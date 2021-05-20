Петербургская прокуратура пожаловалась Беглову на фонд капремонта и призвала не устраняться от финансирования работ

По данным «Фонтанки», письмо направлено 11 мая. В нем Литвиненко говорит о многолетнем неисполнении региональной программы капитального ремонта, на конец 2020 года общее число не выполненных своевременно работ составляло 15 тысяч, а стоимость превысила 100 млрд. Если пересчитывать в краткосрочные планы, которые составляются на год, то они не реализуются, по подсчетам прокуратуры, на 15%.

Главная претензия прокуратуры — слабое освоение средств. В 2017 году на счетах регионального оператора оставалось не израсходовано 5,6 млрд рублей, на конец 2018 — 4,2 млрд, на конец 2019-го — 6,3 млрд. Сам фонд неоднократно отчитывался о причинах остатков, заявляя о том, что работы последних месяцев года принимаются уже в следующем году; кроме того, если подрядчикам не удается попасть в квартиры для проведения работ на сетях, то оплата не происходит.

Дальше в письме Литвиненко идет интересный пассаж: он признает, что работа фонда не позволяет освоить и половины от выделяемого финансирования. Но при этом считает, что снижение бюджетного субсидирования программы до его полного исключения не допустимо. Напомним, за последние два года город полностью самоустранился от финансирования капремонта; сейчас он оплачивается только за счет взносов горожан, которые выросли почти втрое. По данным прокуратуры, в фонде есть отдел строительного контроля на 130 человек, а также отдел внутреннего контроля, однако их деятельность названа не эффективной: по инициативе жилкома в бюджет возвращено 37 млн рублей в связи с необоснованно принятыми и оплаченным работами. По факту хищений должностными лицами компаний-подрядчиков возбуждено 7 уголовных дел. В связи с этим прокуратура предлагает искать исполнителей работ в других регионах. Есть у прокуратуры и претензии лично к главе фонда Петру Погребняку. В арбитраже рассматривается дело о банкротстве компании «Логос», директором которой является Погребняк. Требования кредиторов превышают полмиллиарда и «Погребняк причвлечен к субсидиарной ответственности», пишет ведомство. Сам глава фонда на вопрос «Фонтанки» ответил, что по итогам разбирательств требование о его привлечении больше не актуально.