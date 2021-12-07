«Дети учились и в блокадном Ленинграде». Холоду батарей в петербургской школе противопоставляют термобелье и партизанское молчание

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться







Учитель немецкого языка и классный руководитель 8Б Виктория Дроздова 7 декабря пришла на работу к восьми утра. Закреплённый за педагогом кабинет на первом этаже оказался открытым. Через 20 минут после начала первого урока учительницу вызвало руководство.

Беседу проводили завучи Ольга Забельская и Надежда Попова. Разговор начался с фотографий термометров, которые Дроздова скидывает в родительский чат. Накануне родители отправили снимки в редакцию «Фонтанки», как доказательство того, что температура в классе не соответствует СанПиН.



В администрации школы посчитали фотографии компрометирующими. Завуч Забельская заявила, что Виктория Дроздова нарушила этический кодекс и совершила «подставу». По её словам, весь коллектив единым фронтом борется с проблемой холодных батарей, в то время как учитель немецкого посмела выслать в родительский чат снимок с показателями температуры в классе. Теперь негативный контент разошёлся по социальным сетям.

«Я сказала, что это инициатива родителей. Люди имеют право выражать своё мнение по тому или иному вопросу», — отметила Дроздова в разговоре с «Фонтанкой». Об обращении родителей к журналистам она не знала.

Завуч Забельская обвинила подчинённую в подрывной деятельности. В конце разговора Дроздовой припомнили отменённое родительское собрание (было согласовано с директором) и пригрозили составлением акта.

Виктория Дроздова работает в 233-й школе три года, все это время класс на первом этаже был закреплён за ней. До пандемии ученики меняли аудитории в зависимости от расписания. Из-за коронавирусных ограничений хождение запретили. Теперь ученики 8Б проводят по 6–7 уроков в день в помещении, где температура воздуха опускается до 15 градусов.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Поделиться Поделиться







Проблема остро встала ещё во время заморозков в прошлом феврале. Среди учеников 8Б есть ребёнок-инвалид с заболеванием лёгких. Для него обычное ОРВИ может обернуться тяжёлыми последствиями. В сентябре родители организовали проверку температурного режима. Выяснилось, что помещение под класс переоборудовали из бывшего танцевального зала, где изначально не предполагалось сильного обогрева. К сегодняшнему же дню старые чугунные батареи не справляются со своей функцией и требуют замены.

Родители обращались с коллективным письмом в администрацию школы, в котором просили решить проблему до наступления заморозков. «На протяжении 4 лет обучения наших детей в начальной школе мы регулярно сдавали денежные средства на ремонт школьного кабинета, в котором обучались наши дети. Таким образом были отремонтированы стены, пол, потолок, приобретены жалюзи на окна, шкафчики для хранения. В настоящий момент наши дети вынуждены обучаться в гораздо худших условиях», — говорилось в нём.

«Удивляет отношение администрации ко всему происходящему. Письмо не было зарегистрировано. Мы сами пошли относить его в администрацию школы, каким-то загадочным образом секретарь исчез, раз секретаря нет, значит, директор не может сам зарегистрировать. Я работаю руководителем и прекрасно понимаю, что, если нет какого-то сотрудника, эту функцию может выполнить другой. Действий никаких не было принято», — рассказала «Фонтанке» один из авторов письма и мама восьмиклассницы Светлана.



Когда в Петербурге похолодало до минус 22 градусов, детям посоветовали утепляться термобельём. «Термобелье рассчитано на спортсменов. Они двигаются, потеют, бельё отводит влагу и сохраняет тепло. Но когда дети сидят, они не двигаются и мерзнут. Вместо того, чтобы работать головой, они переключают внимание на другие вещи», — пожаловалась Светлана.

Завуч Ольга Забельская пришла на урок в 8Б и произнесла проникновенную речь. «Зачем вы приходите в школу? Фотографировать градусники или учиться? — цитируют её слова школьники. — Что вы возмущаетесь, дети учились и в блокадном Ленинграде, было ещё холоднее».

В разговоре с «Фонтанкой» Забельская объясняла холод в кабинете «особенностью школы» и тем, что дети «не надышали» в воскресенье. Однако были проведены работы по утеплению межпанельных перекрытий. «Это дезинформация», — прокомментировала завуч отсылку к блокадному Ленинграду и сославшись на занятость, записала номер корреспондента, пообещав перезвонить. К моменту публикации материала звонков не поступало.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

