Калининский район Петербурга c четверга не видит уборки улиц. Смольный говорит, что дороги чистят «на общественных началах»

Кассация рассматривала жалобу чиновников на решения двух нижестоящих инстанций, мотивировочная часть появилась в конце прошлой недели. Спор касается контракта на содержание улично-дорожной сети Калининского района, «Фонтанка» подробно описывала его суть. При розыгрыше полуторагодовых контрактов конкуренцию городскому предприятию «Коломяжское» летом 2020 года неожиданно составило СП «Северное», которое ранее работало в этой отрасли на объемных субподрядах.
«Северное» выиграло аукцион на 862 млн рублей, однако «Коломяжское» оспорило этот результат в УФАС. Ведомство согласилось, и контракт подписали с Пригородным ДРСУ № 1, которое ранее заняло второе место. Подавляющую часть работ новый генподрядчик быстро передал другим исполнителям — по большей части тому же «Коломяжскому».
СП «Северное» обратилось в арбитраж, и две инстанции пришли к выводу, что предписание УФАС незаконно, а контракт с Пригородным ДРСУ № 1 недействителен. Его было предписано перезаключить с СП «Северное».
Решение кассации отменяет эти постановления в той части, где говорится о том, что заказчик должен подписать контракт с победившим изначально подрядчиком. Договор с Пригородным ДРСУ № 1 признается недействительным «на будущее время»; это означает, что выполненная за минувшие месяцы работа может быть оплачена, но с момента решения контракта фактически нет. В остальном постановления низших инстанций оставлены без изменений. По данным сайта госзакупок, контракт по-прежнему находится в стадии исполнения.
Председатель комитета по благоустройству подтвердил, что сейчас район убирается «исключительно на общественных началах неравнодушными организациями». «Район не остался без надзора, — говорит он. — Производятся уборка улиц и вывоз мусора. До заключения нового контракта комитет по благоустройству совместно с администрацией района прорабатывают вопросы временного содержания территорий».
Собеседник в «коммунальном» блоке рассказывает, что районные чиновники находятся в не столь спокойном настроении. В комитет из администрации пришло письмо о том, что с 15 апреля «на территории Калининского района Санкт-Петербурга не производится уборка улично-дорожной сети, нарушается график весенней зачистки автомобильных дорог регионального значения Санкт-Петербурга, что приводит к нарушению решений Городского штаба благоустройства Санкт-Петербурга».
Район просит сообщить о том, какие меры прилагаются для урегулирования ситуации. Одним из вариантов, в теории, может быть объявление нового аукциона, а до того, как будут подведены итоги, — заключение контракта с единственным поставщиком.
Добавим, за то время, что шли суды, СП «Северное» само подписало субподрядный контракт с «Коломяжским» в Калининском районе.