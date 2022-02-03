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Холодный чердак — не панацея. Оборудованные крыши в Петербурге присоединились к сосулечному флешмобу

«Фонтанка» покружила по адресам, где совсем недавно провели операцию под кодовым названием «холодный чердак». Она вроде бы должна помогать против сосулек. И где-то вроде бы помогает.

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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Нынешняя зима в Петербурге проходит по принципу «всё включено». Были и заваленные снегом улицы с дворами, и очереди на снегоплавилки, и падение наледи с крыш, и даже подобие бюджетного субботника. Главный тренд последних дней — бахрома из сосуль (давайте говорить «как петербуржцы»). «Фонтанке» десятками присылают фотографии ощерившихся крыш, да и сами корреспонденты не отстают — благо достаточно задрать голову.

Пока в городе не объявились нижегородские стрелковые отряды и в руках у кровельщиков лишь лопаты на веревке, «Фонтанка» присмотрелась к крышам, которые, казалось, должны были перейти уже в разряд безопасных. Речь идет о домах, где за последние годы провели «нормализацию температурно-влажностного режима» — проще говоря, оборудовали по технологии «холодный чердак». Смольный без устали отчитывался об исполнении этой программы; смысл в следующем — за счет открытых продухов и теплоизоляции сделать так, чтобы чердак не нагревался. Тогда крыша будет оставаться холодной, а снег на ней не будет таять и тут же замерзать в опасный лёд.

Далеко от редакции фотокорреспонденты в минувшую среду отходить не стали, прошлись по Адмиралтейскому району, благо именно в центре находится большая часть потенциально опасных кровель. В руки взяли список выполненного «холодного чердака» за 2020 год. Наблюдения разнятся. На той же Казанской, 23, сосуль и правда нет, на домах №№ 35, 38 — выросли, на доме № 39 — вообще неприятно.

«Соседние дома, которых нет в списке, также по-разному — где-то есть сосульки, где-то нет, — сообщил фотограф редакции Павел Каравашкин. — По «моим» адресам общий вывод, что эти дома ничем не отличаются от остальных. На половине домов есть сосульки, на половине — нет».

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«Из наблюдений — да, сосулек вроде бы меньше, но всё равно есть, а кое-где и опасные», — говорит фотограф Михаил Огнев. Убедиться можно на фотографиях с Большой Подьяческой улицы (дома №№ 4,6,7,10,12) и с Гражданской (6, 7, 9, 10–12, 17).

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«Рижский проспект, 25, чист аки слеза, впрочем, его сосед — дом 23 — тоже отлично себя чувствует, — сперва поделился наблюдениями фотограф Сергей Николаев, но затем вошел во двор. — Со слов жительницы дома Натальи, ремонт дома и кровли проводили около 10 лет назад, но сосулек меньше не стало. С фасадов сосульки отбиты, а дворы с парадными зарастают, рискуя убить неудачливого жильца».

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«Дом № 48, лит. Б, по Рижскому с нескучным аттракционом для всех входящих в арку, — продолжает он. — Жильцы говорят, что кровлю ковыряли летом, и в этом же году сосульки стали расти как на дрожжах. На доме № 50 тоже чудесные образцы».

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В каждом доме с металлическими скатными кровлями, подлежащими очистке, в обязательном порядке должен соблюдаться температурно-влажностный режим в чердачных помещениях, говорят в жилкоме. Эти работы должны выполняться в рамках текущего ремонта, с начала программы они проведены в 5 425 домах, общая стоимость — порядка 2 млрд рублей.

«По результатам зимнего мониторинга 2020/2021 данная технология показала себя с положительной стороны. Образование наледи на карнизных свесах значительно уменьшилось, что дало преимущество во времени управляющим организациям для очистки кровель имеющимся штатным составом кровельщиков, — утверждают чиновники, но тут же оговариваются: — Необходимо отметить, что выполнение данных работ в комплексе не направлено на полное исключение образования наледи, а способствует замедлению образования наледи. При этом повышение температуры наружного воздуха хотя бы до -5 С приводит к началу процесса таяния снега на кровле».

