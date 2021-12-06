Лучше дома. Аномальные холода пришли в Петербург на неделю

В понедельник, 6 декабря, синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды» прогнозируют в Петербурге морозную погоду, местами будет идти небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, со скоростью 2–4 метра в секунду.



Температура воздуха ночью составляла 18–20 градусов мороза, местами опускалась до минус 22–24-х. Днём ожидается в районе -15 … -17. На дорогах гололедица.



Атмосферное давление будет слабо понижаться и в течение дня составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 87%.

