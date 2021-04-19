Смольный ответил на претензии Контрольно-счетной палаты к Фонду капитального ремонта

«В ходе проверки все обоснованные материалы и пояснения предоставлялись палате, — сказал Канивцов. — По окончании нам представили отчет, с которым жилищный комитет и фонд не были согласны. По всем представленным замечаниям мы дали мотивированное возражение со ссылкой на действующее законодательство. Указанные возражения не были приняты во внимание и не представлены в отчете. Далее в соответствии с утвержденным порядком было проведено совещание с участием курирующего вице-губернатора, после чего появились публикации, отражающие одностороннюю позицию».

Как сообщил 19 апреля первый зампредседателя жилкома Роман Канивцов, КСП проводила проверку целевого использования денежных средств, предоставленных Фонду капитального ремонта за 2018, 2019 и девять месяцев 2020 года.

Канивцов отметил, что финансирование фонда контролируется правительством Санкт-Петербурга.



Директор фонда Петр Погребняк подтвердил, что к концу каждого года на счете остаются немалые деньги, собранные с собственников помещений. По данным палаты, к 2021-му сумма превысила пять миллиардов рублей. Но, по словам Погребняка, это зарезервированные средства.



«Согласно положению о нашем фонде, нескончаемый остаток составляет пять процентов от собранных средств за предыдущий год. Это почти 815 миллионов рублей. При этом надо отметить, что в прошлом году мы выступили с инициативой в ЗакСе, и они приняли нашу позицию уменьшить этот остаток с десяти процентов до пяти», — сказал директор фонда капремонта.



По его словам, организация ведет работы в рассрочку. 600 миллионов рублей — это запас денег на такое финансирование. Еще два миллиарда зарезервированы под работы, которые еще проводятся. Полтора миллиарда рублей — это экономия средств в ходе капремонта.



«Эти деньги остаются в котле, они никуда не уходят», — подчеркнул Петр Погребняк.

