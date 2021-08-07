По словам Станислава, он живет на последнем этаже дома и сейчас дождь у него идет прямо в квартире. «Были постоянные протечки из-за ремонта крыши, но сейчас пошло очень сильно. До этого у меня был белый потолок, теперь он черный. В квартире все сырое, гниет мебель. Сколько раз только не просил что-то с этим сделать с этим, но ничего», — сказал он.

Как утверждает Геннадий, сегодня во время ливня за считаные часы как минимум в двух парадных на лестничных площадках стало мокро с пятого по первый этаж. «Несколько квартир пострадало. Подъезды затоплены. Рабочие прикрыли тентом лишь небольшую часть дома, остальная так и осталась голой. Они не успеют сделать крышу. Поэтому нужно прекратить снимать кровлю, пока не убили весь дом. Мокрые стены, перекрытия — это грибок, плесень и, как следствие, болезни жильцов», — говорит он.

Жители также опасаются, что из-за деревянных перекрытий и постоянной сырости может произойти электрическое замыкание, которое приведет к пожару. По их словам, вода капает прямо на щитки, а у некоторых уже перестал включаться свет.



Тент с крыши сорвало из-за ветра, утверждает гендиректор компании «ДиСал-Строй» Олег Хижняк, которая выполняет в доме капитальный ремонт кровли. По его словам, рабочие постоянно находятся на месте и в настоящий момент поправляют настил. «Мы учитываем при работах прогноз погоды и готовимся к дождю. Приостанавливаем ремонт и накрываем крышу тентом, но его сносит ветер. Мы дежурим там постоянно, и днем и ночью, и непокрытой крышу мы никогда не оставим», — сказал он.



Подрядчик Фонда капремонта также готов выплачивать компенсации за нанесенный ущерб жилищу петербуржцев. «Все, что произойдет по нашей вине, будет компенсировано. Но часть подтеков, которые нам вменяет житель той квартиры, просто старые. По ним видно, что они там давно», — добавил он.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что больше трех сотен крыш ждут завершения капитального ремонта в Петербурге. При этом почти с полсотни были переброшены с прошлого года на этот. Региональный Фонд капремонта отдельно указал дом 146 по Невскому проспекту как пострадавший во время ливней в начале августа. Там пришли к выводу, что превентивных мер подрядной организации ООО «ДиСал-Строй» оказалось недостаточно для защиты кровли от дождя. При этом в адрес подрядчика неоднократно направлялись письма о невыполнении договорных обязательств, составлялись акты о нарушении графика выполнения работ. По итогам проверки составлены акты о нанесении ущерба и определен срок решения имущественно-правовых вопросов с собственниками — до 15 сентября. Пострадавшими на тот момент были признаны шесть квартир.