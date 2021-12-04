Петербург зажало циклонами. Синоптики предупреждают, что мороз крепчает

Отрицательные температуры укрепляются в Петербурге в начале декабря. В ночь на 5 декабря ближе к 20 градусам мороза.
По данным Гидрометцентра, на выходных в городе умеренный мороз, снег и ветер. В воскресенье периодически будет проглядывать солнце, а ночью температура опустится до -17 градусов. Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что Петербург оказался в «узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами».
«Ближайшей ночью в Санкт-Петербурге резко похолодает», — добавил синоптик.
Тем временем петербуржцы любуются природными творениями — на берегу залива мороз и ветер превратили всё в «царство Снежной Королевы».