Экс-глава Фонда петербургского капремонта отпущен из изолятора. Меру пресечения ему не избирали

По данным «Фотанки», рано утром 19 мая у Шабурова дома был проведен обыск, после чего его увезли в СК Выборгского района. Бывшему директору Фонда капремонта вменяли получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сумма исчисляется миллионами рублей. Свою вину он не признал, как не подтвердил и предъявленные обстоятельства. На очной ставке он также отрицал получение денег от лица, которое утверждает, что занималось их передачей. Дважды Шабурову пришлось переночевать в камере № 280 изолятора на Захарьевской, однако 21 мая на избрание меры пресечения в суд его так и не повезли, отпустив домой.

О задержании Шабурова стало известно 19 мая. Последний раз он выходил в онлайн в 8 утра того же дня, телефон его отключен.

Новость о задержании совпала с другими негативным информационным потоком в отношении Фонда капремонта. Строчка по его оплате перекочевала из розовых и белых квитанций в платежный документ «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Люди увидели неожиданные комиссии, взявшиеся ниоткуда задолженности. Подробнее — в материале «Фонтанки».

Напомним, Шабуров возглавлял Фонд капремонта Петербурга с 2015-го, однако в прошлом году довольно неожиданно покинул должность. С августа 2020-го организацию возглавляет Петр Погребняк, однако недавно жилищный комитет объявил конкурс на занятие этой вакансии. За 2020–2021 годы городской бюджет полностью самоустранился от софинансирования программы капремонта, а взносы с горожан выросли почти втрое.