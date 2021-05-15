Смольный признал ошибки и не будет начислять пени за неоплаченный в мае капремонт

Как сообщает жилищный комитет 15 мая, большинство вопросов ( 60 % ) связаны с переходом на новые квитанции, остальные — с задолженностью и пенями. Полная отработка обращений требует времени, задействовано свыше 60 сотрудников. В жилкоме открыты дополнительные горячие линии по телефонам 409–73–78 и 335–85–08. Диспетчеры отвечают с 09:00 до 19:00, в выходные дни — с 10:00 до 17:00.



Кроме того, в Смольном признали технические ошибки при передаче базы данных в фонд, и сообщили, что принято решение не начислять пени за неуплаченные в мае взносы за капремонт.

