Лучше дома. Аномальные холода пришли в Петербург на неделю

В понедельник, 6 декабря, синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» прогнозируют в Петербурге морозную погоду, местами будет идти небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, со скоростью 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха ночью составляла 18–20 градусов мороза, местами опускалась до минус 22–24-х. Днём ожидается в районе -15 … -17. На дорогах гололедица.
Атмосферное давление будет слабо понижаться и в течение дня составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 87%.
«Фонтанка» писала, что сильный мороз в Петербурге спровоцировало то, что город оказался в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. Продлятся аномальные холода всю неделю — значительно потеплеет лишь к следующему воскресенью. При этом понедельник станет самым морозным днём.