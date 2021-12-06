«Детей жалко». В самый морозный день класс в петербургской школе остыл до 15 градусов

Как рассказали «Фонтанке» родители, 6 декабря в классе 233-й школы температура воздуха составила всего 15 градусов. После первых уроков столбик термометра поднялся на пару делений вверх. По СанПиНу, температура в школьных классах должна быть не ниже 18 градусов.

Из-за коронавирусных ограничений школьники не передвигаются по классам, все уроки проходят в одном помещении. По словам родителей, проблема холодных классов касается всего первого этажа школы. Уже не первую зиму столбик термометра показывает 15 градусов, были дни, когда он опускался ниже.



На первом этаже 233-й школы из-за большого количества учеников танцевальный зал был переделан под класс. При планировке там не предполагалось мощное отопление, а теперь установленных батарей не хватает, чтобы обогреть учеников, сидящих за партами по 6–7 уроков.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей Фото: читатель «Фонтанки» Сергей Поделиться Поделиться







По инициативе родителей ещё в сентябре провели проверку температурного режима в бывшем танцевальном классе. Специалисты зафиксировали низкую температуру поверхности радиатора, что может говорить о затруднённой циркуляции теплоносителя. Старые чугунные батареи посоветовали заменить.

«Сегодня холодно, детей жалко. Руководство школы рекомендует надевать термобелье. В сентябре было устное обещание директора поменять батареи силами школы. Но потом оно как-то трансформировалось в «силами родителей», — рассказал отец восьмиклассника Сергей.

«Это особенность школы. В понедельник, хоть в мае, хоть в апреле, дети не дышат за воскресенье, поэтому становится холоднее. На улице резкое похолодание. У нас ведутся работы по утеплению швов межпанельных покрытий. С той стороны, где уже проведены ремонтные работы, никаких проблем в кабинетах нет», — рассказала «Фонтанке» заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Забельская.

