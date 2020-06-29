Капремонт ищет резервы в конкурсах и рассрочке. Городской бюджет самоустранился, но программу никто не сокращает

Смольный объявил о том, что подрядчики фонда капремонта приступают к замене инженерных сетей в квартирах петербуржцев. Раньше заходить в чужие квартиры не позволял принцип самоизоляции, теперь дело, вроде как, сдвигается с мертвой точки. Другой вопрос – насколько охотно петербуржцы будут распахивать двери перед рабочими. В некотором смысле, в этом году мизантропия горожан может сыграть даже на руку бюджету: финансирование капремонта укоротили на 2,8 млрд рублей, а несговорчивость жильцов – один из поводов не резать программу. Правда, она же не позволяет собирать с них взносы.

О начале работ в квартирах от лица фонда 29 июля рассказал исполняющий обязанности главы фонда Петр Погребняк. Региональный оператор, который занимается капитальным ремонтом жилых домов, переживает вдвойне смутное время. Напомним, 11 июня фонд довольно неожиданно покинул предыдущий директор Денис Шабуров , так что бразды правления в руки временно взял его заместитель Петр Погребняк. Он появился в фонде меньше года назад; незадолго до того жилком возглавил Виктор Борщев, а из фонда ушел другой заместитель - Сергей Абрамчик , экс-глава областного комитета по строительству и руководитель управления заказчика комитета по энергетике. Вопрос, кто возглавит фонд на постоянной основе, открыт. Собеседники в жилищном блоке, обсуждая кандидатуры, называют, в частности, замглавы жилкома Валерия Сапожникова, самого Погребняка и его советника Евгения Александрова. Но кастинг, что называется, не окончен. Смена руководства, как ни странно, не главный сюжет фонда в этом году. В январе ему пришлось выслушать много интересного в свой адрес от горожан, которые после новогодних праздников осознали, что взносы на капремонт выросли вдвое . При этом подчеркнем, решение о взносах принимает не фонд, он отвечает за исполнение программы.

С этим тоже возникли проблемы. Смольный и так-то в этом году не сильно расщедрился на капремонт по сравнению с прошлыми, выделив лишь 3 млрд. А с началом эпидемии вообще прикинул, что «вода только для пулеметов», и ограничил свое участие 300 млн. Возмущение депутатов эффекта не дало: чиновники дали понять, что спасение протекающих дело рук самих протекающих, помощь государства опциональна.



Всего в краткосрочном плане на этот год у фонда – 2 219 видов работ, общая стоимость – 13,5 млрд рублей. План на данный момент никто не поменял, хотя обновленный бюджет, откуда выпали порядка 2,7 млрд, уже подписан. По данным СПАРК, фонд в 2020 году заключил 567 контрактов на 11,8 млрд рублей. Но, по информации «Фонтанки», применительно к краткосрочному плану капремонта на эту сумму подведены итоги аукционов. Контракты же подписаны на 11,4 млрд, на 1 947 видов работ.



Если исходить из похудевшего бюджетного финансирования, то даже на расчеты по уже заключенным контрактам уже не хватает. Однако в жилищном комитете сообщили, что краткосрочный план реализации региональной программы сокращать не планируется.

Есть несколько источников экономии, которые могут позволить не резать само тело программы капремонта. Один из них – конкурсные процедуры, так как 13,5 млрд рублей – это максимальная стоимость работ до торгов. Второй – та 10-процентная подушка безопасности, которую фонд всегда оставляет нетронутой на обеспечение экономической устойчивости. Предложения в соответствующий закон уже подготовлены; согласно им, теперь в эту кубышку можно откладывать не 10% от собранного, а 5%.



В краткосрочном плане также предусмотрено выполнение работ по ремонту и замене лифтов с использованием механизма рассрочки платежа, так что оплата по этому направлению растянется на последующие 3-5 лет.



Еще одно, пусть неофициальное, подспорье – как раз инженерные сети. Из всего краткосрочного плана на это направление приходится половина – 1 087 видов работ, часть из этой массива – сети внутри квартир. С тем, чтобы попадать на частную жилплощадь, у подрядчиков фонда традиционно возникают проблемы – даже когда речь идет не просто о смене труб, а о замене аварийных перекрытий. «На фоне коронавирусных опасений петербуржцы вообще могут отказаться дверь открывать, - говорит собеседник, близкий к жилкому. – Так что здесь возникает недовыполнение плана, не зависящее от фонда, зато высвобождаются средства». В прошлые годы накопившаяся разными способами экономия позволяла добавить в краткосрочный план новых адресов; в этом ее направят на то, чтобы просто закрыть действующий план.



Вся эта модель, впрочем, работает, если сходится остальная бухгалтерия. А она в 2020-м целиком завязана на собираемость платежей с населения. Отправив страну в нерабочий режим, федеральные власти, если называть вещи своими именами, разрешили гражданам отложить расчет по услугам ЖКХ на более тучное время: запретили начислять пени и штрафы за неоплату. На счетах ресурсоснабжающих и управляющих компаний это отразилось незамедлительно, собираемость заметно упала, однако фонд своей актуальной цифры не назвал. Не называет и сейчас. «В начале 2020 года ожидаемый объем поступлений взносов собственников помещений в фонды капитального ремонта планировался на уровне – 92 %, - говорят в жилищном комитете. - Однако, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, а также в связи с приостановлением до 1 января 2021 года взысканий неустойки… ожидаемый объем поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений, по информации Регионального оператора, возможно будет снижен». По информации «Фонтанки», на начало июня собираемость платежей колебалась в районе 82%.

