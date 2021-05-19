Экс-глава петербургского Фонда капремонта задержан

Информацию о задержании «Фонтанке» 19 мая подтвердил источник в жилищном блоке Смольного, оно произошло в рамках дела о крупном мошенничестве. Телефон самого Шабурова выключен с утра.



Напомним, Шабуров возглавлял Фонд капремонта Петербурга с 2015 года, однако в прошлом году довольно неожиданно покинул должность. С августа 2020-го организацию возглавляет Петр Погоребняк, однако недавно жилищный комитет объявил конкурс на занятие этой вакансии. За 2020 — 2021 годы городской бюджет полностью самоустранился от софинансирования программы капремонта, а сами взносы с горожан выросли почти втрое.