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Жителей дома на Невском, оставшихся без крыши из-за капремонта, затопило в дождь

В Центральном районе Петербурга дом 146 по Невскому проспекту остался без крыши в ливень. Об этом «Фонтанке» 2 августа сообщил местный житель Николай Жиганов.

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«Я нахожусь за городом, и сегодня мне позвонил сосед и сказал, что у нашего дома сняли крышу, но ничем не прикрыли. В итоге сейчас в ливень дом оказался просто голым и беззащитным перед осадками. Несколько квартир уже затопило. Дом пятиэтажный, я живу на четвертом. Позвонил соседу сверху, у того натяжной потолок и он говорит, что он пузырем надулся. То есть я пока держусь, но как долго, пока непонятно», — сказал Николай.

По его словам, в настоящий момент в доме проходит капитальный ремонт. На прошлой неделе подрядная организация «Дисал-Строй» перед выходными «сняла крышу». «Это подрядчик Фонда капремонта. Они сняли у половины дома кровлю и пропали. Сейчас приехали люди из этой конторы и продали моему соседу полиэтилен за тысячу рублей, чтобы он сам его над своей квартирой и постелил. А выхода не остается, он полез стелить», — добавил мужчина.

предоставил читатель «Фонтанки» Николай

Согласно данным СПАРК, ООО «Дисал-Строй» в апреле этого года заключило контракт на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и водоснабжения, а также на ремонт крыши по данному адресу. Сумма контракта — 54,5 млн рублей. Работы планируется завершить в начале октября. Компания специализируется на капитальном ремонте и выполняет в настоящий момент несколько соответствующих контрактов в центре города. За прошлый год ее выручка составила 57,9 млн рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге, по прогнозам синоптиков, вечером 2 августа может выпасть почти месячная норма осадков.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Ну вы держитесь там, всего вам хорошего! ©
261844081
Стандартная госзакупка. За минимум средств выиграли тендер, при этом в нём не включены банальные вещи. Удивляться нечему, по закону всё. И так у нас в больницах и тд
ivan5_5e4d10fe646f6
Это же классика
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