Как рассказал «Фонтанке» 13 сентября читатель, периодически во всем доме пропадает электричество. Аварийная служба приезжает, но говорит, что проблема не в ее компетенции — она отвечает только за проводку до электросчетчика. До районного жилкомсервиса жилец не дозвонился. В администрации ответили, что глава в отпуске, и предложили записаться на прием к его заместителю — только письменно, по телефону запись не ведут.



«В парадной на всех этажах лужи, залиты водой электрощиты, периодически полностью вырубается электричество во всем доме. Замыкает и отключается электропроводка в квартирах, провода «отгорают» и перестают работать», — жалуется петербуржец.

