Снежный бунт. Традиционные аукционы по содержанию дорог пошли не по плану

Как минимум в двух районах Петербурга за содержание дорог в течение полутора лет придется повоевать. Исполнители решили в этот раз попробовать без посредников.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Комитет по благоустройству 11 июня начал рассматривать заявки участников аукционов на содержание городских дорог. В этот раз контракты раздают на нестандартные полтора года и делят таким образом нестандартные 16 млрд рублей, однако результатов ждали привычных. Между тем, на аукционы уже пришли новички, которые не новички. О том, что 2020 год пошел наперекосяк и в плане дорожного госзаказа, «Фонтанка» уже писала. На данный момент городские улицы убирают и содержат по полугодовым контрактам, а не годовым, как обычно. Причина — бюджет на 2020 год не успели принять к моменту объявления аукционов, так что ориентировались на показатели предыдущего бюджета. Соответственно, с июля подрядчиков собираются подписывать уже на полтора года — до конца 2021-го: чтобы опереться на еще не обкусанное коронавирусом финансирование и не тасовать контракты посреди зимы.



Однако на этом, казалось, отклонения от нормы должны были закончиться. Дело в том, что рынок содержания дорог традиционно делят несколько городских предприятий (в последние годы ГУДП «Центр», ГУДП «Путь», ОАО «Коломяжское», АО «Автодор», ГУДСП «Курортное», «Петродворцовое») и одно частное - «Автопарк № 7 Спецтранс». В разгар сложной предвыборной зимы 2018/2019 эта надежная конструкция начала раздражать даже чиновников, так что антимонопольная служба возбудила знаменитое дело о так называемом «снежном картеле».

После него комблаг начал дробить лоты по содержанию дорог, не объединяя несколько районов, но зато сами аукционы стали проходить еще более прямолинейно. Если УФАС обращало внимание, что одни и те же предприятия лишь имитируют борьбу, то на первое полугодие 2020 года на каждый район было подано вообще по одной заявке. Что называется, спасибо за откровенность.

Точно такая же ситуация образовалась на ряде крупнейших лотов, где заявки стали рассматривать 11 июня. На Приморский район (1,3 млрд) заявилось только «Коломяжское», на Центральный и Московский (1,2 млрд и 1,17 млрд) — ГУДП «Центр», на Невский и Красногвардейский (примерно по миллиарду) - «Автопарк №7 Спецтранс», на Красносельский (915 млн) — ГУДП «Путь», на Колпинский (556 млн) и Пушкинский (1 млрд) - «Автодор», на Кронштадтский (178 млн) - «Курортное».



Соответственно, настоящего аукциона здесь не потребуется, все и так понятно. Загогулина случилась в двух северных районах - Выборгском и Калининском; это крупные контракты с максимальной стоимостью 1,3 млрд и 969 млн рублей соответственно. Прямо сегодня назвать победителя не удастся, так как на первый аукцион прилетело две заявки, на второй — три.

В этой ситуации в протоколах не указываются участники вплоть до момента самого аукциона, он ожидается 15 июня. Но одного смельчака «Фонтанка» может назвать: это СП «Северное», причем оно фигурирует в обоих случаях. Гендиректор предприятия Алексей Засядь-Волк подтвердил, что компания в этом году принимает участие в аукционах, хотя районы не конкретизировал. По его словам, у СП «Северное» достаточно и техники и опыта, чтобы спокойно исполнять условия контракта.



СП «Северное» зарегистрировано в 2016 году, и прямых контрактов с государством, согласно СПАРК, у него очень немного. Учредителем компании является Алексей Сауткин, бывший совладелец ликвидированных уже «Лель Эко» (не путать с одноименным полигоном в области) и «Град Стройсервис», а также существующего ООО «Северо-Западные экологические технологии».



По поводу снежного картеля: насколько громким было дело, настолько же тихо прошла новость, что арбитраж в первой инстанции признал недействительным решение и предписание УФАС. Но ноги сегодняшнего локального бунта растут все равно оттуда. Сигнал от антимонопольщиков считали все, кто хотел и у кого были ресурсы. Кроме того, именно заключение ведомства позволяет понять, откуда у СП «Северное» такая уверенность. Антимонопольщики отдельно упирали на то, что традиционные крупняки, забирая себе контракты, берут большое количество компаний на субподряд. Такими субподрядчиками первого уровня иногда они сами выступали друг для друга, однако список гораздо шире, счет на десятки. Например, «СП Северное» привлекали к комплексной уборке и содержанию. Однако, что еще важнее, «Северному» случалось выступать так называемым «зеркальным» субподрядчиком. В конце 2018 года предприятие заключило с АО «Автопарк №7 Спецтранс» полумиллиардный договор на Калининский район, который повторял генподрядный контракт самого «Автопарка». Впоследствии этот договор был расторгнут.



Говоря о крупных субподрядчиках традиционных победителей аукционов, УФАС писало: «Факты позволяют рассматривать данные хозяйствующие субъекты как потенциальных конкурентов в целом на рынке работ по комплексной уборке и содержанию дорог. Однако данные участники рынка не участвовали в проводимых торгах». В «СП Северном» намек поняли: пора попробовать работать без посредников. Судьба части лотов определится в понедельник, как и двух неожиданно конкурентных.

В области содержания дорог как нигде видно столкновение двух «правд»: рыночной и административно-хозяйственной. Сторонний претендент приносит на аукцион свою квалификацию и опыт, и, если их хватает, обыгрывает фаворита на понижении цены. В помощь ему — закон о госзакупках.

Заказчик настаивает, что отрасль недофинансирована где-то на четверть. Это значит, что и на выделенные-то деньги не получится ухаживать за улицами, как положено. И уж подавно — если на торгах будет понижение стоимости контракта. Его практически и не бывает при имитации борьбы и не бывает вовсе — при единственной заявке.



«Фонтанка» спросила у и.о. председателя комитета по благоустройству Сергея Малинина, как он относится к выходу на рынок сторонних коммерческих организаций. «Подрядчики должны обладать необходимым парком техники, должны иметь опыт работы, поэтому я считаю, что содержанием дорог должно заниматься городское учреждение. - ответил глава комблага. - Как в Москве, например». На замечание, что «Автопарк №7 Спецтранс» много лет делит дороги города с государственными предприятиями, ответил: «Это старейшее городское предприятие. Но это не меняет моего мнения».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

