, на счетчики, - рассказывает Валерия, жительница дома по адресу Вербная ул., д. 20, к. 2. - Я вызывала электрика, потому что у меня постоянно выбивает пробки, сидим без света. Он пришел, поменял мне коробку, но все равно выбивает. Он сказал: понимаете, ваша коробка намокла, и ее нужно просушивать»».



Она пояснила, что ей предложили три дня просидеть без света. «Подставляем тряпочки, ведра. У меня двое детей, электрическая плита, я работаю на удаленке, нужен интернет. Сложность еще в том, что электрик сказал ни в коем случае не ходить по воде, а нам лужи же надо убирать. Максимум я просидела сутки без света, ходила к соседям греть еду, потом плюнула и включила», - добавила она.



житель дома по адресу Вербная улица, 20 корпус 2

Валерия обратилась в Роспотребнадзор, ее соседка Елена — в фонд капитального ремонта; ТСЖ уже давно привыкло рассылать письма с жалобами на ситуацию. «Дожди» в квартирах, хоть и не такие обильные, как в сентябре, начались еще летом.

«Самый ужас мы вчера не засняли, когда вскрыли натяжной потолок. И с тазом сливали оттуда воду», - рассказывает Елена. По щитку на этаже, вспоминает она, льет очень активно с воскресенья 11 сентября.



житель дома по адресу Вербная улица, 20 корпус 2

«У меня муж не спал всю ночь, боялся, что коротнет, - добавляет женщина. - У нас на кухне можно выкрутить лампочки и слить оттуда воду, а в других помещениях люстры, и вся вода там внутри. Мы боимся все это скрывать. У нас квартира с хорошим ремонтом, мы будем делать экспертизу, чтобы нам возместили его стоимость». Эта семья тоже вынуждена была сидеть без света, электричество включают периодически, по необходимости.



Председатель правления ТСЖ «ЖСК №1357» Ирина Яненко в разговоре с редакцией рассказала, что как только происходит протечка, юрист ЖСК пишет «во все инстанции». Правда, результата пока нет.

«Ремонт начался со 2 июля по графику. Вскрыли крышу. И все — рабочие рассосались куда-то. Закрыть крышу толком — не закрыли. Сначала начались маленькие протечки, старались сразу же локализовать, но не получилось. Они достаточно быстро реагируют, если мы начинаем куда-то писать, в жилищный комитет, фонд капремонта. Крыша должна быть готова к 17 ноября. Сейчас первым слоем покрыта половина дома», - обрисовала ситуацию Яненко.



житель дома по адресу Вербная улица, 20 корпус 2

По ее наблюдениям, предыдущая бригада работала хорошо, но ее на объекте заменили на другую. Глава правления ТСЖ предполагает, что проблема может заключаться в банальной нехватке кадров у подрядчика — объектов набрали много, работать некому.

Отдельная проблема: во время осадков в ночное время на чердаке должен находиться кто-то, чтобы следить за наполняемостью подставленных под места протечки ведер и сливать их. «В какой-то момент у нас не было людей, которые бы занимались этим ночью, нам приходилось своих дворников нанимать», - говорит глава правления. Всего в доме пострадали пять парадных. В четвертой, например, глубина протечки составила уже три этажа — с 12 по 9-ый.



Накануне «Фонтанка» показывала, как аналогичным образом затапливает корпус 2 дома номер 3 по проспекту Авиаконструкторов. В обоих домах ремонт кровли делает компания «Альянс». Она в июне заключила договор с фондом капремонта на работы по шести адресам: проспект Авиаконструкторов, дом 3 — корпуса 1 и 2, упомянутая Вербная, улица Ильюшина, дом15, корпус 2, а также улица Камышовая, дома 34 корпус 1 и 54, корпус 2. Всего на 43,8 млн рублей. Согласно данным СПАРК, ООО «Альянс» в октябре 2021 года исполнится пять лет. Компанией владеет и руководит Антон Новиков. Всего фирма заключила с петербургским фондом капремонта 12 контрактов на 198 млн рублей, первые — в июне 2020 года. Кроме того, в прошлом году подрядчик заключил два договора с фондом капремонта Ленобласти на 24 млн рублей. На звонки по доступным номерам в фирме никто не ответил. На момент публикации осталась без ответа и просьба перезвонить, переданная через председателя ТСЖ №1357.

Фонд капремонта тоже не собрался с силами для ответа на просьбу редакции прокомментировать ситуацию, только попросил официальный запрос.



Зато глава жилищного комитета Виктор Борщев связался с «Фонтанкой» в момент своего приезда на Авиаконструкторов вечером 14 сентября. По его словам, подрядчик демонтировал часть кровли и не произвел укрытие должным образом. «Я прошел, посмотрел, верхние квартиры действительно залило, значительно, - рассказал чиновник. - Мы оставляем здесь представителей комитета, фонда и подрядчика, за ночь обязуемся укрыть этот участок кровли и исключить новые протечки. Последствия устранять будет фонд совместно с подрядчиком. Жители, которые заявят о материальной компенсации, получат ее в течение трех дней без всяких судов и «разборок». Обращаться они должны не к компании, а именно в фонд капремонта. Те, кто скажут, что им нужен ремонт, обязательно его получат, когда все подсохнет. Никто отсюда не уйдет, пока не исправит ситуацию».

Аналогичная ситуация на Вербной: там работники «Альянса», по словам Борщева, накрыли обнаженную часть кровли пленкой, которую сдуло ветром и свернуло к водосточной воронке. Воронка забилась, вода начала поступать на чердак, а потом в квартиры. Масштаб бедствия здесь чуть меньше: протекли 6 квартир. На Авиаконструкторов, где раскрыли 300 квадратных метров кровли, пострадали 14 квартир. Алгоритм действий жильцов и чиновников в обоих случаях идентичный.



При этом Борщев не согласился с наблюдением о том, что в этом году жалоб на протечки в связи ремонтом кровель стало больше. По его словам, основная причина — безалаберность конкретного подрядчика, «Альянса», и недостаток контроля со стороны фонда.

Напомним, по данным на август, в списке крыш, где работы могли затянуться, числилось 38 объектов, «Альянс» был одним из подрядчиков, чье название мелькало чаще других. Кроме того, проблемными, согласно внутренней документации фонда, все еще являются несколько домов в Адмиралтейском районе, где компания ремонтирует системы теплоснабжения.

Согласно данным из свежего отчета фонда капремонта, который оказался в распоряжении редакции, по состоянию на 8 сентября в работе на стадии готовности 11-50% числились 89 (из 351) адресов из программы капремонта, где ведутся работы по смене кровли. Еще 37 домов — до 60% готовности. Средний же процент выполнения работ составляет 63,5%.

Ирина Корбат, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

