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«Локальный апокалипсис». На Авиаконструкторов заливает и обесточивает дом, где ремонтируют крышу

В Приморском районе Петербурга дожди заливают электрощиты в парадной дома

Жители корпуса 2 дома 3 по улице Авиаконструкторов переживают «локальный апокалипсис». В здании ремонтируют кровлю, и с 3 сентября во время дождей парадную заливает — в том числе электрощиты.

Как рассказал «Фонтанке» 13 сентября читатель, периодически во всем доме пропадает электричество. Аварийная служба приезжает, но говорит, что проблема не в ее компетенции — она отвечает только за проводку до электросчетчика. До районного жилкомсервиса жилец не дозвонился. В администрации ответили, что глава в отпуске, и предложили записаться на прием к его заместителю — только письменно, по телефону запись не ведут.

«В парадной на всех этажах лужи, залиты водой электрощиты, периодически полностью вырубается электричество во всем доме. Замыкает и отключается электропроводка в квартирах, провода «отгорают» и перестают работать», — жалуется петербуржец.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр
Фото: читатель «Фонтанки» Александр
Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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«Фонтанке» до ЖКС № 4 дозвониться тоже не удалось. В администрации и жилищном агентстве Приморского района посоветовали жильцам отправить обращение на электронную почту. В Фонде капремонта поддержали общую тенденцию по оперативной отработке потопа и предложили писать письменный запрос.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что более трех сотен петербургских крыш ждут капитального ремонта. По данным на начало августа, в период его проведения в 43 домах залило 85 квартир и помещений.

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Комментарии (4)

261844081
А ведь зная, что сегодня целых 2 самолёта разбилось в России с жертвами(у одного конструкция вышла из строя), это новость звучит намного интереснее и правдиво
WuhanRockCafe
Ты как хочешь, а я поехала.
Целую. Твоя крыша
zorkii
Давайте и на капитальный ремонт сдавать напечатанные на принтере рубли
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