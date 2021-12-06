Рекорд на 128 лет. Синоптик рассказал, когда в Петербурге было настолько же холодно

По словам синоптика, ещё более удивительно то, что в XXI веке рекорды холода в Петербурге обновлялись всего дважды. Последний раз это было более 6 лет назад — 14 июля 2015 года, а до этого — 3 января 2002 года.



Естественно, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в городе наблюдались 25 января 2019 года, уточнил Леус.



«Фонтанка» писала, что сильные холода в Петербурге продлятся всю неделю. Значительно потеплеет лишь к следующему воскресенью.

