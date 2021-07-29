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Петр Погребняк получил высший балл на конкурсе за место главы петербургского Фонда капремонта

По данным «Фонтанки», после собеседования действующий глава петербургского Фонда капремонта Петр Погребняк обошел по баллам конкурентов на место директора. Новый договор с победителем заключат на 3 года.

Официально итоги конкурса в жилищном комитете не прокомментировали, однако несколько источников, знакомых с его ходом, подтвердили победу Погребняка по баллам. Оперативно связаться с самим главой фонда не удалось.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, какое рекордное количество кандидатов заявилось на конкурс в 2021 году. Объявили его в мае, хотя к тому времени Погребняк, пришедший в Фонд изначально на три года, пробыл на должности всего год. Со сроками нового контракта тоже произошли странности: изначально на конкурс выставили годичный трудовой договор; однако сейчас на странице жилищного комитета говорится, что речь опять-таки про 3 года.

В апреле 2021 года Контрольно-счетная палата предъявила претензии к работе Фонда за три года, но Смольный не согласился с выводами о финансовых нарушениях, он считает, что программа реализуется не менее чем на 95%. 19 мая стало известно о задержании Шабурова.

В мае возник скандал, связанный с тем, что строчка по оплате капремонта перекочевала из розовых и белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Люди увидели неожиданные комиссии, взявшиеся ниоткуда задолженности. Подробнее — в материале «Фонтанки». В том же месяце претензии к Фонду и Погребняку возникли у прокуратуры — она изложила их в письме на имя губернатора.

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Комментарии (2)

alexpv
Восхитительная иллюстрация прогнившей коррупцией страны!!!
К бывшему директору туча претензий со всех сторон, начиная от рядовых жителей, которым повысили ставку в три раза за последние два года до многочисленных проверяющих комиссий, а он имеет такую мохнатую лапу, что непотопляем. Так держать, власть! Это уже полный трындец.
265947515
Если, даже у нашей прокуратуры, возникли к нему претензии, то да, тут конечно высший бал надо ставить. Видимо очень неплохо кормятся те кто эти баллы присуждает. Уже в открытую воровство пропагандируют и конкурсы проводят с раздачей слонов. Петя видимо супервор, всех опередил.
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