«Холодный чердак», как к нему ни относись, пожалуй, единственная не фантазийная технология, которую Смольный взял на вооружение на общегородском уровне. Говорилось-то многое — от лазеров до нанотрубок, но как-то предсказуемо не срослось. В частном порядке ремонтные компании пытаются использовать изоляционные материалы непосредственно для кровли, чтобы изнутри оградить её от тепла. Это можно назвать «теплым» чердаком, так уже оборудованы 200 домов в Московском и Центральном районах. Но чтобы такую технологию применять при выполнении, например, капремонта, нужно общее собрание собственников жилья; насколько это проблематично, можно не объяснять.

Использовать же её по умолчанию город не намерен, ему ближе именно «холодный чердак». Логика администрации такая: в Петербурге традиционно утепляли именно перекрытия, а не скаты кровли. А раз уж так повелось — теперь при капремонте достаточно просто восстановить слой утеплителя, когда-то уже уложенный. Обычно это 10 см керамзита.

Есть, впрочем, дома, куда надо в разы больше: тут уж включаются соображения прочности перекрытий и возникает вопрос об эффективности «холодного чердака».

«По вопросу керамзита рекомендовано делать досыпку при наличии технической возможности либо применять более лёгкие аналоги или материалы: пеностекло, минераловатные маты с базальтовой ватой, пенополиуретан», — сообщили в комитете.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (17)

AP-SPb
Какая феерическая чушь в статейке. Особенно про "крыша была отремонтирована 10 лет назад" - именно потому и ососуливается, что 10 лет назад. Была тогда, может чуть раньше, программа "Крыши Петербурга". Всё, что по ней "отремонтировано" - а это большая часть - как раз теперь и обрастает нещадно сосульками.
Никакие "холодные чердаки" проблему не решат. Только качественное утепление самих кровель. Очень эффективным было бы обустройство мансард. Где это возможно. Но, к сожалению, последние идиoтcкие правки в Жилищный кодекс фактически поставили на этом крест.
А самое простое это греющий кабель в водостоках и по кромке. Но чтобы это нормально работало и не было излишне затратно в каждом доме должен быть человек, который будет следить и включать/выключать. Снова приходим к необходимости возвращения домовых дворников.
В общем чтобы не было "сосуль" надо всю систему менять и в первую очередь избавляться от "матвиен" засевших в Смольном.
260563251
Получилось, как обычно: предложенное решение оптимизировали, привлекли "своих" поставщиков, ну, и вышло плохо. Там, где сделано, как надо, о сосульках не вспоминают.

По поводу керамзита 10см:
Если посмотреть с нормы для СПб (СП 50.13330.2012), то сопротивление теплопередаче на чердачном перекрытии должно быть R = 4.6.
У керамзита теплопроводность 0.11-0.23, в среднем 0.16.

Необходимая толщина керамзита 4.6*0.16-*100 = 73,6 сантиметра.
Даже ,если принять то, что существующее перекрытие как-то защищает от холоды, то доп.слой керамзита должен быть в районе 50см, но не 10, "по периметру" - это бесполезно.
Эффективная изоляция - эковата, ППУ, минвата, но не керамзит!

Другой момент: если системы ГВС и отопления имеют верхнюю раздачу, смонтированы на чердаках, то они должны быть отдельно заизолированы: все трубы, краны и тп. Хотя бы простой трубной изоляцией 3-10 см.

Третье: продухи должны быть открыты, но затянуты металлической меткой: чем мельче сетка, тем меньше "гостей" на чердаке.
261575471
"не панацея" - а всё просто: в доме родственников на Мытненской наросли сосульки. Спрашиваю у замначальника участка - что, трубы не утеплили? Она отвечает - керамзита на всю крышу не хватило. ПО бумагам - "холодный чердак", на деле - нет!
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