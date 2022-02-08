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Подробности снегоуборочной полицейской операции

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Прокуратура прокомментировала снежные обыски в Петербурге. Ищут хищения

Массовым обыскам жилищных и дорожных предприятий 8 февраля предшествовали прокурорские проверки в отношении предприятий, которые содержат улично-дорожную сеть и кровли зимой. Возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств.

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Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Как сообщила 8 февраля городская прокуратура, подразделения полиции проводят обыски и другие следственные и процессуальные действия. Расследование — на контроле в аппарате прокуратуры.

Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что порядка 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР проводят обыски примерно по 60 адресам города. Речь идет о дорожниках, жилкомсервисах и их подрядчиках. В каждом районе для этого используют свои уголовные дела — связанные с финансовыми преступлениями или небезопасным оказанием услуг. Подробности читайте на «Фонтанке».

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (29)

Modest_5e4ce41f7533b
Докатились, зимой снег воровать начали.
Sergik7
Там же все номиналы
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Такой хороший рашн бузинесс тревожат...эх. Мечта, а не бизнес. Одни с ежегодным откатом за выбор победителя конкурсов. Другие с баблом, и всех затрат - двум реальным узбекам налом по 20 тыщ, остальное на карман, после 15% обналички. И так из года в год, тихо-мирно жрали от пуза...А тут такой стресс.
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