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На место главы Фонда капремонта очередь. Среди претендентов подрядчики и выходцы из Смольного

Конкурс на должность главы петербургского Фонда капремонта собрал невиданный аншлаг. Поруководить им хотят сразу 16 человек, большинство из них знают на «коммунальном» рынке города.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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Жилищный комитет завершил первый этап конкурса на должность гендиректора Фонда капремонта. По итогам первого этапа конкурса на должность руководителя некоммерческой организации «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» претендует сразу 16 кандидатов. Анкеты еще троих, узнала «Фонтанка», отмели на старте — документы не соответствовали требованиям.

Собеседники в жилищном блоке отмечают, что это беспрецедентное количество желающих — на предыдущий конкурс пробовались всего шестеро. Сам отбор, напомним, проходит в три этапа, и подвести его итоги планируется в конце июля. Интересно, что год назад Смольный объявлял аналогичный конкурс после того, как должность главы покинул Денис Шабуров (не так давно сначала задержанный по уголовному делу о взятке, а потом выпущенный без избрания меры пресечения). Предполагалось, что преемник Шабурова заключит трехгодичный контракт, однако с действующим главой фонда Петром Погребняком договор был заключен только на год. Он в числе других кандидатов прошел первый этап конкурса.

Если читать список претендентов в алфавитном порядке, первым номером идет нынешний первый заместитель гендиректора фонда Евгений Александров. Он принимал участие в прошлогоднем конкурсе, но не добрал совсем немного до проходного балла.

Второй претендент — бывший гендиректор компании «Капитал Стройиндустрия» Валерий Батушин. Он, если верить данным СПАРК, возглавил её в сентябре 2018 года, в феврале 2020 руководство фирмой взял на себя конкурсный управляющий. А в ноябре юрлицо признали банкротом. Компанию в Смольном прекрасно знают по трем проблемным соцобъектам в рамках госзаказа: реконструкции 406-ой гимназии в Пушкине, поликлиники и дома культуры в Красном селе. Все — расторгнуты в одностороннем порядке заказчиком. Губернатор Александр Беглов сначала пожурил подрядчика, а затем пообещал, что фирма потеряет доступ к госзаказу. Сейчас она значится в реестре недобросовестных поставщиков.

Третий претендент — Николай Жук, в настоящее время является и.о. директора бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района», ранее он был замглавы этой организации.

В списке значится некий Зинчук Алексей Валерьевич. Полный тезка этого претендента имеет опыт в жилищно-коммунальной сфере и сейчас является совладельцем ТСЖ «Тимуровское», а в прошлом был совладельцем ТМЖ «Прометей» и председателем правления ТСЖ «Гражданский 115» (оба ликвидированы). Человек с аналогичными ФИО 11 лет назад управлял ныне ликвидированным ООО «Жилищно-эксплуатационное управление Калининского района», а также соучредителем регионального отделения некоммерческой организации «Российский земельный союз» и «Общественного комитета по защите прав жителей».

Следующий претендент — выходец из Смольного. Максим Киселев в настоящее время занимает должность советника главы жилищного комитета Виктора Борщева. СПАРК подсказывает, что если не сам кандидат, то его полный тезка в свое время руководил целым рядом компаний: «Интех комплект», «Олимп», «Строй холдинг», «Невская жемчужина» и «Издательский дом «Морской Петербург», две последних прекратили свое существование.

Еще один претендент, Сергей Кустов, имеет в профессиональном багаже руководство целой плеядой управляющих компаний в Петербурге: «Кантемировская». «Континент», «Острова», «Парковая». Еще в 2020 году он руководил ЖКС № 2 Невского района, правда, всего четыре месяца.

На руководящую должность — уже второй раз — пробуется Олег Макаренко, который в прошлом году покинул фонд, уйдя с должности руководителя управления оператора капремонта. Один из кандидатов в случае победы сменит не должность, а только регион. Игорь Михельсон возглавляет Фонд капремонта Вологодской области с сентября 2013 года.

Следующий кандидат — Евгений Пургин, известен в жилищно-коммунальной сфере города. Ранее он был исполнительным директором СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере». Был председателем правления целой серии ТСЖ, уже ликвидированных. Сейчас он, по данным СПАРК, является совладельцем управляющих компаний «ЛСТ» и «ЛСТ-Юг», компаний «Город мастеров», «Экс» (специализация обеих — управление недвижимостью) и «Ауб» (управление промышленно-финансовыми группами), издательского дома «Консьержъ», фирмы «Правовой центр Тимпур». Также Пургин был собственником УК «Стакс».

Кстати, на кресло главы претендует и его знакомый Александр Юбиль. Он сейчас руководит компанией «Стакс Плюс», совладельцем и гендиректором которой был Пургин. С весны 2021 года фирма принадлежит Екатерине Пургиной. Кстати, это юрлицо в 2019 году заключило с Фондом капремонта два контракта на 5,5 млн рублей.

За место главы фонда конкурирует консультант аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко Андрей Соколов.

Единственная женщина-кандидат в списке — это Ирина Спица. В 2007 году она были начальником аппарата на тот момент вице-губернатора Петербурга Александра Полукеева, в 2014 году входила в совет директоров «Ростовгоргаза», а в 2015 году стала директором по реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности «Газпром газораспределение» и работала специалистом одной из постоянных комиссий Заксобрания Петербурга.

Следующий претендент, Станислав Федотов, менее известен. В Петербурге есть человек с аналогичными ФИО — 35-летний депутат муниципального образования «Урицк», который избрался в 2019 году от КПРФ. Такая же ситуация и с Кириллом Цветковым. Можно предположить, что на должность главы фонда пробуется предприниматель, совладелец компаний «Проксима» и «Архитектурно-конструкторское бюро Проксима». В таком случае понятно, откуда требуемый опыт, специализация одной из компаний — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства.

Среди подрядчиков «Проксимы» есть в том числе два контракта с Управделами президента от 2019 года — на проведение проектных и изыскательных работ на общую сумму 73 млн рублей.

Последнего претендента хорошо знают в фонде. Анатолий Черников — гендиректор и владелец компании «Могилевлифт», это подрядчик регионального оператора капремонта. Согласно СПАРК, всего фонд заключил с этой компанией контрактов почти на 359 млн рублей, все касаются разработки проектной документации, замены и ремонта лифтового оборудования.

Напомним, победителю достанется непростое наследие. Город полностью самоустранился от вложений в фонд, а взносы с петербуржцев успели вырасти втрое. В апреле губернатор получил жалобу на деятельность организации — от прокурора города Сергея Литвиненко. Претензии предъявила и Контрольно-счетная палата, хотя в Смольном с ними не согласились.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (6)

bes71911
Хрюшки у корыта собрались…
Serg_I
А не должны ли условия проводимого конкурса быть общеизвестными? Ведь деньги из каждого имеющего место постоянной регистрации кармана вынимаются, и немалые!
***_555
Фонд капремонта должен быть отдельный у каждого дома.
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