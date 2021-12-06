На 20 градусов ниже нормы. Посмотрите, как в Петербурге лютует мороз

Утром 6 декабря перекрыт минимум температуры воздуха, установленный ещё в царском Петербурге 1893 года. Тогда в этот день похолодало до -20,5 градуса. Сегодня утром столбик термометра упал до -21 градуса, сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов. Об этом же рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По данным «Яндекса», средняя температура в этот день -1, -2 градуса. В прошлом году 6 декабря выдалось теплее климатической нормы: было мокро и до 3 градусов выше нуля. В этом температура рухнула ниже нормы так, что минус на Чукотке оказался менее впечатляющим. По данным сервиса World-weather.ru, на крайнем северо-востоке, в Анадыре, сегодня утром было 11 градусов ниже нуля.
Впрочем, трескучий мороз испугал не всех. Любители зимнего плавания не стали отменять планы и окунулись в прорубь у Петропавловской крепости.