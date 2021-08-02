«Я нахожусь за городом, и сегодня мне позвонил сосед и сказал, что у нашего дома сняли крышу, но ничем не прикрыли. В итоге сейчас в ливень дом оказался просто голым и беззащитным перед осадками. Несколько квартир уже затопило. Дом пятиэтажный, я живу на четвертом. Позвонил соседу сверху, у того натяжной потолок и он говорит, что он пузырем надулся. То есть я пока держусь, но как долго, пока непонятно», — сказал Николай.

По его словам, в настоящий момент в доме проходит капитальный ремонт. На прошлой неделе подрядная организация «Дисал-Строй» перед выходными «сняла крышу». «Это подрядчик Фонда капремонта. Они сняли у половины дома кровлю и пропали. Сейчас приехали люди из этой конторы и продали моему соседу полиэтилен за тысячу рублей, чтобы он сам его над своей квартирой и постелил. А выхода не остается, он полез стелить», — добавил мужчина.