Петербург погрузился во тьму. Смотрите, как в городе буянила гроза

Присылайте свои фото и видео стихии на электронную почту «Фонтанки» - mail@fontanka.ru
Продолжают сыпаться жалобы на отсутствие электричества. В районе проспекта Добролюбова и Кронверкского проспекта не работает уличное освещение, хотя в домах свет горит и светофоры исправны.
Официально от МЧС: от последствий грозы в Петербурге пострадали два человека.
Статистика на десять часов вечера: 57 выездов, из них 26 на упавшие деревья. 12 выездов на упавшие элементы крыш и прочих конструкций, 7 выездов по заявкам на затопленные помещения, про оборванные провода и упавшие светофоры горожане докладывали спасателям 9 раз, и еще трижды - о падении кладки балконов. Помяты минимум 14 машин.
Грозовые тучи в небе над Петербургом сменили мамматусы. Этот тип облаков встречается редко, как правило, в тропических широтах. Их появление всегда связано с грозовыми штормами. Mammatus сохраняются на небе от нескольких минут до нескольких часов, постепенно исчезая вместе с угасающим грозовым штормом.
Всего 35 заявок на скопление воды поступило на горячую линию Водоканала. Из проблемных адресов - Тепловозная улица и Шлиссельбургское шоссе. Представители предприятия уверяют, что заранее готовились к ливню, который на языке коммунальщиков называется "нерасчетный". Уровень воды в приемных резервуарах насосных станций был понижен.
Невский, Пушкинский, Фрунзенский, Петроградский и Центральный районы. По данным Водоканала, в них ливень был самый интенсивный.
"По показаниям осадкомеров, интенсивность дождя более чем в 2,5 раза превысила расчетные значения. Максимальная интенсивность дождя зафиксирована в Невском районе – 19,46 мм за 20 минут. В Петроградском районе интенсивность дождя составила – 18 мм за 20 минут. В Пушкинском районе – 16 мм за 20 минут. Это рекордные показатели этой весны", - сообщают в Водоканале
"Черепашки хотят выбраться наружу". Очевидцы заметили люк, над котором из-за давления воды "скачет" крышка. Явление в ненастную погоду распространенное, часто их просто выбивает.
На отключения электричества и интернета жалуются читатели "Фонтанки" из Выборгского и Калининского районов. Перебои коснулись домов неподалеку от станции метро "Площадь Мужества".
Не обошла гроза стороной и поселок Левашово в Выборгском районе Петербурга. На улице Чкалова береза упала на провода. Местные жители передают, что как минимум на этой улице нет света. Провода лежат на земле, сотрудники МЧС быстро отреагировали на вызов. Пилят.
Стихия местами действительно выглядела эпично. Можно подумать, что это просто кадры из фильма.
Подробности происшествия у метро «Пионерская», где обрушилась крыша фастфуда. Женщина закрыла собой детей.
«Люди прятались от дождя под крышей. Услышал, как отваливается кусок крыши. Точнее, как упал уже. Меня в угол задавили другие ребята, прижимая подальше от навесных конструкций. В это же время слышу, как начинают падать еще куски обшивки. Слышу крики и визги детей. Начал орать, чтоб отошли и меня выпустили, мол, там человека придавило. Когда пробрался сквозь толпы, вижу, как люди поднимают железный лист», — рассказывает очевидец событий.
По словам мужчины, когда он высвободился, увидел женщину, которая вся была в крови. Ей помогали подняться, она в это время кричала от шока.
Кажется, стихия начинает потихоньку отступать. Но это не точно.
А вот еще красивое видео грозы. Его публикует во "ВКонтакте группа "ДТП и ЧП".
Сильный ветер содрал кровлю со зданий столицы Кингисеппского района Ленобласти. Железные листы поднимало в небо, как картонки. 47news публикует фото и видео последствий грозовой воронки, которая образовалась над городом вечером 18 мая.
Гроза в Петербурге ломает деревья, светофоры и автомобили. Собрали здесь все впечатляющие фото и видео.
«Гроза не обошла небоскрёб Лахта Центр», – рассказал читатель «Фонтанки» Михаил. По его словам, фотографии сделаны со стороны Юго-Запада Петербурга.
У жилого комплекса на Парашютной, 36 ветер гонял металлические листы. Автомобилистов могут ждать сюрпризы.
«В Петербурге – буквально разгул стихии», – пишет в редакцию читательница Ольга. С ней сложно не согласиться.
автор видео читательница «Фонтанки» Ольга
Читатель Александр
На пересечении Гражданского и проспекта Непокоренных сейчас вот так.
