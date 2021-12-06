FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-22°C/Завтра: -12
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Лучше дома. Аномальные холода пришли в Петербург на неделю

Суровые холода пришли в Петербург и задержатся в городе на неделю. Самым морозным днём станет понедельник. Ночью температура опускалась до минус 24-х.

0
Печать

В понедельник, 6 декабря, синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» прогнозируют в Петербурге морозную погоду, местами будет идти небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, со скоростью 2–4 метра в секунду.

Температура воздуха ночью составляла 18–20 градусов мороза, местами опускалась до минус 22–24-х. Днём ожидается в районе -15 … -17. На дорогах гололедица.

Атмосферное давление будет слабо понижаться и в течение дня составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 87%.

«Фонтанка» писала, что сильный мороз в Петербурге спровоцировало то, что город оказался в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. Продлятся аномальные холода всю неделю — значительно потеплеет лишь к следующему воскресенью. При этом понедельник станет самым морозным днём.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1