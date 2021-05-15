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Смольный признал ошибки и не будет начислять пени за неоплаченный в мае капремонт

Смольный признал технические ошибки при передаче базы данных по оплате капремонта петербуржцами

Горячие линии по вопросам начисления платы за капремонт открыты в жилищном комитете и Фонде капитального ремонта Петербурга. За два дня туда позвонили 3800 раз.

Как сообщает жилищный комитет 15 мая, большинство вопросов (60 %) связаны с переходом на новые квитанции, остальные — с задолженностью и пенями. Полная отработка обращений требует времени, задействовано свыше 60 сотрудников. В жилкоме открыты дополнительные горячие линии по телефонам 409–73–78 и 335–85–08. Диспетчеры отвечают с 09:00 до 19:00, в выходные дни — с 10:00 до 17:00.

Кроме того, в Смольном признали технические ошибки при передаче базы данных в фонд, и сообщили, что принято решение не начислять пени за неуплаченные в мае взносы за капремонт.

Напомним, с мая строчка по оплате капремонта перекочевала из розовых и отдельных белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», что повлекло две проблемы. Первая касается комиссии: раньше горожане оплачивали только саму сумму взноса на капремонт, а банковские услуги брал на себя фонд; теперь же комиссия в 1 % или 2 % легла на плечи жителей. Это вызвало конфликт, Смольный заявил, что приостанавливает действие договора между фондом и ЕИРЦ до урегулирования вопроса. В пятницу ЕИРЦ объявил, что комиссия отменяется.

Кроме того, многие петербуржцы обнаружили накопленный долг по капремонту, хотя, по их мнению, исправно всё оплачивали по розовой или белой квитанции. Фонд заявил, что открывает горячую линию по обработке вопросов горожан в связи с этой ситуацией, однако читатели массово сообщали, что на эту линию не прорваться. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (18)

Урус-Баши
У рих ремонт кровли приравнивается к капитальному ремонту. Раньше это был текущий. В центре города здания осыпаются, но в программе только ремонт кровли. Нет даже замены гнилых проводов, ботающихся в подъзде. Они там ещё при прошлом царизме установлены. До нынешнего дожили за 150 лет.
Андрей К._5e4ce28835681
За ошибки положено расплачиваться тому, кто их сделал. И вообще, когда будут посадки виновных? Разумеется, после того, как они эти ошибки оплатят. Всю эту историю можно рассматривать как диверсию, направленную на дискредитацию органов власти. Еще раз: когда будут посадки?
264901471
Пользуясь открытой информацией считаем. Деловой Петербург : Аудиторы изучили документы за период с 2018 по 2020 год. Фонд за это время потратил на ремонт 13,5 млрд рублей. Бюджетные средства составили 9,8 млрд рублей, средства собственников помещений — 3,6 млрд рублей. Не написано, сколько получил, но потратил 13,5 млрд. Т.е. в год 13,5:3= 4, 5 млрд. в год. Т.е. в месяц 375 млн. рублей. Теперь смотрим фотогалерею Фонда на их сайте, с их работами за самый затратный в году месяц это сентябрь 2020 года -180 млн. рублей. Итак, 200 млн. рублей в месяц, где? А умножить на 12 месяцев, а потом на 3 года.....
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