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу сообщает:
«Прохождение НЯ в СПб, по состоянию на 21:00 максимальные порывы ветра зафиксированы до 16 м/с. ПСЧ совершили 20 выездов (падение деревьев – 7 выездов, угроза падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций – 3 , затопление помещений из-за протечек кровель - 6 выездов, обрывы проводов и падение светофоров – 4 выезда). По предварительным данным пострадало 8 автомобилей. Пострадавших нет».
Петербуржцы успевают не только снимать стихию на свои телефоны, но и упражняться в остроумии.
Судя по тому, какая мощная и долгая гроза в СПб, можно предположить, что Зевс и Тор решили выяснить, кто из них более крутой бог грома, и местом своего состязания как раз выбрали небо над Питером— kosiposha ⚡💜 (@nastasyakosi) May 18, 2021
Гроза, ад и Израиль в СПб— 🐺🦊.бухариель.🗿 🚬 (@neotpeli) May 18, 2021
Интернет от дом.ру отпал сразу же с первым ударом грома
А у меня единственный выходной и я ващета хотела поиграть в варкрафт
Сежу
«На Коломяжском проспекте и Парашютной улице после грозе опять потоп. Автобусы не справляются», - наблюдает читатель Алексей. Прошлым летом эти магистрали были одними из самых проблемных во время ливней.
Согласно карте осадков "Яндекса", тьма отступает, центр города уже без дождя, основные силы непогода сосредоточила на северо-западе и севере Петербурга. Топит Кронштадт, Петергоф, Сестрорецк.
Крыша фаст-фуда на «Пионерской» не выдержала натиска стихии. Подробности ЧП - в ближайшие минуты на «Фонтанке»
На Петроградской стороне с природным катаклизмом не очень, но тьма качественная:
Присылайте нам свои фотографии и видео стихии, мы опубликуем их на «Фонтанке».
Вот наш читатель считает, что в Пушкине «все намного скромнее». А нам кажется - гроза во всей красе! Присылайте фотографии этого апокалиптичного вечера нам в редакцию «Фонтанки»
"Мониеносный" рекорд точно можно внести в список достижений этого дня - сверкает и громыхает повсеместно
Дмитрий Шокольский, Ксения Потеева, Дмитрий Витковский, Ирина Корбат, читатель «Фонтанки» Сергей/«Фонтанка.ру»
А как вам такое "переоборудование" под сезонные нужды? Зимой хоккейная площадка, летом - бассейн:
Судя по метеокарте «Яндекса», дождь с грозой в Петербурге задержится. Хотя на Зодчего Росси раскатов грома больше не слышно.
«На улице Школьная напротив дома 15 в грозу сломало дерево» , - сообщает читатель Антон.
«На Петроградской — потоп. Но кажется, промочить ноги уже никто не боится...» - пишет «Бумага» и публикует видео очевидцев.
"Бумага"
Немного фотографий из центра Петербурга. Главный аксессуар этого вечера - зонт!
Нехорошо этим вечером не только метеозависимым, но и светофорам:
Непогода отключила юг Лужского района Ленобласти от благ цивилизации. Коммунальщики расчищают дороги от поваленных деревьев и кровли. Как сообщили 47news в администрации Лужского района, около 19 часов вечера 18 мая с офисного здания на улице Победы в Луге из-за грозы и сильных порывов ветра свалилась крыша. Конструкция перекрыла проезд.
Из-за непогоды цены на такси в Петербурге взлетели. Например, добраться от Научного архива в начале 3-й линии Васильевского острова почти до конца 16-й линии один из сервисов предлагает за 438 рублей. При этом дорога займет не более 10 минут.
Этим вечером Зевс не скупится на молнии - во всему городу всполохи чуть ли не по несколько раз в минуту
После полного штиля днем вечер выдался не только грозовой, но и ветренный. Вот так вот сегодняшний шторм выглядел из окон на Удельной
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Грозу и ливни в городе ждали. Накануне Смольный отчитался о работе «по 17 проблемным адресам города, вероятность подтопления которых в периоды выпадения нерасчетных дождей является максимальной». «Сейчас по 8 объектам в городе эта проблема решена, остальные в работе», – отметил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук.
Вице-губернатор Сергей Дрегваль добавил, что еще по 6 объектам уже ведутся проектно-изыскательские работы со сроком завершения осенью 2021 года, а по двум технологически сложным объектам готовятся технико-экономические обоснования, после разработки которых в конце 2021 года будут заключены договоры на комплекс работ по проектированию и строительству.
«Стоит учитывать, что в городе много адресов, где есть проблема с устройством ливневых канализаций. Это адреса и территории зданий, жилых домов, проезжих частей дорог, где по тем или иным причинам нарушен водоотвод вследствие засыпки дренажных канав или в принципе отсутствует система водоотведения. Особенно это касается новостроек, где застройщики часто допускают ошибки и не соблюдают требования проектно-сметной документации», - сообщили в Смольном.