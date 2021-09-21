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Смольный не намерен платить субсидию на программу капремонта домов

Финансовый блок Смольного не включил в проект бюджета 2022 года субсидию на программу капитального ремонта домов. Ранее жилком предупреждал о росте тарифов в этом случае.

О том, что бюджет снова самоустраняется от программы, 21 сентября рассказал на встрече с журналистами вице-губернатор Эдуард Батанов. «Мы помним отчет Счетной палаты. 3,5 млрд были на счетах [фонда капремонта] на начало этого года, — заявил он. — Наверное, надо добиться того, чтобы те поступления, которые есть сейчас с населения, расходовались своевременно. Если система заработает, как часы, мы добавим».

Батанов напомнил, что в Петербурге по-прежнему одна из самых низких ставок взноса на ремонт. Ранее жилищный комитет сообщил, что требуется субсидия в 3 млрд рублей, чтобы не повышать ставку в 2022 году.

Напомним, год назад жилком также в рамках нулевых чтений бюджета просил увеличить субсидию на капитальный ремонт, говоря о том, что в противном случае взносы придется резко увеличивать. В итоге размер взносов вырос на треть.

Программа капремонта традиционно финансировалась за счет субсидий бюджета и взносов населения. Бюджет последовательно снижал свою долю, пока не свел ее практически к нулю, чем гарантировал рост взносов. «Фонтанка» рассказывала о претензиях Контрольно-счетной палаты к тому, как расходуются средства, собранные с горожан.

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Комментарии (6)

MarinaTs
А, где можно посмотреть куда и как расходуются средства из ФКР?)))
265056402
Не намерен. Ну а что такого, давайне чинить дома, а рушить, и сразу новострои поверх. И скидываться не надо. Ах, да, зачем ремонт, ведь есть с деньгами фонд
shushu
Если они устранились, то тогда где открытое обоснование тарифов, полностью прозрачные отчеты о потраченных деньгах жителей
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