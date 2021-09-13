Как рассказал «Фонтанке» 13 сентября читатель, периодически во всем доме пропадает электричество. Аварийная служба приезжает, но говорит, что проблема не в ее компетенции — она отвечает только за проводку до электросчетчика. До районного жилкомсервиса жилец не дозвонился. В администрации ответили, что глава в отпуске, и предложили записаться на прием к его заместителю — только письменно, по телефону запись не ведут.
«В парадной на всех этажах лужи, залиты водой электрощиты, периодически полностью вырубается электричество во всем доме. Замыкает и отключается электропроводка в квартирах, провода «отгорают» и перестают работать», — жалуется петербуржец.
«Фонтанке» до ЖКС № 4 дозвониться тоже не удалось. В администрации и жилищном агентстве Приморского района посоветовали жильцам отправить обращение на электронную почту. В Фонде капремонта поддержали общую тенденцию по оперативной отработке потопа и предложили писать письменный запрос.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что более трех сотен петербургских крыш ждут капитального ремонта. По данным на начало августа, в период его проведения в 43 домах залило 85 квартир и помещений.