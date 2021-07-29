Петр Погребняк получил высший балл на конкурсе за место главы петербургского Фонда капремонта

Официально итоги конкурса в жилищном комитете не прокомментировали, однако несколько источников, знакомых с его ходом, подтвердили победу Погребняка по баллам. Оперативно связаться с самим главой фонда не удалось.



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, какое рекордное количество кандидатов заявилось на конкурс в 2021 году. Объявили его в мае, хотя к тому времени Погребняк, пришедший в Фонд изначально на три года, пробыл на должности всего год. Со сроками нового контракта тоже произошли странности: изначально на конкурс выставили годичный трудовой договор; однако сейчас на странице жилищного комитета говорится, что речь опять-таки про 3 года.