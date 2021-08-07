Пока мокнет потолок. В Петербурге сотни крыш ждут капремонта, но до финала большинству далеко

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Стартовавший в городе период дождей застал раскрытыми десятки крыш в городе. Кое-где ремонт кровли обернулся настоящими потопами в квартирах от верхних до первого этажа. Самым проблемным районом, в котором преобладают исторические дома, оказывается Центральный, но латают кровлю быстрее всего в Петроградском. В конце прошлого года фонд капремонта отчитывался, что крыши отремонтировали в 398 домах из 502 адресов. На весну 2021-го было «смещено» 30 из них. В причинах тогда, по итогам года, указывали нехватку рабочей силы в связи с закрытием границ и недопуск на объекты из-за пандемии. В майском отчете в перечне перенесенных значились уже 48 адресов, а общая стоимость их ремонта — более полумиллиарда. В работе на тот момент находилось 20 крыш.



Всего в 2021 году, по данным на конец июля, планируется отремонтировать 378 крыш. К тому моменту работы были завершены лишь на 13 из них, еще 33 находились в состоянии готовности на 95–100%. Исключить из краткосрочной программы планировалось 18 крыш, на ремонт которых предназначалось 227,2 млн рублей. Из причин — выявленная аварийность и удорожание материала. Они были вычеркнуты из краткосрочной программы к августу.

По данным на 4 августа, в работе находятся 355 крыш. Из них разрешение на работы от КГИОП получил 71 дом-памятник. Из общего числа домов к настоящему моменту ремонт закончился только на 19 крышах. По остальным степень готовности следующая: 70 крыш — на 31–50%, 67 — на 11–30%, 64 находятся в стадии 0–10% готовности. Больше половины работ закончили на 53 крышах, а 63 практически доделали (71–95%). На финальной стадии — 38 объектов.

В капитальном ремонте крыш больше всего нуждается Центральный район. Там своего часа ждет 61 многоквартирный дом. Работы начались на 51 объекте, но только в девяти домах сделали хотя бы половину. На втором месте Московский район — 38, на третьем оказался Приморский — 33. В других районах исторического центра ремонта ждут 27 крыш в Адмиралтейском, 16 — в Василеостровском, а 29 — в Петроградском.

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В списке по ремонту крыш, «вызывающих опасения в своевременном завершении работ», в настоящий момент числятся 38 объектов. Среди подрядчиков чаще других в этом списке встречаются ООО «Альянс», ООО «ФСК-Строй» и ООО «ТСК "Челси"».

В период проведения капитального ремонта, по данным на начало августа, в 43 домах залито 85 квартир и помещений. Лидером по пострадавшим стал Приморский район — 17 квартир в 9 домах. Больше всего протечек у двух подрядчиков — ООО «ЭС-проект» и ООО «Оптима». У каждой из организаций пострадали по 10 домов.

Среди них есть и знакомый адрес — Невский проспект, 146. Как рассказал «Фонтанке» https://www.fontanka.ru/2021/08/02/70058300/ житель дома, подрядчик Фонда капремонта ООО «ДиСал-Строй» во время сильных дождей «бросил» их без крыши. Кровля в дождь была снята и практически не прикрыта. Как говорится в отчете фонда, тогда залило шесть квартир. Также в период дождей с 1 по 3 августа пострадал дом на Пушкинской улице, 38, в Пушкине.

«По результатам проверки инженеры фонда пришли к выводу, что превентивных мер подрядной организации ООО «ДиСал-Строй» оказалось недостаточно для защиты ремонтируемой кровли от дождя. При этом в адрес подрядчика неоднократно направлялись письма о невыполнении договорных обязательств, составлялись акты о нарушении графика выполнения работ. По итогам проверки составлены акты о нанесении ущерба и определен срок решения имущественно-правовых вопросов с собственниками — до 15 сентября», — сообщили в региональном отделении Фонда капремонта.

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Пока капремонт тяжело и медленно приближается к домам, решить его вопросы готовы рекордное количество кандидатов. Как рассказывала «Фонтанка», на должность главы петербургского Фонда капремонта заявились сразу 16 человек. Среди них оказались подрядчики и выходцы из Смольного. Однако на горизонте пока без изменений. Действующий глава Петр Погребняк обошел по баллам конкурентов. Новый договор с победителем заключат на три года.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

