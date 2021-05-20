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Петербургская прокуратура пожаловалась Беглову на фонд капремонта и призвала не устраняться от финансирования работ

Прокурор города запросил у Беглова служебную проверку для директора петербургского фонда капремонта

Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко в письме на имя губернатора Александра Беглова не комплиментарно высказался о работе фонда капремонта. Его директору он прочит служебную проверку.

По данным «Фонтанки», письмо направлено 11 мая. В нем Литвиненко говорит о многолетнем неисполнении региональной программы капитального ремонта, на конец 2020 года общее число не выполненных своевременно работ составляло 15 тысяч, а стоимость превысила 100 млрд. Если пересчитывать в краткосрочные планы, которые составляются на год, то они не реализуются, по подсчетам прокуратуры, на 15%.

Главная претензия прокуратуры — слабое освоение средств. В 2017 году на счетах регионального оператора оставалось не израсходовано 5,6 млрд рублей, на конец 2018 — 4,2 млрд, на конец 2019-го — 6,3 млрд. Сам фонд неоднократно отчитывался о причинах остатков, заявляя о том, что работы последних месяцев года принимаются уже в следующем году; кроме того, если подрядчикам не удается попасть в квартиры для проведения работ на сетях, то оплата не происходит.

Дальше в письме Литвиненко идет интересный пассаж: он признает, что работа фонда не позволяет освоить и половины от выделяемого финансирования. Но при этом считает, что снижение бюджетного субсидирования программы до его полного исключения не допустимо. Напомним, за последние два года город полностью самоустранился от финансирования капремонта; сейчас он оплачивается только за счет взносов горожан, которые выросли почти втрое.

По данным прокуратуры, в фонде есть отдел строительного контроля на 130 человек, а также отдел внутреннего контроля, однако их деятельность названа не эффективной: по инициативе жилкома в бюджет возвращено 37 млн рублей в связи с необоснованно принятыми и оплаченным работами. По факту хищений должностными лицами компаний-подрядчиков возбуждено 7 уголовных дел. В связи с этим прокуратура предлагает искать исполнителей работ в других регионах.

Есть у прокуратуры и претензии лично к главе фонда Петру Погребняку. В арбитраже рассматривается дело о банкротстве компании «Логос», директором которой является Погребняк. Требования кредиторов превышают полмиллиарда и «Погребняк причвлечен к субсидиарной ответственности», пишет ведомство. Сам глава фонда на вопрос «Фонтанки» ответил, что по итогам разбирательств требование о его привлечении больше не актуально.

Вывод прокуратуры: необходимо провести служебную проверку в отношении Петра Погребняка на предмет соответствия занимаемой должности. Напомним, он сменил Дениса Шабурова на этой должности в прошлом году, выиграв конкурс на трехлетний трудовой договор. Однако уже сейчас жилком объявил новый конкурс, назвав его плановым.

В апреле 2021 года Контрольно-счетная палата, как теперь прокуратура, предъявила претензии к работе фонда за три года, но Смольный не согласился с выводами о финансовых нарушениях, он считает, что программа реализуется не менее чем на 95%. 19 мая стало известно задержании Шабурова.

Кроме того, в мае возник скандал, связанный с тем, что строчка по оплате капремонта перекочевала из розовых и белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Люди увидели неожиданные комиссии взявшиеся ниоткуда задолженности. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Danik
Петербургская прокуратура пожаловалась .....
Прокурор города запросил ...
Так и слышится чей-то мягкий голос за кадром: необходимо подумать... надо принять решение...стоит создать комиссию.... требуется обсудить....
Стиль нынешнего руководства ненавязчивый, почти пугливый.
А то разбегутся эти горе-работники и перестанут воровать, тфу ты, работать, конечно!
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