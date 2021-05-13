Смольный ищет нового директора для Фонда капремонта. Наркоманов и алкоголиков просят не волноваться

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Информация о конкурсе опубликована накануне. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, которые соответствуют нескольким критериям: в частности, высшее образование и квалификация по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика»; опыт работы в сфере строительства или в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе на руководящей должности не менее 3 лет. Отсутствие профильного образования ужесточает требование к опыту. Кроме того, необходимо обладать рядом профессиональных навыков, а также не попадать в категории людей с непогашенными или неснятыми судимостями, не состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.



Оплата труда состоит из месячного оклада, ежемесячной надбавки в размере до 30 % от него и еще нескольких — в частности, за особые условия работы (до 150 % ), поощрения (до 150 % ). Кроме того, полагается квартальная премия (до 150 % ) и дополнительная премия по результатам работы фонда за год в размере, не превышающем пяти должностных окладов. Конкурс пройдет в 3 этапа, последний назначен на конец июля. Трудовой договор с победителем подпишут на 1 год. К тому времени как раз год пройдет и с назначения нынешнего директора Петра Погребняка, который сменил прошлым летом Дениса Шабурова. При этом в тот раз на конкурс выставляли трудовой договор на 3 года, его же и подписали с Погребняком. Так как прошел всего год, «Фонтанка» поинтересовалась актуальными условиями договора в фонде, но пресс-служба ответила, что «договор с директором заключает жилищный комитет, продолжительность действия контракта находится в их ведении». В жилкоме сообщили, что у Погребняка истекает годичный трудовой договор. Каким образом он был заключен по итогам «трехгодичного» конкурса, там не уточнили. По данным «Фонтанки», условия могли поменяться за прошедшие месяцы.