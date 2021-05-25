Олег с женой и ребенком проживает на шестом этаже бывшего доходного дома Ф. Р. Витцеля на ул. Графтио. В разгар ливня на прошлой неделе, когда стихия роняла в городе светофоры, затапливала улицы и срывала козырьки торговых центров, закапало и с потолка, тазики заполнялись стремительно. Вместе с влагой в квартиру проникло понимание, что такое перенос капремонта крыши.



Жилье вымокло уже в третий раз за год. Мужчина поднял коптер и посмотрел, что творится на крыше. Увиденное впечатлило: дыру на кровле прикрыли чем-то вроде клеенки, сверху, кажется, положили антенну. Сам жилой дом по улице Графтио, 6, включён в перечень вновь выявленных объектов, представляющих культурную ценность. Конструкция на крыше ценность представляла только антропологическую.



Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Потекло из лампочки и по швам. У меня квартира после ремонта, на потолке используется прочный гипсокартон, поэтому из видимых проявлений после всего этого — желтое пятно. В свое время вырубало лампочку, из которой вода шла, — говорит Олег. — На мои звонки в аварийную службу никто не отреагировал за целый день. По всей видимости, дырку в крыше пытались прикрыть какой-то клеенкой, но ветром ее снесло, и из-за этого начало сильно лить».

По словам петербуржца, он обращался в ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района», обслуживающее дом, но там ему рекомендовали дождаться капитального ремонта. Примерно так же отреагировали в районной администрации. «По информации на 20 мая, работы по капитальному ремонту крыши по данному вами адресу не завершены. В настоящее время НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» проводит электронные торги по выбору подрядной организации для завершения работ, — говорится в ответе официального аккаунта администрации района на обращение Олега в социальной сети. — Вместе с тем управляющей организацией принимаются все возможные меры для предотвращения протечки. Просим вас набраться терпения».



Там также добавили, что подробнее о решении проблемы может рассказать начальник эксплуатационного участка № 3 Александр Левин. Вероятно, кому-то может, но не «Фонтанке», которой Левин ответил: «Без комментариев». К ремонту крыши, как оказалось, уже приступали в прошлом году, но подрядчик работы не закончил. «Меня тогда ЖКС постоянно к нему отправлял с вопросами. Из-за подрядчика произошло короткое замыкание, сгорел светильник в ванной, когда был первый потоп. Он его обещал починить, забрал и просто не отвечает на телефон уже восемь месяцев. А сейчас в ЖКС и вовсе говорят, что подрядчика уже нет, так как договор расторгнут. Кто теперь дыру заделывать будет, непонятно. А это, видимо, опять конкурс, сроки и продолжительный процесс. Страшно представить, сколько плесени у меня на внутренней стороне гипсокартонного потолка. Ни о какой компенсации даже и речи не заходило, ни копейки», — добавляет Олег.

В администрации Петроградского района «Фонтанке» рассказали, что были выполнены работы по проклейке кровли изоляционными материалами. ЖКС № 1 предоставил фотографии. «После проклейки был уложен тент для дополнительной защиты от осадков», — утверждает главный инженер Юрий Зайченко. «Газопровод на скотч, видимо, тоже клеить буду», — комментирует работу коммунальщиков Олег. Изоляция — лишь временное решение проблемы, не основательное.



Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться







Обслуживание дома ложится на плечи управляющей компании до тех пор, пока не подойдет срок капитального ремонта, согласно графику. В фонде «Фонтанке» подтвердили, что привести крышу в порядок должны были еще в 2020 году. «Подрядная организация провела ремонт на части кровли, но в связи с невыполнением условий договора он был расторгнут. Ремонт крыши по данному адресу включен в краткосрочный план 2021 года», — уточнили в пресс-службе организации.

В январском расчете на ремонт крыши Графтио, 6, говорится, что ее площадь 772 квадратных метра, стоимость ремонта — 6,1 млн рублей. Конкурс объявили сразу на три объекта, общая цена контракта — 16,2 млн. Заявилась только одна организация — ООО «РК ЦЕФЕЙ». «Договор с новым подрядчиком находится на стадии заключения. Предварительные даты работ: начало — 17 июня 2021 года, завершение — 25 октября 2021 года», — уточнили в пресс-службе фонда.



По информации «Фонтанки», в сентябре прошлого года фонд насчитал в городе 123 дома, пострадавших от протечек. Всего заливало 462 квартиры. Лидером стал Невский район (149 квартир), на втором — Фрунзенский (119 квартир), с отрывом на третьем месте расположился Приморский (39 квартир). В Петроградском было 26 протечек в помещениях в 12 домах. В служебных документах за тот период по улице Графтио пострадавшим от осадков числился только дом № 4.



Между тем дом Витцеля отнюдь не единственный, крыша которого поехала по срокам капремонта с 2020 на 2021-й. В конце прошлого года фонд отчитывался, что из 502 адресов 30 — или 6% — смещаются на весну. Причинами указывали нехватку рабочих сил в связи с закрытием границ и недопуск на объекты из-за пандемии. В последнем отчете, майском, в перечне перенесенных значатся уже 48 объектов, общая стоимость ремонта — более полумиллиарда. По двум были уже расторгнуты договоры, 46 официально и в работе. Однако по ним разбивка тоже особенная: по 7 ремонт окончен, по 19 — идет устранение замечаний и подписание исполнительной документации. Еще 20 — на 290 млн рублей — в разной степени готовности: 3 в высокой, 13 — в средней (от 17 до 67 %). Оставшиеся пять — нулевые, по ним все идет к расторжению; среди них — Невский, 65, и Кирочная, 45.



Если говорить не только о крышах, а обо всех видах работ, то в перечне перенесенных 213 объектов на 2,4 млрд рублей.



Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

