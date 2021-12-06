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На 20 градусов ниже нормы. Посмотрите, как в Петербурге лютует мороз

В Петербурге настолько холодно, что впору уезжать на Чукотку. Корреспондент «Фонтанки» прогулялся по заснеженному городу по такой стуже, которую уже не вспомнит никто из живых.

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Утром 6 декабря перекрыт минимум температуры воздуха, установленный ещё в царском Петербурге 1893 года. Тогда в этот день похолодало до -20,5 градуса. Сегодня утром столбик термометра упал до -21 градуса, сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов. Об этом же рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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По данным «Яндекса», средняя температура в этот день -1, -2 градуса. В прошлом году 6 декабря выдалось теплее климатической нормы: было мокро и до 3 градусов выше нуля. В этом температура рухнула ниже нормы так, что минус на Чукотке оказался менее впечатляющим. По данным сервиса World-weather.ru, на крайнем северо-востоке, в Анадыре, сегодня утром было 11 градусов ниже нуля.

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Впрочем, трескучий мороз испугал не всех. Любители зимнего плавания не стали отменять планы и окунулись в прорубь у Петропавловской крепости.

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Комментарии (9)

Владислав М
Нормальная русская зима. Сани, тулупы, валенки...
Привыкли, понимаешь, с европейским недозимам!
hal9000
Мороз как мороз..возле реки прост всегда ощущения похолоднее..сейчас бы в баню..попариться ,потом в сугроб хоба на..идешь так.. морда красная
Dazdraperma
Глобальное потепление однако. Нужно срочно отказываться от угля, газа и других ископаемых источников в пользу "зеленых" ветряков и солнца. А то, как говорит Чубайс, нам будет плохо.
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