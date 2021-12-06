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Рекорд на 128 лет. Синоптик рассказал, когда в Петербурге было настолько же холодно

В Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Морозы в Северной столице в ночь на понедельник опустились до отметки -20,9°, что на 0,4° ниже, чем было в этот день в далёком 1893 году.

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О температурном рекорде утром 6 декабря рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По словам синоптика, ещё более удивительно то, что в XXI веке рекорды холода в Петербурге обновлялись всего дважды. Последний раз это было более 6 лет назад — 14 июля 2015 года, а до этого — 3 января 2002 года.

Естественно, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в городе наблюдались 25 января 2019 года, уточнил Леус.

«Фонтанка» писала, что сильные холода в Петербурге продлятся всю неделю. Значительно потеплеет лишь к следующему воскресенью.

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Комментарии (7)

266226948
Не точные сведения:у меня на градуснике на стекле ночью - 26, час назад в автомобиле показывало - 28. Деревня Поги Тосненский район.
263816691
Никогда такого не было и вот, как всегда.. (С) 😄
Sergik7
Интересно, а как пилят бюджет синоптики?
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