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Взносы на капремонт снова могут возрасти. Смольный примет решение до 1 декабря

В Петербурге может увеличиться размер взносов за капремонт

В конце 2021 года правительство Петербурга может снова увеличить взносы на капитальный ремонт. О том, что «есть предложение рассмотреть вопрос», 18 октября во время обсуждения нового закона о бюджете на заседании парламентской комиссии по городскому хозяйству рассказал глава жилищного комитета Виктор Борщев.

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По словам чиновника, при сохранении в 2022 году минимального размера взноса, который есть в настоящее время, ожидаемый объем сборов составит «всего лишь» порядка 16 млрд рублей.

«Поэтому есть предложение рассматривать вопрос о повышении взноса на капитальный ремонт», — сказал чиновник, добавив, что итоги работы по этому году, в том числе и остатки на счетах, за которые ранее фонд ругали в Смольном, еще только предстоит суммировать, поэтому к вопросу о повышении взносов планируется вернуться, «скорее всего, в конце года».

Борщев пояснил, что по поручению губернатора финансовый комитет должен будет иметь резерв, за счет которого будет рассматриваться возможность увеличения объемов финансирования на нужды Фонда капремонта.

Решение правительство города должно принять до 1 декабря.

Ранее Смольный заявил, что не намерен платить фонду субсидию на выполнение программы капремонта. Жилищный комитет настаивал на выделении хотя бы 3 млрд рублей, чтобы не пришлось увеличивать ставку взноса для горожан.

Год назад жилком также в рамках нулевых чтений бюджета просил увеличить субсидию на капитальный ремонт, говоря о том, что в противном случае взносы придется резко увеличивать. В итоге размер взносов вырос на треть.

Сейчас петербуржцы, в зависимости от вида дома, платят от 11,06 до 12 рублей за квадратный метр.

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Комментарии (23)

ushkuinik
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dragvs
Конечно, выборы же прошли.
Danik
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Кому-то вил и яхт не хватает за бугром!
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