Смольный признал ошибки и не будет начислять пени за неоплаченный в мае капремонт

Как сообщает жилищный комитет 15 мая, большинство вопросов (
Кроме того, в Смольном признали технические ошибки при передаче базы данных в фонд, и сообщили, что принято решение не начислять пени за неуплаченные в мае взносы за капремонт.
Напомним, с мая строчка по оплате капремонта перекочевала из розовых и отдельных белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», что повлекло две проблемы. Первая касается комиссии: раньше горожане оплачивали только саму сумму взноса на капремонт, а банковские услуги брал на себя фонд; теперь же комиссия в
Кроме того, многие петербуржцы обнаружили накопленный долг по капремонту, хотя, по их мнению, исправно всё оплачивали по розовой или белой квитанции. Фонд заявил, что открывает горячую линию по обработке вопросов горожан в связи с этой ситуацией, однако читатели массово сообщали, что на эту линию не прорваться. Подробнее читайте на «Фонтанке».