Прокуратура прокомментировала снежные обыски в Петербурге. Ищут хищения

Как сообщила 8 февраля городская прокуратура, подразделения полиции проводят обыски и другие следственные и процессуальные действия. Расследование — на контроле в аппарате прокуратуры.



Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что порядка 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР проводят обыски примерно по 60 адресам города. Речь идет о дорожниках, жилкомсервисах и их подрядчиках. В каждом районе для этого используют свои уголовные дела — связанные с финансовыми преступлениями или небезопасным оказанием услуг. Подробности читайте на «Фонтанке».

