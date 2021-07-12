На место главы Фонда капремонта очередь. Среди претендентов подрядчики и выходцы из Смольного

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Жилищный комитет завершил первый этап конкурса на должность гендиректора Фонда капремонта. По итогам первого этапа конкурса на должность руководителя некоммерческой организации «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» претендует сразу 16 кандидатов. Анкеты еще троих, узнала «Фонтанка», отмели на старте — документы не соответствовали требованиям.

Собеседники в жилищном блоке отмечают, что это беспрецедентное количество желающих — на предыдущий конкурс пробовались всего шестеро. Сам отбор, напомним, проходит в три этапа, и подвести его итоги планируется в конце июля. Интересно, что год назад Смольный объявлял аналогичный конкурс после того, как должность главы покинул Денис Шабуров (не так давно сначала задержанный по уголовному делу о взятке, а потом выпущенный без избрания меры пресечения). Предполагалось, что преемник Шабурова заключит трехгодичный контракт, однако с действующим главой фонда Петром Погребняком договор был заключен только на год. Он в числе других кандидатов прошел первый этап конкурса.



Если читать список претендентов в алфавитном порядке, первым номером идет нынешний первый заместитель гендиректора фонда Евгений Александров. Он принимал участие в прошлогоднем конкурсе, но не добрал совсем немного до проходного балла.

Второй претендент — бывший гендиректор компании «Капитал Стройиндустрия» Валерий Батушин. Он, если верить данным СПАРК, возглавил её в сентябре 2018 года, в феврале 2020 руководство фирмой взял на себя конкурсный управляющий. А в ноябре юрлицо признали банкротом. Компанию в Смольном прекрасно знают по трем проблемным соцобъектам в рамках госзаказа: реконструкции 406-ой гимназии в Пушкине, поликлиники и дома культуры в Красном селе. Все — расторгнуты в одностороннем порядке заказчиком. Губернатор Александр Беглов сначала пожурил подрядчика, а затем пообещал, что фирма потеряет доступ к госзаказу. Сейчас она значится в реестре недобросовестных поставщиков.

Третий претендент — Николай Жук, в настоящее время является и.о. директора бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района», ранее он был замглавы этой организации.



В списке значится некий Зинчук Алексей Валерьевич. Полный тезка этого претендента имеет опыт в жилищно-коммунальной сфере и сейчас является совладельцем ТСЖ «Тимуровское», а в прошлом был совладельцем ТМЖ «Прометей» и председателем правления ТСЖ «Гражданский 115» (оба ликвидированы). Человек с аналогичными ФИО 11 лет назад управлял ныне ликвидированным ООО «Жилищно-эксплуатационное управление Калининского района», а также соучредителем регионального отделения некоммерческой организации «Российский земельный союз» и «Общественного комитета по защите прав жителей».

Следующий претендент — выходец из Смольного. Максим Киселев в настоящее время занимает должность советника главы жилищного комитета Виктора Борщева. СПАРК подсказывает, что если не сам кандидат, то его полный тезка в свое время руководил целым рядом компаний: «Интех комплект», «Олимп», «Строй холдинг», «Невская жемчужина» и «Издательский дом «Морской Петербург», две последних прекратили свое существование.

Еще один претендент, Сергей Кустов, имеет в профессиональном багаже руководство целой плеядой управляющих компаний в Петербурге: «Кантемировская». «Континент», «Острова», «Парковая». Еще в 2020 году он руководил ЖКС № 2 Невского района, правда, всего четыре месяца.



На руководящую должность — уже второй раз — пробуется Олег Макаренко, который в прошлом году покинул фонд, уйдя с должности руководителя управления оператора капремонта. Один из кандидатов в случае победы сменит не должность, а только регион. Игорь Михельсон возглавляет Фонд капремонта Вологодской области с сентября 2013 года.

Следующий кандидат — Евгений Пургин, известен в жилищно-коммунальной сфере города. Ранее он был исполнительным директором СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере». Был председателем правления целой серии ТСЖ, уже ликвидированных. Сейчас он, по данным СПАРК, является совладельцем управляющих компаний «ЛСТ» и «ЛСТ-Юг», компаний «Город мастеров», «Экс» (специализация обеих — управление недвижимостью) и «Ауб» (управление промышленно-финансовыми группами), издательского дома «Консьержъ», фирмы «Правовой центр Тимпур». Также Пургин был собственником УК «Стакс».

Кстати, на кресло главы претендует и его знакомый Александр Юбиль. Он сейчас руководит компанией «Стакс Плюс», совладельцем и гендиректором которой был Пургин. С весны 2021 года фирма принадлежит Екатерине Пургиной. Кстати, это юрлицо в 2019 году заключило с Фондом капремонта два контракта на 5,5 млн рублей.



За место главы фонда конкурирует консультант аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко Андрей Соколов.

Единственная женщина-кандидат в списке — это Ирина Спица. В 2007 году она были начальником аппарата на тот момент вице-губернатора Петербурга Александра Полукеева, в 2014 году входила в совет директоров «Ростовгоргаза», а в 2015 году стала директором по реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности «Газпром газораспределение» и работала специалистом одной из постоянных комиссий Заксобрания Петербурга.



Следующий претендент, Станислав Федотов, менее известен. В Петербурге есть человек с аналогичными ФИО — 35-летний депутат муниципального образования «Урицк», который избрался в 2019 году от КПРФ. Такая же ситуация и с Кириллом Цветковым. Можно предположить, что на должность главы фонда пробуется предприниматель, совладелец компаний «Проксима» и «Архитектурно-конструкторское бюро Проксима». В таком случае понятно, откуда требуемый опыт, специализация одной из компаний — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства.



Среди подрядчиков «Проксимы» есть в том числе два контракта с Управделами президента от 2019 года — на проведение проектных и изыскательных работ на общую сумму 73 млн рублей.

Последнего претендента хорошо знают в фонде. Анатолий Черников — гендиректор и владелец компании «Могилевлифт», это подрядчик регионального оператора капремонта. Согласно СПАРК, всего фонд заключил с этой компанией контрактов почти на 359 млн рублей, все касаются разработки проектной документации, замены и ремонта лифтового оборудования.

Напомним, победителю достанется непростое наследие. Город полностью самоустранился от вложений в фонд, а взносы с петербуржцев успели вырасти втрое. В апреле губернатор получил жалобу на деятельность организации — от прокурора города Сергея Литвиненко. Претензии предъявила и Контрольно-счетная палата, хотя в Смольном с ними не согласились.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

