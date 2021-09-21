Смольный не намерен платить субсидию на программу капремонта домов

О том, что бюджет снова самоустраняется от программы, 21 сентября рассказал на встрече с журналистами вице-губернатор Эдуард Батанов. «Мы помним отчет Счетной палаты. 3,5 млрд были на счетах [фонда капремонта] на начало этого года, — заявил он. — Наверное, надо добиться того, чтобы те поступления, которые есть сейчас с населения, расходовались своевременно. Если система заработает, как часы, мы добавим».



Батанов напомнил, что в Петербурге по-прежнему одна из самых низких ставок взноса на ремонт. Ранее жилищный комитет сообщил, что требуется субсидия в 3 млрд рублей, чтобы не повышать ставку в 2022 году.