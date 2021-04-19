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Смольный ответил на претензии Контрольно-счетной палаты к Фонду капитального ремонта

Жилищный комитет не согласен с выводами о финансовых нарушениях Фонда капремонта в Петербурге

Жилищный комитет Петербурга отреагировал на публикацию «Фонтанки» о проверке трехлетней деятельности Фонда капремонта. Чиновники не согласны с выводами аудиторов.

Как сообщил 19 апреля первый зампредседателя жилкома Роман Канивцов, КСП проводила проверку целевого использования денежных средств, предоставленных Фонду капитального ремонта за 2018, 2019 и девять месяцев 2020 года.

«В ходе проверки все обоснованные материалы и пояснения предоставлялись палате, — сказал Канивцов. — По окончании нам представили отчет, с которым жилищный комитет и фонд не были согласны. По всем представленным замечаниям мы дали мотивированное возражение со ссылкой на действующее законодательство. Указанные возражения не были приняты во внимание и не представлены в отчете. Далее в соответствии с утвержденным порядком было проведено совещание с участием курирующего вице-губернатора, после чего появились публикации, отражающие одностороннюю позицию».

Канивцов отметил, что финансирование фонда контролируется правительством Санкт-Петербурга.

Директор фонда Петр Погребняк подтвердил, что к концу каждого года на счете остаются немалые деньги, собранные с собственников помещений. По данным палаты, к 2021-му сумма превысила пять миллиардов рублей. Но, по словам Погребняка, это зарезервированные средства.

«Согласно положению о нашем фонде, нескончаемый остаток составляет пять процентов от собранных средств за предыдущий год. Это почти 815 миллионов рублей. При этом надо отметить, что в прошлом году мы выступили с инициативой в ЗакСе, и они приняли нашу позицию уменьшить этот остаток с десяти процентов до пяти», — сказал директор фонда капремонта.

По его словам, организация ведет работы в рассрочку. 600 миллионов рублей — это запас денег на такое финансирование. Еще два миллиарда зарезервированы под работы, которые еще проводятся. Полтора миллиарда рублей — это экономия средств в ходе капремонта.

«Эти деньги остаются в котле, они никуда не уходят», — подчеркнул Петр Погребняк.

По мнению КСП, программа капремонта не дает реального результата. В жилкоме и фонде не согласны. По их мнению, исполняемость программы не падает ниже 95%.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

dedmoroz_5e4d8827384c2
а если Фонду выделить участки под застройку жилья, то он ведь и построит на отлично))) а? )))

Фонд - сила!
iphonedimona
А что, есть люди, верующие в то, что деньги в ФКР отнимают у населения для ремонта? Святая наивность... Любой фонд в РФ это гремучая смесь воровского общака и прачечной по отмыву украденного. Кроме ФБК.
262255201
Было бы справедливым , если взносы начинались начислялись только тогда и тем , у кого начинается кап.ремонт. А в нынешнем варианте это натуральное обворовывание граждан , которые должны платить ! платить столько сколько кто-то захочет ! и ждать у моря погоды ( и причем тут Жилищный кодекс , если собственникам за их деньги никто ничего не гарантирует и ни за что не отвечает ? ), особенно это справедливо для тех , у кого дом построен недавно ( со сроком эксплуатации в лет сто ! )
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