Смольный ищет нового директора для Фонда капремонта. Наркоманов и алкоголиков просят не волноваться

Информация о конкурсе опубликована накануне. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, которые соответствуют нескольким критериям: в частности, высшее образование и квалификация по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика»; опыт работы в сфере строительства или в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе на руководящей должности не менее 3 лет. Отсутствие профильного образования ужесточает требование к опыту. Кроме того, необходимо обладать рядом профессиональных навыков, а также не попадать в категории людей с непогашенными или неснятыми судимостями, не состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Оплата труда состоит из месячного оклада, ежемесячной надбавки в размере до
Конкурс пройдет в 3 этапа, последний назначен на конец июля. Трудовой договор с победителем подпишут на 1 год. К тому времени как раз год пройдет и с назначения нынешнего директора Петра Погребняка, который сменил прошлым летом Дениса Шабурова. При этом в тот раз на конкурс выставляли трудовой договор на 3 года, его же и подписали с Погребняком. Так как прошел всего год, «Фонтанка» поинтересовалась актуальными условиями договора в фонде, но пресс-служба ответила, что «договор с директором заключает жилищный комитет, продолжительность действия контракта находится в их ведении». В жилкоме сообщили, что у Погребняка истекает годичный трудовой договор. Каким образом он был заключен по итогам «трехгодичного» конкурса, там не уточнили. По данным «Фонтанки», условия могли поменяться за прошедшие месяцы.
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