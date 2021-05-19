FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +17
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
15
Печать

Экс-глава петербургского Фонда капремонта задержан

Бывшего директора Фонда капитального ремонта Дениса Шабурова задержали в Петербурге

Бывший директор петербургского Фонда капитального ремонта Денис Шабуров задержан в Петербурге. Недавно Контрольно-счетная палата проверяла финансовую жизнь организации.

Информацию о задержании «Фонтанке» 19 мая подтвердил источник в жилищном блоке Смольного, оно произошло в рамках дела о крупном мошенничестве. Телефон самого Шабурова выключен с утра.

Напомним, Шабуров возглавлял Фонд капремонта Петербурга с 2015 года, однако в прошлом году довольно неожиданно покинул должность. С августа 2020-го организацию возглавляет Петр Погоребняк, однако недавно жилищный комитет объявил конкурс на занятие этой вакансии. За 2020 — 2021 годы городской бюджет полностью самоустранился от софинансирования программы капремонта, а сами взносы с горожан выросли почти втрое.

В апреле 2021 года Контрольно-счетная палата предъявила претензии к работе фонда за три года, но Смольный не согласился с выводами о финансовых нарушениях, он считает, что программа реализуется не менее чем на 95%.

Справка:
С мая строчка по оплате капремонта перекочевала из розовых и отдельных белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», что повлекло две проблемы. Первая касается комиссии: раньше горожане оплачивали только саму сумму взноса на капремонт, а банковские услуги брал на себя фонд; теперь же комиссия в 1 % или 2 % легла на плечи жителей. Это вызвало конфликт, Смольный заявил, что приостанавливает действие договора между фондом и ЕИРЦ до урегулирования вопроса. В пятницу ЕИРЦ объявил, что комиссия отменяется.

Кроме того, многие петербуржцы обнаружили накопленный долг по капремонту, хотя, по их мнению, исправно всё оплачивали по розовой или белой квитанции. Фонд заявил, что открывает горячую линию по обработке вопросов горожан в связи с этой ситуацией, однако читатели массово сообщали, что на эту линию не прорваться. Подробнее читайте на «Фонтанке». Смольный заявил, что пени на просроченные платежи в мае не будут начисляться.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Cвифт
.... бенифициары Банка "Россия" решили наказать гулявшего не по чину ?
Флуктуация
Когда это "банковские услуги брал на себя фонд"? Всю жизнь сбер комиссию 1% драл
Печенеги и половцы
Подошла очередь, быть крайним.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний