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Смольный ищет нового директора для Фонда капремонта. Наркоманов и алкоголиков просят не волноваться

В Петербурге жилищный комитет объявил конкурс на кресло руководителя Фонда капитального ремонта

Жилищный комитет объявил открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя некоммерческой организации «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Действующий руководитель год назад приходил на трехгодичный договор, но новый цикл в Смольном всё равно называют плановым.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив
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Информация о конкурсе опубликована накануне. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, которые соответствуют нескольким критериям: в частности, высшее образование и квалификация по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика»; опыт работы в сфере строительства или в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе на руководящей должности не менее 3 лет. Отсутствие профильного образования ужесточает требование к опыту. Кроме того, необходимо обладать рядом профессиональных навыков, а также не попадать в категории людей с непогашенными или неснятыми судимостями, не состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Оплата труда состоит из месячного оклада, ежемесячной надбавки в размере до 30 % от него и еще нескольких — в частности, за особые условия работы (до 150 %), поощрения (до 150 %). Кроме того, полагается квартальная премия (до 150 %) и дополнительная премия по результатам работы фонда за год в размере, не превышающем пяти должностных окладов.

Конкурс пройдет в 3 этапа, последний назначен на конец июля. Трудовой договор с победителем подпишут на 1 год. К тому времени как раз год пройдет и с назначения нынешнего директора Петра Погребняка, который сменил прошлым летом Дениса Шабурова. При этом в тот раз на конкурс выставляли трудовой договор на 3 года, его же и подписали с Погребняком. Так как прошел всего год, «Фонтанка» поинтересовалась актуальными условиями договора в фонде, но пресс-служба ответила, что «договор с директором заключает жилищный комитет, продолжительность действия контракта находится в их ведении». В жилкоме сообщили, что у Погребняка истекает годичный трудовой договор. Каким образом он был заключен по итогам «трехгодичного» конкурса, там не уточнили. По данным «Фонтанки», условия могли поменяться за прошедшие месяцы.

За 2020 и 2021 годы город окончательно самоустранился от финансирования программы капремонта домов, осуществляемой теперь только за счет взносов жителей, в очередной раз подняли и сами взносы.

В апреле 2021 года Контрольно-счетная палата предъявила претензии к работе фонда за три года, но Смольный не согласился с выводами о финансовых нарушениях, он считает, что программа реализуется не менее чем на 95 %. В мае капремонт снова привлек к себе внимание — строчка по его оплате перекочевала из розовых и белых квитанций в квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». При этом если раньше фонд возмещал платежным агентам оплату банковской комиссии, то теперь эта обязанность появилась у самих горожан. После этого Смольный обозначил способы безкомиссионной оплаты и заявил, что договорные отношения с ЕИРЦ приостановлены до урегулирования вопроса. ЕИРЦ с этим не согласился, а 13 мая фонд подтвердил, что выставленные в мае квитанции необходимо оплатить. Помимо комиссии, многие читатели «Фонтанки» обнаружили задолженность по капремонту, которой не наблюдали в розовых квитанциях. Судя по материалу 47news, их недоумение разделяют и жилищники. В фонде создана специальная рабочая группа по этому вопросу.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (14)

leodr
"К тому же эту майку, Зин,
Тебе напяль — позор один.
Тебе шитья пойдёт аршин —
Где деньги, Зин?.."
Владимир Высоцкий.
olla
какое тёплое местечко! Столько доплат и бонусов.. впрочем, как и любого чинуши. А жилые дома, особенно панельки, как выглядели уродливо с обшарпанными фасадами, неотремонтированными подъездами , убогими входными дверями и текущими крышами, так и останутся.
Пришел один - насобирал себе на неплохой коттедж и авто бизнес- класса, теперь следующей придет на кормление. Давайте чаще их менять.
MarinaTs
Совершенно мутная контора этот фонд капремонта. Очень смахивает либо на отмывочную, либо на чью-то кормушку.
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