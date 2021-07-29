Петр Погребняк получил высший балл на конкурсе за место главы петербургского Фонда капремонта

Официально итоги конкурса в жилищном комитете не прокомментировали, однако несколько источников, знакомых с его ходом, подтвердили победу Погребняка по баллам. Оперативно связаться с самим главой фонда не удалось.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, какое рекордное количество кандидатов заявилось на конкурс в 2021 году. Объявили его в мае, хотя к тому времени Погребняк, пришедший в Фонд изначально на три года, пробыл на должности всего год. Со сроками нового контракта тоже произошли странности: изначально на конкурс выставили годичный трудовой договор; однако сейчас на странице жилищного комитета говорится, что речь опять-таки про 3 года.
В апреле 2021 года Контрольно-счетная палата предъявила претензии к работе Фонда за три года, но Смольный не согласился с выводами о финансовых нарушениях, он считает, что программа реализуется не менее чем на 95%. 19 мая стало известно о задержании Шабурова.
В мае возник скандал, связанный с тем, что строчка по оплате капремонта перекочевала из розовых и белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Люди увидели неожиданные комиссии, взявшиеся ниоткуда задолженности. Подробнее — в материале «Фонтанки». В том же месяце претензии к Фонду и Погребняку возникли у прокуратуры — она изложила их в письме на имя губернатора.