Куда деваются ваши взносы на капремонт. Представляем гид по оброку

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Три года жизни регионального оператора «Фонд капитального ремонта» попали в обзор Контрольно-счетной палаты Петербурга. Выборочной проверкой аудиторы передали общее настроение питательной среды сборщиков податей.

Источники финансирования Фонд капремонта (ФКР) — социально ориентированная некоммерческая организация. Ее деятельность нацелена на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Региональная программа включает более 22 тысяч зданий, построенных с 1728 по 2014 год. Она рассчитана до 2039-го.

Фонд целиком живет за чужой счет. Имея в штате 450 человек, он потребляет из бюджета по 800 миллионов рублей в год на собственные нужды. Фонд квартирует в бизнес-центре на Тобольской улице. Его арендуют тоже за бюджетные деньги — примерно 200 миллионов за три года, по шесть миллионов в месяц. Фонд переплачивает по меньшей мере 30 %, посчитали аудиторы, посмотрев цены на коммерческую недвижимость. У программы капремонта два финансовых источника — бюджетные субсидии и взносы горожан. Конечная цель чиновников — свести участие казны к минимуму. Для снижения бюджетной нагрузки повышаются взносы. За пару лет они выросли в три раза, до 12 рублей за квадратный метр. В 2018–2020 годах потребность ассигнований на капремонт, по данным жилищного комитета, составляла 32 миллиарда рублей. План предусматривал постепенное снижение доли бюджета с 60 % до 23 %. За три года субсидии фонду должны были составить 13 миллиардов, остальные почти 19 миллиардов требовалось собрать с собственников. Инвестиции

Трехлетняя программа не выполнена, следует из отчета аудиторов. Можно подумать, в диспропорции между субсидиями и взносами повинны неплательщики, на которых любит пенять Смольный. Но на счете фонда постоянно хранятся собранные с собственников помещений деньги, и немалые. К началу 2021 года сумма достигла 5,2 миллиарда. Если не израсходованные к концу года субсидии Фонд капремонта обязан возвращать жилкомитету, то взносы можно инвестировать и приумноженное пускать на капремонт. В 2014–2019 годах, выяснила проверка во главе с аудитором Юрием Шутовым, фонд получил почти полмиллиарда рублей дохода в виде начисленных банком процентов за пользование деньгами. На финансирование капремонта направил 40 миллионов — 8,2 %. Остальные доходы распределялись на цели, не соответствующие жилищному законодательству, указано в отчете Контрольно-счетной палаты (КСП). В 2018 году, например, из заработанных фондом денег руководство расписало 28 миллионов рублей в виде премий. Дополнительным вознаграждениям в ФКР уделяли повышенное внимание, следует из отчета. За три года сотрудникам выплатили сверх зарплаты 220 миллионов рублей за достижение «ключевых показателей эффективности» при отсутствии критериев оценки этой самой эффективности.

Камертоном продуктивности для аудиторов стал предыдущий директор Денис Шабуров, проработавший с 2015 года до июня 2020-го. За успехи — их оценивали вышестоящие жилкомитет и аппарат профильного вице-губернатора — руководителю выплачивали ежемесячное поощрение в размере 80 % от должностного оклада. В последний год перед уходом Шабурову восемь раз это поощрение срезали. Фонд не выполнял поставленные перед ним задачи, делает вывод КСП. Охота за долгами В документах фонда аудиторы нашли взаимоисключающие отчеты по взносам горожан. Судя по одному, организация в роли сборщика податей перевыполняет план. В 2018 году собственники помещений заплатили 4,4 миллиарда, в 2019-м — 5,8 миллиарда. Это больше запланированных показателей. В другой отчетности указано, что долги за пару лет выросли вдвое и достигли 2,7 миллиарда. Отсылка на неплательщиков позволяет фонду «выбивать» дополнительное финансирование на взыскательскую работу. Судя по официальным цифрам, в Петербурге крайне востребованы онлайн-консультации фондовского сall-центра. В год бюджет оплачивает 760 тысяч минут на разговоры с собственниками помещений. На самом деле, это автодозвон с уведомлением о долгах. Минута такой услуги стоит пять с половиной рублей.

В 2019 году «Фонтанка» рассказала о судебной гиперактивности Фонда капремонта. Он массово подавал заявления на выдачу судебных приказов в адрес должников. Эффективность этой работы оказалась глубоко отрицательной. В 2018–2020 годах фонд потратил на оплату госпошлин и услуги юристов 40 миллионов рублей. По решениям судов взысканы 8,7 % от вложенных денег — 3,5 миллиона. С бюджетной точки зрения лучше бы ФКР ничего не делал. Еще взыскательская работа включала печать и рассылку 334 тысяч претензий, оплату услуг платежных агентов — ГУП «ВЦКП» и «Петроэлектросбыта». Деньги на эти расходы перебрасывались из средств, выделенных собственно на капремонт. Программа «Несмотря на значительный объем финансирования, программа капитального ремонта не дает реального результата», — делают вывод аудиторы КСП. И причина явно не в том, что у собственников помещений копятся долги. Контрольно-счетная палата полагает, что фонд в отчетном периоде проверки за 2018, 2019 и девять месяцев 2020-го провел работы по капремонту при отсутствии экспертизы о достоверности сметной стоимости на общую сумму 5,9 миллиарда рублей. Потери бюджета аудиторы оценивают в 2,7 миллиарда.

В реестре квалифицированных подрядных организаций, получивших право на участие в капремонте, состоят более 400 компаний, но конкуренции на электронных аукционах в абсолютном большинстве случаев нет. Доля договоров, заключаемых по максимальной цене с единственным участников аукциона, достигает 85 % в год. В качестве маркера эффективности фонда КСП привела пример несуществующих домов. К концу 2017 года исключению из программы капремонта подлежали по меньшей мере десять объектов, в том числе снесенных. Эти же дома фигурировали в адресном перечне и в декабре 2020 года. Контрольно-счетная палата в выборочной проверке нашла на Рабфаковской и Запорожской улицах два подлежавших расселению дома, на ремонт которых фонд потратил 38 миллионов рублей из взносов горожан и бюджетных субсидий. Более того, в доме на Рабфаковской из 117 квартир 114 являются федеральной собственностью и находятся в оперативном управлении СПбГУЭ, Росреестра, Росгвардии. Это фактически студенческое общежитие. Собственникам квартир начислены взносы 844 тысяч, выплачены 7 тысяч. Дом на Запорожской почти целиком находится в оперативном управлении ГУ МВД. Здесь фонд отремонтировал крышу за счет взносов и субсидий.

В Фонде капремонта «Фонтанке» сообщили, что отчет Контрольно-счетной палаты получили: «Мы рассмотрели замечания, предоставили по каждому аргументированные возражения, которые будут рассмотрены в соответствии с процедурой взаимодействия сторон по итогам проверки контрольного органа». Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»